Ingeniería pone primera en los cursos de ingreso en el sistema universitario

Con 15 grupos distribuidos en dos turnos, la facultad de Ingeniería comienza hoy los cursos de ingreso en la Universidad Nacional de La Plata. Será con la materia Matemática Pi. No habrá examen de diagnóstico y tendrán el primer parcial a fines de este mes.
Las autoridades destacaron que, pese a las expectativas de una baja por la situación económica, el interés por la carrera se mantiene firme. Hay más de 1.760 inscriptos para iniciar las carreras de ingeniería.
Según se confirmó se han conformado 15 grupos de estudiantes, de los cuales 11 funcionarán en el turno mañana y 4 en el turno tarde. Como es tradición en la institución, el comienzo de las actividades incluirá una recorrida por las aulas de las autoridades.
Uno de los datos más alentadores para las autoridades es que el número de alumnos no disminuyó en absoluto respecto del año anterior. Existía una preocupación previa sobre la posibilidad de que ingresantes de zonas alejadas no pudieran asistir, pero se subrayó que la facultad de Ingeniería sigue siendo “muy elegida”, lo que representa un nuevo desafío institucional para asegurar un inicio de cursada exitoso.
En cuanto a la metodología pedagógica, la facultad ha decidido mantener un esquema de alta intensidad. A diferencia de años anteriores, no se realiza una prueba diagnóstica inicial. Se explicó que estas evaluaciones, que antes se coordinaban bajo lineamientos ministeriales, demandaban un tiempo de procesamiento del que hoy no disponen debido a lo ajustado del cronograma.
En su lugar, los estudiantes enfrentan un ritmo de estudio acelerado donde el primer parcial está programado para el próximo 31 de enero. Para medir el nivel de preparación de los alumnos antes de esta instancia, la cátedra implementa simulacros de parcial, permitiendo que los jóvenes identifiquen sus fortalezas y debilidades en tiempo real.
Debido la complejidad de los contenidos y la velocidad del curso, la facultad informó que refuerza su estrategia de sostenimiento académico. Se mantienen las consultas extra horario de clase dictadas por docentes de la misma cátedra.
Cabe indicar que ya hubo más de 300 aspirantes a iniciar las carreras de ingeniería que aprobaron el examen en agosto pasado, con la modalidad de curso anticipado.
Este curso de ingreso también lo realizan alumnos de ingeniería en computación que se dicta en la facultad de Informática de la UNLP.
En tanto, la mayoría de las 17 facultades de la casa de altos estudios iniciarán sus actividades para ingresantes en febrero. Arquitectura comenzará el 9 de febrero; Agronomía tendrá inscripciones del 26 al 30 de enero y comienza el curso el 2 de febrero, al igual que Exactas, Derecho, Informática, Odontología. Económicas comienza el 5 de febrero; y el 9 de febrero comenzarán las
actividades en Humanidades, Periodismo, y Psicología, según lo publicado en la página web de cada facultad. Veterinarias comenzará el 3 de febrero y no se sabe aún la fecha de inicio de Medicina, Artes y Trabajo Social.
