Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Una manera fácil de ahorrar dinero: EL DIA te trae una amplia variedad de productos para todas las edades

Política y Economía

El homenaje de la comunidad judía al exfiscal Nisman

El homenaje de la comunidad judía al exfiscal Nisman
20 de Enero de 2026 | 02:09
Edición impresa

La AMIA rindió ayer otro sentido homenaje al fallecido fiscal Alberto Nisman a once años de su muerte. Hablaron el presidente de la entidad, Osvaldo Armoza, y la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, exesposa y madre de las dos hijas del fiscal. También estuvieron Sara Garfunkel, madre del fallecido fiscal; referentes comunitarios y del ámbito judicial.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

“Nunca se van a conocer los autores materiales”
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Se fue el calor y el lunes arrancó muy fresco

Súper Cartonazo por $1.000.000: los números de este lunes 19 de enero

Ascienden a 39 los muertos por el choque de trenes de alta velocidad en España

Festival de Jesús María: en una noche inolvidable el público deliró con Cazzu, Ulises Bueno y Jorge Rojas
+ Leidas

VIDEO.- Estudiantes: el Rey León no dejó dudas

“El equipo está bien y eso me reconforta”

Tras el “no” del Pincha, Rojo estuvo en un festival y desató la polémica

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes de La Plata

Cómo sigue la paritaria con docentes y estatales

Vicente Castrogiovanni: uno de los nombres fundantes de la Ciudad que sigue vigente

Alerta en la Ciudad por alza en casos de tuberculosis y hantavirus

Todo encaminado para el regreso de Mancuso
Últimas noticias de Política y Economía

El FMI, optimista: mantiene un crecimiento del 4%

Milei a Davos, con una agenda muy económica

Reforma laboral y ley de Glaciares, en el llamado a extraordinarias

Cómo sigue la paritaria con docentes y estatales
Deportes
VIDEO.- Estudiantes: el Rey León no dejó dudas
“El equipo está bien y eso me reconforta”
Le bastó con una ráfaga para imponer su jeraquía
Todo encaminado para el regreso de Mancuso
Tras el “no” del Pincha, Rojo estuvo en un festival y desató la polémica
Policiales
Alquileres falsos en Facebook: la trampa detrás de atractivos anuncios
El joven apuñalado en Los Hornos perdió una pierna: marcha y enojo
Volcó su cuatriciclo en Villa Gesell y fue trasladado de urgencia a La Plata
Batalla campal en medio de una fiesta clandestina realizada en Villa Elvira
“Te quemo”, la brutal amenaza de dos motochorros armados a una remisera
Información General
Motos en alza, riesgo en suba: más ventas, más muertes en el tránsito
Nuevas evacuaciones en Comodoro Rivadavia por la emergencia geológica
Cómo sigue el joven trasladado de urgencia a La Plata tras volcar en cuatriciclo en Villa Gesell
Avanza el cronograma de pagos de ANSES. quiénes cobran este lunes 19 de enero
La Frontera en la mira: Pinamar endurece las sanciones
Espectáculos
Adiós a Valentino: el maestro de la elegancia
“Felicidades”: traicionada por Castro, Siciliani vuelve con Suar
Dos parejas locales ganaron el Pre Cosquín y estarán en la meca del folclore
Rumores de romance: qué pasa entre Juan Román Riquelme y Julieta Ortega
VIDEO. “Put..., las odio”: la polémica nota que salió al aire en la que Dupláa insulta a sus fans

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla