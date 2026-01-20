Milei a Davos, con una agenda muy económica

El presidente Javier Milei partió anoche a Zurich, Suiza, para participar desde hoy en el Foro de Davos, donde se reunirá con un emprendedor británico y mañana miércoles hará su exposición -el mismo día que su par estadounidense Donald Trump- ante el auditorio del encuentro que todos los años reúne a presidentes, CEOS y empresarios.

La delegación presidencial tiene planes de aterrizar a las 15.30 de hoy, jornada en la que Milei encabezará a las 21 (hora local) un encuentro con el emprendedor británico Maurice Ostro, titular del Consejo de Acción Empresarial creado en 2020 y vicepresidente del Consejo de Cristianos y Judíos.

La comitiva argentina estará integrada por los ministros Luis Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), además de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Objetivos

La misión presidencial en Davos tiene un doble objetivo: presentar a la Argentina como un destino seguro para el capital internacional y profundizar su batalla cultural contra el colectivismo, en un escenario donde Milei compartirá protagonismo con líderes de la talla de Trump.

Para mañana, en tanto, el mandatario tiene previsto un breve saludo para las 10:05 con su par de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, miembro de la Unión Democrática de Centro.

A las 11.30, Milei se reuniá con CEO’s de bancos globales y con el titular Ejecutivo del Foro Económico Mundial, Børge Brende, en la previa a su disertación en el foro.

El discurso de Milei tendrá lugar mañana miércoles a las 11:45 (hora argentina), luego del discurso de Trump, con quien se espera que se cruce aunque no hay una audiencia oficial pactada.

Se espera una exposición de 30 minutos donde el libertario ratificará su alineamiento geopolítico con los Estados Unidos, defenderá la apertura comercial irrestricta y lanzará duras críticas contra la denominada agenda “woke” y los movimientos de izquierda.

El cruce entre ambos mandatarios tendrá lugar en un clima de alta volatilidad internacional, marcado por el reciente operativo estadounidense en Venezuela que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y la escalada de tensiones en Irán.

Milei tiene previsto sentarse cara a cara con figuras como Jamie Dimon (JP Morgan), Larry Fink (BlackRock) y David Solomon (Goldman Sachs), además de Brian Moynihan (Bank of America) y los líderes de las principales entidades españolas, Onur Genç (BBVA) y Héctor Grisi (Santander).

La presentación del mandatario argentino tendrá lugar días después de la firma del histórico acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, un activo que Milei llevará bajo el brazo para negociar con los inversores.

El jueves, el mandatario dará una serie de entrevistas: la primera con la agencia de noticias Bloomberg y luego con The Economist.

A las 14 de la Argentina, el vuelo especial que transporta al libertario y la comitiva emprenderá el regreso al país y el aterrizaje será el viernes 23 de enero a las 6.