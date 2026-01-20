Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Una manera fácil de ahorrar dinero: EL DIA te trae una amplia variedad de productos para todas las edades

Política y Economía |Llega hoy y habla mañana en el Foro

Milei a Davos, con una agenda muy económica

Esta noche tiene pactada una reunión con un emprendedor británico. Quiénes integran la delegación que lo acompaña

Milei a Davos, con una agenda muy económica

El presidente Javier Milei viaja por tercera vez a Suiza/ AFP

20 de Enero de 2026 | 02:14
Edición impresa

El presidente Javier Milei partió anoche a Zurich, Suiza, para participar desde hoy en el Foro de Davos, donde se reunirá con un emprendedor británico y mañana miércoles hará su exposición -el mismo día que su par estadounidense Donald Trump- ante el auditorio del encuentro que todos los años reúne a presidentes, CEOS y empresarios.

La delegación presidencial tiene planes de aterrizar a las 15.30 de hoy, jornada en la que Milei encabezará a las 21 (hora local) un encuentro con el emprendedor británico Maurice Ostro, titular del Consejo de Acción Empresarial creado en 2020 y vicepresidente del Consejo de Cristianos y Judíos.

La comitiva argentina estará integrada por los ministros Luis Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), además de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Objetivos

La misión presidencial en Davos tiene un doble objetivo: presentar a la Argentina como un destino seguro para el capital internacional y profundizar su batalla cultural contra el colectivismo, en un escenario donde Milei compartirá protagonismo con líderes de la talla de Trump.

Para mañana, en tanto, el mandatario tiene previsto un breve saludo para las 10:05 con su par de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, miembro de la Unión Democrática de Centro.

A las 11.30, Milei se reuniá con CEO’s de bancos globales y con el titular Ejecutivo del Foro Económico Mundial, Børge Brende, en la previa a su disertación en el foro.

LE PUEDE INTERESAR

Reforma laboral y ley de Glaciares, en el llamado a extraordinarias

LE PUEDE INTERESAR

Cómo sigue la paritaria con docentes y estatales

El discurso de Milei tendrá lugar mañana miércoles a las 11:45 (hora argentina), luego del discurso de Trump, con quien se espera que se cruce aunque no hay una audiencia oficial pactada.

Se espera una exposición de 30 minutos donde el libertario ratificará su alineamiento geopolítico con los Estados Unidos, defenderá la apertura comercial irrestricta y lanzará duras críticas contra la denominada agenda “woke” y los movimientos de izquierda.

El cruce entre ambos mandatarios tendrá lugar en un clima de alta volatilidad internacional, marcado por el reciente operativo estadounidense en Venezuela que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y la escalada de tensiones en Irán.

Milei tiene previsto sentarse cara a cara con figuras como Jamie Dimon (JP Morgan), Larry Fink (BlackRock) y David Solomon (Goldman Sachs), además de Brian Moynihan (Bank of America) y los líderes de las principales entidades españolas, Onur Genç (BBVA) y Héctor Grisi (Santander).

La presentación del mandatario argentino tendrá lugar días después de la firma del histórico acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, un activo que Milei llevará bajo el brazo para negociar con los inversores.

El jueves, el mandatario dará una serie de entrevistas: la primera con la agencia de noticias Bloomberg y luego con The Economist.

A las 14 de la Argentina, el vuelo especial que transporta al libertario y la comitiva emprenderá el regreso al país y el aterrizaje será el viernes 23 de enero a las 6.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Se fue el calor y el lunes arrancó muy fresco

Súper Cartonazo por $1.000.000: los números de este lunes 19 de enero

Ascienden a 39 los muertos por el choque de trenes de alta velocidad en España

Festival de Jesús María: en una noche inolvidable el público deliró con Cazzu, Ulises Bueno y Jorge Rojas
+ Leidas

VIDEO.- Estudiantes: el Rey León no dejó dudas

“El equipo está bien y eso me reconforta”

Tras el “no” del Pincha, Rojo estuvo en un festival y desató la polémica

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes de La Plata

Cómo sigue la paritaria con docentes y estatales

Vicente Castrogiovanni: uno de los nombres fundantes de la Ciudad que sigue vigente

Alerta en la Ciudad por alza en casos de tuberculosis y hantavirus

Llega Errecalde y fin del mercado para Gimnasia
Últimas noticias de Política y Economía

El FMI, optimista: mantiene un crecimiento del 4%

Reforma laboral y ley de Glaciares, en el llamado a extraordinarias

Cómo sigue la paritaria con docentes y estatales

El Gobierno, querellante contra la AFA por más de $19 mil millones
Policiales
Alquileres falsos en Facebook: la trampa detrás de atractivos anuncios
El joven apuñalado en Los Hornos perdió una pierna: marcha y enojo
Volcó su cuatriciclo en Villa Gesell y fue trasladado de urgencia a La Plata
Batalla campal en medio de una fiesta clandestina realizada en Villa Elvira
“Te quemo”, la brutal amenaza de dos motochorros armados a una remisera
Deportes
VIDEO.- Estudiantes: el Rey León no dejó dudas
“El equipo está bien y eso me reconforta”
Le bastó con una ráfaga para imponer su jeraquía
Todo encaminado para el regreso de Mancuso
Tras el “no” del Pincha, Rojo estuvo en un festival y desató la polémica
Espectáculos
Adiós a Valentino: el maestro de la elegancia
“Felicidades”: traicionada por Castro, Siciliani vuelve con Suar
Dos parejas locales ganaron el Pre Cosquín y estarán en la meca del folclore
Rumores de romance: qué pasa entre Juan Román Riquelme y Julieta Ortega
VIDEO. “Put..., las odio”: la polémica nota que salió al aire en la que Dupláa insulta a sus fans
Información General
Motos en alza, riesgo en suba: más ventas, más muertes en el tránsito
Nuevas evacuaciones en Comodoro Rivadavia por la emergencia geológica
Cómo sigue el joven trasladado de urgencia a La Plata tras volcar en cuatriciclo en Villa Gesell
Avanza el cronograma de pagos de ANSES. quiénes cobran este lunes 19 de enero
La Frontera en la mira: Pinamar endurece las sanciones

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla