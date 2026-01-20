Milei a Davos, con una agenda muy económica

Alquileres falsos en Facebook: la trampa detrás de atractivos anuncios
Alquileres falsos en Facebook: la trampa detrás de atractivos anuncios
Alerta en la Ciudad por alza en casos de tuberculosis y hantavirus
A un año de su vuelta, todo gira alrededor de Trump, pero ¿por cuánto tiempo?
La muerte en la Región viaja en motocicleta y sigue batiendo récords
Reforma laboral y ley de Glaciares, en el llamado a extraordinarias
Santilli logró el apoyo del gobernador salteño pero con reclamo de obras
La inflación mayorista también cerró 2025 con el menor nivel en 8 años
Suba del 7,1% y bono de 200 mil pesos para los municipales de Berisso
“Bomba sanitaria”: dura advertencia por la planta de pretratamiento cloacal
Librerías locales en verano, a media asta y sólo para cubrir gastos
Ingeniería pone primera en los cursos de ingreso en el sistema universitario
A estar atentos a la reducción del paso por obras en la Autopista
Retoman negociación salarial los choferes de micros ante posible paro
El joven apuñalado en Los Hornos perdió una pierna: marcha y enojo
Volcó su cuatriciclo en Villa Gesell y fue trasladado de urgencia a La Plata
Batalla campal en medio de una fiesta clandestina realizada en Villa Elvira
“Te quemo”, la brutal amenaza de dos motochorros armados a una remisera
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Esta noche tiene pactada una reunión con un emprendedor británico. Quiénes integran la delegación que lo acompaña
El presidente Javier Milei partió anoche a Zurich, Suiza, para participar desde hoy en el Foro de Davos, donde se reunirá con un emprendedor británico y mañana miércoles hará su exposición -el mismo día que su par estadounidense Donald Trump- ante el auditorio del encuentro que todos los años reúne a presidentes, CEOS y empresarios.
La delegación presidencial tiene planes de aterrizar a las 15.30 de hoy, jornada en la que Milei encabezará a las 21 (hora local) un encuentro con el emprendedor británico Maurice Ostro, titular del Consejo de Acción Empresarial creado en 2020 y vicepresidente del Consejo de Cristianos y Judíos.
La comitiva argentina estará integrada por los ministros Luis Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), además de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
La misión presidencial en Davos tiene un doble objetivo: presentar a la Argentina como un destino seguro para el capital internacional y profundizar su batalla cultural contra el colectivismo, en un escenario donde Milei compartirá protagonismo con líderes de la talla de Trump.
Para mañana, en tanto, el mandatario tiene previsto un breve saludo para las 10:05 con su par de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, miembro de la Unión Democrática de Centro.
A las 11.30, Milei se reuniá con CEO’s de bancos globales y con el titular Ejecutivo del Foro Económico Mundial, Børge Brende, en la previa a su disertación en el foro.
LE PUEDE INTERESAR
Reforma laboral y ley de Glaciares, en el llamado a extraordinarias
LE PUEDE INTERESAR
Cómo sigue la paritaria con docentes y estatales
El discurso de Milei tendrá lugar mañana miércoles a las 11:45 (hora argentina), luego del discurso de Trump, con quien se espera que se cruce aunque no hay una audiencia oficial pactada.
Se espera una exposición de 30 minutos donde el libertario ratificará su alineamiento geopolítico con los Estados Unidos, defenderá la apertura comercial irrestricta y lanzará duras críticas contra la denominada agenda “woke” y los movimientos de izquierda.
El cruce entre ambos mandatarios tendrá lugar en un clima de alta volatilidad internacional, marcado por el reciente operativo estadounidense en Venezuela que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y la escalada de tensiones en Irán.
Milei tiene previsto sentarse cara a cara con figuras como Jamie Dimon (JP Morgan), Larry Fink (BlackRock) y David Solomon (Goldman Sachs), además de Brian Moynihan (Bank of America) y los líderes de las principales entidades españolas, Onur Genç (BBVA) y Héctor Grisi (Santander).
La presentación del mandatario argentino tendrá lugar días después de la firma del histórico acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, un activo que Milei llevará bajo el brazo para negociar con los inversores.
El jueves, el mandatario dará una serie de entrevistas: la primera con la agencia de noticias Bloomberg y luego con The Economist.
A las 14 de la Argentina, el vuelo especial que transporta al libertario y la comitiva emprenderá el regreso al país y el aterrizaje será el viernes 23 de enero a las 6.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí