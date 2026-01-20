Adiós a Valentino: el maestro de la elegancia

Alquileres falsos en Facebook: la trampa detrás de atractivos anuncios
Alquileres falsos en Facebook: la trampa detrás de atractivos anuncios
Alerta en la Ciudad por alza en casos de tuberculosis y hantavirus
A un año de su vuelta, todo gira alrededor de Trump, pero ¿por cuánto tiempo?
La muerte en la Región viaja en motocicleta y sigue batiendo récords
Reforma laboral y ley de Glaciares, en el llamado a extraordinarias
Santilli logró el apoyo del gobernador salteño pero con reclamo de obras
La inflación mayorista también cerró 2025 con el menor nivel en 8 años
Suba del 7,1% y bono de 200 mil pesos para los municipales de Berisso
“Bomba sanitaria”: dura advertencia por la planta de pretratamiento cloacal
Librerías locales en verano, a media asta y sólo para cubrir gastos
Ingeniería pone primera en los cursos de ingreso en el sistema universitario
A estar atentos a la reducción del paso por obras en la Autopista
Retoman negociación salarial los choferes de micros ante posible paro
El joven apuñalado en Los Hornos perdió una pierna: marcha y enojo
Volcó su cuatriciclo en Villa Gesell y fue trasladado de urgencia a La Plata
Batalla campal en medio de una fiesta clandestina realizada en Villa Elvira
“Te quemo”, la brutal amenaza de dos motochorros armados a una remisera
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Símbolo de la alta costura italiana, apostó a la sobriedad en sus diseños de manera radical y marcó una era. Vivió codo a codo con el jet set y vistió a Jackie Onassis para su boda y a Julia Roberts para su Oscar
El golpeado mundo de la moda vuelve a estar de luto: uno de los ilustres del siglo XX, Valentino Garavani, diseñador italiano del jet-set cuyas glamorosas prendas de alta costura, a menudo en su característico tono de “rojo Valentino”, fueron un elemento básico de los desfiles de moda durante casi medio siglo, murió en su hogar en Roma, a los 93 años.
Universalmente conocido por su primer nombre, Valentino fue adorado por generaciones de realeza, primeras damas y estrellas de cine, desde Jackie Kennedy Onassis hasta Julia Roberts y la Reina Rania de Jordania, quienes aseguraban que el diseñador siempre las hacía lucir y sentirse de lo mejor.
“Yo sé lo que las mujeres quieren”, comentó una vez. “Quieren ser hermosas”.
Nunca atrevido en su trabajo, Valentino cometió muy pocos errores a lo largo de su carrera de casi medio siglo, que se extendió desde sus primeros días en Roma en la década de 1960 hasta su retiro en 2008. Sus diseños infalibles hicieron de Valentino el rey de la alfombra roja, el hombre al que recurrían las celebridades para sus necesidades en ceremonias de premios. Sus suntuosos vestidos han adornado innumerables Premios de la Academia, notablemente en 2001, cuando Roberts usó una columna vintage en blanco y negro para aceptar su estatuilla de mejor actriz. Cate Blanchett también vistió de Valentino, un modelo de un solo tirante en seda amarillo mantequilla, cuando ganó el Oscar a la mejor actriz de reparto en 2004.
Valentino también estuvo detrás del vestido de encaje de manga larga que Jacqueline Kennedy usó para su boda con el magnate naviero griego Aristóteles Onassis en 1968. Kennedy y Valentino fueron amigos cercanos durante décadas, y por un tiempo la ex primera dama de Estados Unidos vistió casi exclusivamente de Valentino. También fue cercano a Diana, Princesa de Gales, quien a menudo lucía sus suntuosos vestidos.
LE PUEDE INTERESAR
“Felicidades”: traicionada por Castro, Siciliani vuelve con Suar
LE PUEDE INTERESAR
Dos parejas locales ganaron el Pre Cosquín y estarán en la meca del folclore
“Un verdadero maestro. Será recordado por su arte. Valentino no será olvidado jamás”
Donatella Versace
Diseñadora de moda y empresaria italiana
Más allá de su característico tono de rojo con matices naranjas, otras marcas registradas de Valentino incluían lazos, volantes, encajes y bordados; en resumen, adornos femeninos y coquetos que añadían belleza a los vestidos y, por ende, a quienes los llevaban.
Perpetuamente bronceado y siempre impecablemente vestido, Valentino compartía el estilo de vida de sus clientes del jet-set. Además de su yate de 46 metros y una colección de arte que incluía obras de Picasso y Miró, el modisto poseía un castillo del siglo XVII cerca de París con un jardín que se decía albergaba más de un millón de rosas.
Valentino y su socio de toda la vida, Giancarlo Giammetti, se desplazaban entre sus hogares, que también incluían sitios en Nueva York, Londres, Roma, Capri y Gstaad, Suiza, viajando con su grupo de carlinos. La pareja recibía regularmente a amigos y clientes famosos, incluyendo a Madonna y Gwyneth Paltrow.
“Cuando veo a alguien y desafortunadamente está relajada y corriendo en pantalones de jogging y sin maquillaje... me siento muy apenado”, dijo el diseñador en una entrevista con RTL televisión en 2007. “Para mí, la mujer es como un hermoso, hermoso ramo de flores. Siempre tiene que ser sensacional, siempre complacer, siempre ser perfecta, siempre complacer al esposo, al amante, a todos. Porque nacemos para mostrarnos siempre en nuestro mejor estado”.
“Me conmueve la partida del inmenso Valentino que dejará tanta belleza en el mundo”
Carla Bruni
Cantante, modelo y actriz
Valentino nació en una familia acomodada en la ciudad de Voghera, en el norte de Italia, el 11 de mayo de 1932. Dijo que fue su amor infantil por el cine lo que lo encaminó hacia la moda.
“Estaba loco por la pantalla grande, estaba loco por la belleza, por ver a todas esas estrellas de cine siendo sensacionales, bien vestidas, siempre perfectas”, dijo en la entrevista televisiva de 2007.
Después de estudiar moda en Milán y París, pasó gran parte de la década de 1950 trabajando para el diseñador establecido en París Jean Dessès y más tarde para Guy Laroche antes de lanzarse por su cuenta. Fundó la casa de Valentino en la Via Condotti de Roma en 1959.
Desde el principio, Giammetti estuvo a su lado, manejando el aspecto comercial mientras Valentino usaba su encanto natural para construir una base de clientes entre los ricos y fabulosos del mundo.
Después de algunos contratiempos financieros iniciales, los gustos de Valentino siempre fueron lujosos, y la compañía gastaba sin reparos, la marca despegó.
“Valentino, maestro indiscutible del estilo y la elegancia, y símbolo eterno de la alta costura italiana. Hoy Italia pierde a una leyenda, pero su legado seguirá inspirando a generaciones”
Giorgia Meloni
Presidenta del Consejo de Ministros de Italia
Entre sus primeros admiradores se encontraban las sirenas del cine italiano Gina Lollobrigida y Sophia Loren, así como las estrellas de Hollywood Elizabeth Taylor y Audrey Hepburn. La legendaria editora en jefe de Vogue América, Diana Vreeland, también tomó al joven diseñador bajo su ala.
Con los años, el imperio de Valentino se expandió a medida que el diseñador añadía líneas de prêt-à-porter, ropa para caballeros y accesorios a su repertorio. Valentino y Giammetti vendieron la marca a una empresa italiana por un estimado de 300 millones de dólares en 1998. Valentino permanecería en un rol de diseño por otra década.
En 2007, el modisto celebró su 45 aniversario en la moda con una fiesta de tres días en Roma, culminada con un gran baile en la galería Villa Borghese. Se retiró en 2008: hoy la marca es propiedad de Mayhoola de Qatar, que controla el 70%, y del conglomerado francés de lujo Kering, que posee el 30% con opción a tomar el control total en 2028 o 2029.
Su cuerpo reposará en la sede de su fundación en Roma mañana y jueves. El funeral se llevará a cabo el viernes en la Basílica Santa Maria degli Angeli e dei Martiri en la Piazza della Repubblica de Roma.
❑ A los 14 años ingresa en la Escuela de Arte del Figurín, de Milán. Con 17 años se traslada a París, donde completa su formación con una beca de la Cámara Sindical de la Alta Costura Parisina que le permitió trabajar como figurinista en los talleres de uno de los cinco grandes de la Alta Costura de entonces, Jean Desses, antes de establecerse con Guy Laroche.
❑ En 1959 abre su primer taller y presenta su primera colección, llamada ‘Ibis’. Exuberante y lujosa, deslumbró a la sociedad romana. En 1960 funda la Maison Valentino.
❑ En 1968 lanzó su ‘Colección Blanca’, una arriesgada apuesta en la que las modelos llevaban sólo prendas de color blanco y crema, y que fue vista como un gesto de elegancia radical. Ese año logró uno de los hitos de su carrera: Jacqueline Kennedy le pidió que diseñara su vestido de novia para su matrimonio con el magnate griego Aristóteles Onassis.
❑ Durante los años 60 y 70, Valentino se convirtió en el diseñador favorito de la jet set internacional. Entre sus clientas estaban Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn, Sophia Loren, Jane Fonda, Grace Kelly o Farah Diba (la emperatriz de Irán). Fue también por entonces cuando el diseñador se enamoró del color que llegaría a conocerse como “rojo Valentino”, y del que reconoció que se prendó durante una sesión de ópera en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona.
❑ Jessica Lange luce un vestido de Valentino, en verde agua, cuajado de lentejuelas, para recoger en 1983 su segundo Óscar, a mejor actriz secundaria, por ‘Tootsie’. En 1992, Sophia Loren se había decantado por un Valentino negro, lleno de encaje, para recibir su Óscar honorífico. Uno de los diseños más recordados de Valentino es el vestido negro con ribetes blancos que lució Julia Roberts en la ceremonia de los Óscar de 2001, edición en la que ganó su Oscar a mejor actriz por “Erin Brockovich”. Un ejemplo de la delicadeza de sus trabajos, con una cola de tul negro que se abría dejando ver más rayas blancas.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí