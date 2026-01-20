La inflación mayorista también cerró 2025 con el menor nivel en 8 años

Alquileres falsos en Facebook: la trampa detrás de atractivos anuncios
El índice de precios internos al por mayor (IPIM) cerró el 2025 con el número más bajo en ocho años, tras haber subido 26,2%, mientras que diciembre se aceleró al 2,4%.
La inflación mayorista fue la más baja en ocho años, tras haber culminado el 2017 con 18,8%.
Sin embargo, la información difundida por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) arrojó una aceleración respecto a noviembre (1,6%) de 0,8 puntos porcentuales.
Esta suba se dio como consecuencia del incremento de 2,4% en los productos nacionales y 1,7% en los importados.
Dentro de los nacionales, los rubros con mayor impacto en el IPIM fueron: Productos refinados del petróleo: 0,7%; Alimentos y bebidas: 0,38%; Petróleo crudo y gas: 0,24%; Vehículos automotores, carrocerías y repuestos: 0,23%; Productos agropecuarios: 0,21%.
Con respecto al índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró un ascenso de 2,2% en el mismo período que se explica por la suba de 2,2% en los productos nacionales y del 1,8% en los importados.
Mientras que el índice de precios básicos del productor (IPP) aumentó 2,4%, debido a la suba de 2,8% en los productos primarios y de 2,3% en los productos manufacturados y energía eléctrica.
Los prrecios con mayores aumentos en 2025, fueron: Tabaco: 37,9%; Productos refinados del petróleo: 37,5%; Productos agropecuarios: 36,8%; Vehículos automotores, carrocerías y repuestos: 33,4%; Impresiones y reproducción de grabaciones: 32,7%; Alimentos y bebidas: 28%; Manufacturados y energía eléctrica: 26,9%; Equipos para medicina e instrumentos de medición: 25,6%.
Mientras, el nivel general del Índice del costo de la construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires registró una suba de 1,4% en diciembre respecto al mes anterior, según informó el INDEC.
La información muestra que este resultado es consecuencia de las alzas en el capítulo “Materiales” (1,6%), “Mano de obra” (1,3%) y “Gastos generales” (1,3%). De esta manera, el 2025 cerró con un aumento del 22,9%.
“Mano de obra” incorpora el acuerdo salarial de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), aplicable a las categorías laborales previstas en el Convenio Colectivo de Trabajo 76/75 desde diciembre 2025, sumado a una asignación no remunerativa y extraordinaria.
Asimismo, el aumento en las categorías laborales impacta en el capítulo “Gastos generales”, debido a que este contiene el ítem “Sereno”, que se encuentra enmarcado dentro de la resolución.
