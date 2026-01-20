Alquileres falsos en Facebook: la trampa detrás de atractivos anuncios
Alquileres falsos en Facebook: la trampa detrás de atractivos anuncios
Alerta en la Ciudad por alza en casos de tuberculosis y hantavirus
A un año de su vuelta, todo gira alrededor de Trump, pero ¿por cuánto tiempo?
La muerte en la Región viaja en motocicleta y sigue batiendo récords
Reforma laboral y ley de Glaciares, en el llamado a extraordinarias
Santilli logró el apoyo del gobernador salteño pero con reclamo de obras
La inflación mayorista también cerró 2025 con el menor nivel en 8 años
Suba del 7,1% y bono de 200 mil pesos para los municipales de Berisso
“Bomba sanitaria”: dura advertencia por la planta de pretratamiento cloacal
Librerías locales en verano, a media asta y sólo para cubrir gastos
Ingeniería pone primera en los cursos de ingreso en el sistema universitario
A estar atentos a la reducción del paso por obras en la Autopista
Retoman negociación salarial los choferes de micros ante posible paro
El joven apuñalado en Los Hornos perdió una pierna: marcha y enojo
Volcó su cuatriciclo en Villa Gesell y fue trasladado de urgencia a La Plata
Batalla campal en medio de una fiesta clandestina realizada en Villa Elvira
“Te quemo”, la brutal amenaza de dos motochorros armados a una remisera
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Con vacaciones por quincena o escalonadas, abren sólo a la mañana para subsistir. Pocas ventas y la mayoría con miras a la playa
En plena temporada estival, donde la mayoría de la población platense atraviesa sus vacaciones, las librerías de la Ciudad permanecen abiertas, pero con ciertas particularidades.
Están los comercios que levantan las persianas en horario reducido, principalmente durante la mañana, y también aquellas que cierran por quincenas o semanas. No obstante, las que deciden abrir durante todo enero, dueños y empleados disfrutan de un receso escalonado.
Ante la consulta de este diario, libreros coincidieron en que hay más gente de lo habitual en La Plata y que eso provoca que las ventas de enero “se muevan, aunque sea un poco”. Sin embargo, no generan una ganancia sino apenas cubren los gastos.
Asimismo, en cuanto a los resultados que arrojó las fiestas de fin de año -Navidad y Año Nuevo-, y comienzo de este -Reyes Magos- advirtieron que “fue muy malo”.
Jorge García, presidente de la Federación Argentina de Librerías, Papelerías y Actividades Afines (Falpa), y dueño de la histórica librería de calle 7 entre 55 y 56, dijo a EL DIA: “Nosotros abrimos solo hasta el mediodía porque a la tarde no hay nadie. Aunque percibimos cierto movimiento, en enero lo que hacemos es tratar de cubrir gastos, de subsistir”.
Además, agregó: “antes cerrábamos todo el mes pero ahora, venimos tan justos todo el año que no podemos cerrar. Nos vamos -empleados y yo- de vacaciones de forma escalonada. Así, abriendo a la mañana le aseguramos el servicio a la gente”. Finalmente, concluyó: “Las expectativas para este mes son aguantar, subsistir y cubrir gastos”.
LE PUEDE INTERESAR
Ingeniería pone primera en los cursos de ingreso en el sistema universitario
LE PUEDE INTERESAR
A estar atentos a la reducción del paso por obras en la Autopista
En paralelo, Ana Borean, dueña de la librería de City Bell ubicada en calle 13 C entre 473 y 473 bis, contó a este diario: “Enero se mueve, menos que en el 2025, pero se mueve. City Bell en enero es casi desértico. Entre los que se van y los que se quedan, las personas recién salen a la tardecita”.
Asimismo, analizó: “enero suele moverse por tres cosas: Reyes Magos, lecturas de vacaciones y algunos textos escolares”.
Guadalupe Reboredo, dueña de la librería ubicada en calle 42 entre 8 y 9, expresó: “Decidí abrir todo el mes, pero durante enero solo al mediodía. A la mañana por suerte hay movimiento porque las vacaciones, se vayan a algún lado o no, es el período ideal para leer. La verdad es que hasta ahora hubo ventas todos los días de enero”.
Con un ticket promedio de $30.000, el libro puede ser un regalo económico pero significante. No obstante, en las fiestas de final y comienzo de año, ello no se vio reflejado en la realidad de las librerías.
Ana Borean explicó: “Terminamos un poco abajo respecto a diciembre 2024; el segundo semestre 2025 fue muy malo”.
Guadalupe Reboredo, en tanto aseguró: “No fue una buena Navidad y no hubo movimiento por Reyes. La verdad es que en muy pocos momentos hubo más de dos personas adentro del local”.
En consonancia, Jorge García, aseguró: “Las fiestas de diciembre 2025, comparado a las del año pasado, nos dio un promedio de entre 15 y 10 por ciento a la baja en cuanto a la venta de ejemplares. En cuanto a Reyes, fue un desastre total”.
Además, analizó: “Antes se vendía mucho el libro para la playa pero hoy, se paso de la pila a uno sólo. También muchos se volcaron a lo digital”.
Libreros esperan con ansias el inicio de febrero. A pesar de que la población universitaria no es el fuerte de las librerías locales -porque optan por las fotocopias-, es síntoma de mayor movimiento en la Ciudad.
A ello, se suma el comienzo de los ciclos lectivos en los niveles Inicial, Primario y Medio: la venta de textos escolares y lectura complementaria es sinónimo de ventas en las librerias de la periferia y centro platense.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí