Una manera fácil de ahorrar dinero: EL DIA te trae una amplia variedad de productos para todas las edades

La Ciudad |El ticket promedio del libro es de $30.000

Librerías locales en verano, a media asta y sólo para cubrir gastos

Con vacaciones por quincena o escalonadas, abren sólo a la mañana para subsistir. Pocas ventas y la mayoría con miras a la playa

Librerías locales en verano, a media asta y sólo para cubrir gastos

Las librerías, como la mayoría de los rubros, tienen un enero con ritmo lento e incertidumbre/demian alday

20 de Enero de 2026 | 02:13
Edición impresa

En plena temporada estival, donde la mayoría de la población platense atraviesa sus vacaciones, las librerías de la Ciudad permanecen abiertas, pero con ciertas particularidades.

Están los comercios que levantan las persianas en horario reducido, principalmente durante la mañana, y también aquellas que cierran por quincenas o semanas. No obstante, las que deciden abrir durante todo enero, dueños y empleados disfrutan de un receso escalonado.

Ante la consulta de este diario, libreros coincidieron en que hay más gente de lo habitual en La Plata y que eso provoca que las ventas de enero “se muevan, aunque sea un poco”. Sin embargo, no generan una ganancia sino apenas cubren los gastos.

Asimismo, en cuanto a los resultados que arrojó las fiestas de fin de año -Navidad y Año Nuevo-, y comienzo de este -Reyes Magos- advirtieron que “fue muy malo”.

Misión subsistir

Jorge García, presidente de la Federación Argentina de Librerías, Papelerías y Actividades Afines (Falpa), y dueño de la histórica librería de calle 7 entre 55 y 56, dijo a EL DIA: “Nosotros abrimos solo hasta el mediodía porque a la tarde no hay nadie. Aunque percibimos cierto movimiento, en enero lo que hacemos es tratar de cubrir gastos, de subsistir”.

Además, agregó: “antes cerrábamos todo el mes pero ahora, venimos tan justos todo el año que no podemos cerrar. Nos vamos -empleados y yo- de vacaciones de forma escalonada. Así, abriendo a la mañana le aseguramos el servicio a la gente”. Finalmente, concluyó: “Las expectativas para este mes son aguantar, subsistir y cubrir gastos”.

En paralelo, Ana Borean, dueña de la librería de City Bell ubicada en calle 13 C entre 473 y 473 bis, contó a este diario: “Enero se mueve, menos que en el 2025, pero se mueve. City Bell en enero es casi desértico. Entre los que se van y los que se quedan, las personas recién salen a la tardecita”.

Asimismo, analizó: “enero suele moverse por tres cosas: Reyes Magos, lecturas de vacaciones y algunos textos escolares”.

Guadalupe Reboredo, dueña de la librería ubicada en calle 42 entre 8 y 9, expresó: “Decidí abrir todo el mes, pero durante enero solo al mediodía. A la mañana por suerte hay movimiento porque las vacaciones, se vayan a algún lado o no, es el período ideal para leer. La verdad es que hasta ahora hubo ventas todos los días de enero”.

El cierre del 2025

Con un ticket promedio de $30.000, el libro puede ser un regalo económico pero significante. No obstante, en las fiestas de final y comienzo de año, ello no se vio reflejado en la realidad de las librerías.

Ana Borean explicó: “Terminamos un poco abajo respecto a diciembre 2024; el segundo semestre 2025 fue muy malo”.

Guadalupe Reboredo, en tanto aseguró: “No fue una buena Navidad y no hubo movimiento por Reyes. La verdad es que en muy pocos momentos hubo más de dos personas adentro del local”.

En consonancia, Jorge García, aseguró: “Las fiestas de diciembre 2025, comparado a las del año pasado, nos dio un promedio de entre 15 y 10 por ciento a la baja en cuanto a la venta de ejemplares. En cuanto a Reyes, fue un desastre total”.

Además, analizó: “Antes se vendía mucho el libro para la playa pero hoy, se paso de la pila a uno sólo. También muchos se volcaron a lo digital”.

Lo que viene

Libreros esperan con ansias el inicio de febrero. A pesar de que la población universitaria no es el fuerte de las librerías locales -porque optan por las fotocopias-, es síntoma de mayor movimiento en la Ciudad.

A ello, se suma el comienzo de los ciclos lectivos en los niveles Inicial, Primario y Medio: la venta de textos escolares y lectura complementaria es sinónimo de ventas en las librerias de la periferia y centro platense.

 

