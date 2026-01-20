“Te quemo”, la brutal amenaza de dos motochorros armados a una remisera

Alquileres falsos en Facebook: la trampa detrás de atractivos anuncios
Alquileres falsos en Facebook: la trampa detrás de atractivos anuncios
Durante las últimas horas una remisera fue víctima de un violento asalto en plena vía pública. De acuerdo a lo revelado por voceros, dos delincuentes a bordo de una moto la interceptaron mientras realizaba su jornada laboral. El hecho ocurrió en la zona de calle 62 entre 115 y 1, y generó preocupación entre trabajadores del transporte y vecinos del barrio.
Según consta en la denuncia, la mujer de 48 años circulaba en un Chevrolet Prisma negro que alquila para trabajar como remis, cuando fue sorprendida por dos masculinos que se movilizaban en una motocicleta de baja cilindrada. Ambos tenían el rostro cubierto y se acercaron al vehículo por el lado del acompañante. En ese momento, la conductora escuchó un fuerte estruendo y advirtió que el vidrio delantero del lado derecho había estallado.
Acto seguido, uno de los asaltantes la tomó del cuero cabelludo y la amenazó para que entregara todas sus pertenencias, asegurándole que la “quemaría” si se resistía, mientras le exhibía un objeto similar a un arma de fuego. Ante la situación, la víctima no dudó y entregó su billetera, tarjetas, un GPS, su celular y una suma cercana a los 60 mil pesos en efectivo que había recaudado en su jornada laboral.
Tras cometer el robo, los delincuentes huyeron en contramano por calle 62 en dirección a 122. La mujer nunca descendió del vehículo y, pese al violento episodio, no sufrió lesiones físicas. Tampoco pudo aportar datos sobre testigos, aunque será clave el análisis de las cámaras de seguridad en la zona.
Según se informó luego del hecho, la remisera regresó a su domicilio y limpió el rodado dañado, ya que se trata de su herramienta de trabajo y necesita continuar trabajando para generar ingresos. La causa quedó radicada en la Justicia y se investiga para intentar identificar a los autores del asalto, ocurrido en un sector de El Mondongo con tránsito habitual y a plena luz del día.
