A un año de su vuelta, todo gira alrededor de Trump, pero ¿por cuánto tiempo?

A un año de su vuelta, todo gira alrededor de Trump, pero ¿por cuánto tiempo?

Danny Kemp

20 de Enero de 2026 | 02:16
Columnista de AFP

En una soleada mañana de enero en Florida, Donald Trump fue a comprar mármol y ónix para el nuevo salón de baile de la Casa Blanca. Unas horas más tarde ordenaba un bombardeo sobre Venezuela. Fue solo un día en un año extraordinario desde su regreso al cargo, pero resume cómo ha remodelado la presidencia de Estados Unidos mediante la fuerza pura de su propia personalidad.

Y al entrar hoy en el segundo año de su presidencia, el republicano actúa cada vez más como si no hubiera límites a su poder, ni en su propio país ni en el extranjero. “Realmente ha personalizado la presidencia”, opinó Noah Rosenblum, profesor de derecho de la Universidad de Nueva York.

Si durante su primer gobierno (2017-2021) dominó la agenda informativa por su caos, en el segundo lo ha hecho por la voluntad de dejar su impronta en el trabajo más poderoso del mundo.

Este segundo mandato comenzó con una aparición desenfadada en el Despacho Oval el 20 de enero de 2025, durante la cual indultó a cientos de sus simpatizantes que asaltaron el Capitolio estadounidense en 2021. El republicano ha mantenido el ritmo desde entonces.

En los días y meses siguientes lanzó una ofensiva sin precedentes de órdenes ejecutivas, declaraciones escandalosas, al igual que directivas para perseguir a sus adversarios políticos.

“Mi propia moral”

Trump ha sacudido los cimientos de la democracia estadounidense cuando el país se prepara para celebrar su aniversario número 250, ha causado turbulencias globales con sus aranceles y ha trastocado el orden mundial. “Hay solo una cosa. Mi propia moral”, respondió a The New York Times al ser preguntado sobre si había límites en su poder.

En ocasiones, Trump también ha alimentado lo que parece ser un culto a su personalidad, con una renovación de la Casa Blanca que incluye un salón de baile de 400 millones de dólares, y añadiendo su nombre al célebre Centro Kennedy de artes escénicas.

Y 2026 comenzó con un Trump desatado: atacó Venezuela para detener y derrocar al presidente Nicolás Maduro, amenazó a Groenlandia y envió agentes de inmigración a una operación letal en Minnesota.

Para Rosenblum, lo ocurrido en el último año “mostró que el antiguo sistema tenía menos legitimidad y era más frágil de lo que yo pensaba, y de lo que se creía en general”.

Elecciones de medio mandato

Trump comenzó 2026 con fuerza. Sin embargo, en este año también podría haber por fin límites a una presidencia que gira en torno a los caprichos de un solo hombre, próximo a cumplir los 80 años.

El mayor punto de inflexión podría ocurrir en las elecciones legislativas de medio término, en noviembre. Si bien estos comicios por el control del Congreso funcionan siempre como un referéndum sobre el presidente en funciones, las de este año serán más que nunca un veredicto sobre el propio Trump.

Sus índices de aprobación siguen bajos, mientras la Casa Blanca lucha por demostrar que sus planes económicos funcionan pese al enojo de los votantes por el costo de vida.

Si los republicanos sufren una derrota, hay dudas sobre si Trump intentaría anular los resultados, como ocurrió cuando el demócrata Joe Biden le ganó la presidencia en 2020. “Espero problemas”, dijo a AFP William Galston, del Instituto Brookings. “Está más implicado en el manejo de las elecciones de medio término que cualquier otro presidente que haya visto”, añadió.

Sin embargo, Galston consideró poco probable que Trump llegue a los extremos si los republicanos pierden el control de la Cámara de Representantes, lo que lo dejaría como un presidente debilitado en los dos años restantes de su mandato.

Trump enfrenta desafíos en otros frentes también. La Corte Suprema podría recortar su margen de acción en materia de aranceles, mientras que su decisión de eludir al Congreso mediante el uso de órdenes ejecutivas también podría volverse en su contra, explicó el analista.

“El problema de gobernar por decreto es que lo que tejes de día, tu sucesor puede deshacerlo de noche, lo que conduce a muchos menos logros permanentes”, señaló Galston.

Con Venezuela, Irán, Groenlandia, Ucrania y Gaza en la agenda de Trump en 2026, el presidente de lema “Estados Unidos Primero” también parece volcado a la política exterior.

“Políticamente es un problema, porque mucha de la gente que votó por él no votó por eso, votó para que se enfocara en la economía. Ha pagado un precio alto por ello”, añadió el experto.

 

