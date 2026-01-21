Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Hantavirus: el Gran La Plata fue la zona con más casos y mayor mortalidad en la Provincia

Las estadísticas oficiales de 2025 arrojaron que entre La Plata y Berisso se registraron 12 contagios de la enfermedad transmitida por roedores. Se registraron tres muertes

Hantavirus: el Gran La Plata fue la zona con más casos y mayor mortalidad en la Provincia
21 de Enero de 2026 | 13:25

Escuchar esta nota

La Plata se situó a la cabeza de las ciudades con más casos de hantavirus en lo durante 2025. de acuerdo con el último Boletín Epidemiológico que difundió este mes la Provincia de Buenos Aires. En el informe la Ciudad aparece además con el índice de mayor mortalidad constándose 3 personas fallecidas. La cifra se conoció en un marco de preocupación de los vecinos por el avistamiento de roedores tanto en campos como en espacios públicos incluso tanto en zonas periféricas como en el Centro. 

Según advierte el documento emitido por el Ministerio de Salud, desde inicios del 2025 a la actualidad se notificaron 411 casos sospechosos de hantavirus: 35 fueron confirmados, hay 2 probables y 27 permanecen en estudio. De ese núcleo, 11 se detectaron en La Plata y 1 en Berisso.

Con estas cifras, se indicó que en el territorio bonaerense se registró el doble de casos que a esta altura de la temporada 2024 -2025, con una concentración en la capital provincial.

Los casos confirmados de 2025 pertenecen a los partidos de Arrecifes (1), Baradero (1), Berazategui (1), Berisso (1), Castelli (2), Chacabuco (1), Chascomús (1), Daireaux (1), Florencio Varela (3), General Alvear (1), General Pueyrredón (1), La Plata (11), Lomas de Zamora (1), Maipú (1), Olavarría (1), Pinamar (1), Saladillo (1), San Andrés de Giles (1), San Nicolás (1), San Pedro (1), Tandil (1) y Zárate (1).

En cuanto a los casos probables, son dos y pertenecen a los municipios Hipólito Irigoyen (1) y General Belgrano (1).

La mediana de edad de los confirmados en el territorio provincia fue de 35 años, concentrándose el 80% de los casos entre los 10 y 49 años. El 86% de los casos fue del sexo masculino. De las muestras secuenciadas, en 8 se logró identificar el genotipo: 7 correspondieron al genotipo Buenos Aires y 1 al genotipo Plata (Lechiguanas), ambos endémicos de la Provincia.

Tres fallecidos en La Plata

La Provincia informó que todos los casos confirmados requirieron internación (27 personas en UTI, de las cuales 15 precisaron ARM). A la fecha del cierre del informe, el día 10 de enero, uno de los casos continuaba internado en cuidados intensivos . 

Entre ellos se registraron 12 casos fallecidos, representando una letalidad del 34,3%. El 75% de los casos fatales se registró en adolescentes y adultos jóvenes, con edades entre 14 a 49 años; el 92 % fueron varones.

En cuanto a su lugar de residencia corresponden a los partidos de Berazategui (1), Chacabuco (1), Chascomús (1), Florencio Varela (1), General Pueyrredón (1), La Plata (3), Maipú (1), San Andrés de Giles (1), Tandil (1) y Zárate (1).

En lo que va de 2026 hasta el 10 de enero se notificaron 7 casos sospechosos de hantavirus, de los cuales 1 es probable, 2 continúan como sospechosos y el resto fue descartado. 

Se registró 1 caso fallecido con diagnóstico probable correspondiente a una niña de 10 años de edad residente del partido de General Belgrano.

La adquisición de la enfermedad de todos los casos confirmados se vinculó mayoritariamente con haber permanecido en zona rural, semirural o periurbana.

Prevención y cuidados

La transmisión del hantavirus es un riesgo latente que se origina en los excrementos, orina y saliva de los roedores. Cuando estos desechos se secan, las partículas virales se suspenden en el aire, convirtiendo a la inhalación en la principal vía de contagio para los seres humanos. Por este motivo, la ventilación de espacios cerrados y el control del entorno doméstico resultan fundamentales.

Para reducir las posibilidades de contacto, los especialistas de la Provincia de Buenos Aires insisten en mantener la higiene de la vivienda mediante el sellado de grietas en paredes y puertas, además de evitar la acumulación de malezas o pasto alto. Un punto crítico es la limpieza: bajo ninguna circunstancia se debe barrer en seco en zonas con posible presencia de roedores, ya que esto dispersa el virus. En su lugar, se debe utilizar agua con lavandina para inactivar cualquier rastro de contaminación.

En caso de encontrar un roedor vivo

La recomendación es evitar el contacto físico o los golpes, optando únicamente por trampas o venenos. Si el animal está muerto, el protocolo de seguridad exige rociarlo con lavandina y esperar 30 minutos antes de manipularlo con guantes. Finalmente, el ejemplar debe ser enterrado profundamente o quemado, procediendo luego a una desinfección total del área.

Alerta en 2026

Al respecto, Silvia González Ayala advirtió que hay una alto nivel de alerta y que “en verano hay más casos porque la gente se expone más al pasto, por actividades recreativas o por trabajo” y que los casos suelen ocurrir principalmente sobre “el cinturón hortícola y en campos de la Ciudad, donde se dan las condiciones que aumentan el riesgo a la exposición”, señaló.

