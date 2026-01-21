Programa de prevención de dengue y hantavirus

Ante el crecimiento de casos de hantavirus y para prevenir el dengue, se realizarán hoy actividades de concientización, informaron en la Municipalidad de La Plata.

Hoy a las 12 se realizarán en la delegación de Sicardi-Garibaldi - 659 y 12 charlas de prevención de hantavirus y dengue para trabajadores de la delegación con recomendaciones.

En tanto, a las 13, en la Fundación Emmanuel - 474 y 186, Colonia Urquiza, se llevará a cabo una charla sobre síntomas, cuidados y prevención del hantavirus.