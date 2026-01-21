El escándalo en el Senado: amplían las imputaciones contra los dirigentes detenidos por abusos

La investigación que sacude a la Legislatura bonaerense sumó un nuevo y escabroso capítulo. La fiscal que encabeza la causa decidió ampliar la imputación contra Nicolás Rodríguez y su pareja, Daniela Silva Muñoz, ambos empleados del Senado, quienes se encuentran detenidos bajo la acusación de liderar una estructura de características sectarias. Según se pudo conocer, dos nuevas víctimas relataron una serie de abusos originados a través de la militancia.

Los nuevos elementos probatorios sugieren que los abusos no solo ocurrían en ámbitos privados, sino que se habrían perpetrado en los propios despachos de la Cámara Alta. Según fuentes judiciales, la fiscalía investiga ahora si existió una red de encubrimiento por parte de funcionarios de mayor jerarquía.

El dictamen judicial detalla que las víctimas eran captadas bajo un ardid de "guía espiritual" o "mesiánica", para luego ser sometidas a vejaciones físicas y sexuales. Las pruebas recolectadas en los teléfonos y dispositivos electrónicos de los imputados fueron determinantes para esta ampliación. Respecto al accionar de la pareja para someter a las víctimas, la imputación sostiene que la mujer detenida, lejos de proteger a las integrantes de la agrupación, las acercaba.

El expediente cuenta actualmente con cuatro damnificadas reconocidas formalmente -dos en una causa de 2019 y otras dos incorporadas en este 2025-, aunque se sospecha que el número de mujeres atacadas es significativamente mayor. En ese sentido, la Justicia identificó los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por daños en la salud mental de la víctima, privación ilegal de la libertad y violación de domicilio.

Los relatos de las víctimas coinciden en la existencia de ritos de castigo físicos, como laceraciones y caminatas sobre fuego, que buscaban anular la voluntad de las jóvenes.

La mirada de la Justicia se posa ahora sobre la posible responsabilidad de otros estratos del Senado bonaerense. La investigación busca esclarecer si hubo funcionarios que tenían conocimiento de estas prácticas y "miraron para otro lado", o si incluso facilitaron el ocultamiento de los hechos.

Oscuros mensajes de la Secta en la Legislatura

Lo que comenzó como una investigación por irregularidades administrativas en el Senado bonaerense ahora se transformó en la posible desarticulación de una secta que operaba en el corazón del poder legislativo, donde la política parecía servir de fachada para el horror.

Ahora trascendió que una de las denunciantes dio a conocer chats que complican a los acusados. En la denuncia relató que en 2016 conoció a Rodríguez, quien se hacía llamar Dios Kiei. “Yo tenía un propósito que era servir a Nicolás, ya que era un guerrero que manejaba el fuego y otros poderes a nivel mundial, y que a partir de ese momento debía responder a sus necesidades”.

Sin embargo, unos meses después, la joven comenzó a recibir mails de parte de Rodríguez. “El primer fue el 28 de mayo del 2017, donde me relataban una historia donde el Dios KIEI había salvado vidas”, agregó. Y señaló: “Comencé a recibir más correos, las cuales eran alertas”.

LEA TAMBIÉN Revelan oscuros mensajes en la causa del Senado

En uno de los mails, el cual tiene fecha del 25 de enero de 2020, se lee lo siguiente: “Los guerreros sombras son hombres y mujeres entrenados en el silencio y la oscuridad. Envenenan y matan antes de que alguien pueda verlos. Desde que cambiaron su liderazgo ofrecen servicios de mercenarios, no por dinero sino por secretos y recetas. El kiei va a intentar tomar el liderazgo para cambiar su rumbo”.

Dicho material, al igual que los dispositivos electrónicos y las armas blancas secuestradas en el domicilio de los imputados, se encuentran a disposición de la Justicia.