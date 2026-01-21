Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |LA INVESTIGACIÓN SOBRE UNA SECTA EN LA LEGISLATURA BONAERENSE

Revelan oscuros mensajes en la causa del Senado

Más acusaciones de las denunciantes contra los dos empleados detenidos, que militaban en una agrupación kirchnerista

Revelan oscuros mensajes en la causa del Senado

Archivo

21 de Enero de 2026 | 03:18
Edición impresa

Lo que comenzó como una investigación por irregularidades administrativas en el Senado bonaerense ahora se transformó en la posible desarticulación de una secta que operaba en el corazón del poder legislativo, donde la política parecía servir de fachada para el horror. Tal como informó este diario hay dos empleados de planta permanente detenidos Nicolás Rodríguez y su pareja, Daniela Silva Muñoz, que militan en la agrupación kirchnerista “La Capitana” y habrían creado la organización “Orden de la Luz”. Y mientras se define la situación procesal de ambos, salen a la luz revelaciones del expediente que lleva adelante la fiscal Betina Lacki, la misma del caso “Chocolate”, el puntero de las tarjetas de débito.

Ahora trascendió que una de las denunciantes dio a conocer chats que complican a los acusados. En la denuncia relató que en 2016 conoció a Rodríguez, quien se hacía llamar Dios Kiei. “Yo tenía un propósito que era servir a Nicolás, ya que era un guerrero que manejaba el fuego y otros poderes a nivel mundial, y que a partir de ese momento debía responder a sus necesidades”, detalló según el portal MDZ.

Sin embargo, unos meses después, la joven comenzó a recibir mails de parte de Rodríguez. “El primer fue el 28 de mayo del 2017, donde me relataban una historia donde el Dios KIEI había salvado vidas”, agregó. Y señaló: “Comencé a recibir más correos, las cuales eran alertas”. En uno de los mails, el cual tiene fecha del 25 de enero de 2020, se lee lo siguiente: “Los guerreros sombras son hombres y mujeres entrenados en el silencio y la oscuridad. Envenenan y matan antes de que alguien pueda verlos. Desde que cambiaron su liderazgo ofrecen servicios de mercenarios, no por dinero sino por secretos y recetas. El kiei va a intentar tomar el liderazgo para cambiar su rumbo”.

 

El caso ha generado un fuerte cruce de acusaciones entre el oficialismo y la oposición

 

Dicho material, al igual que los dispositivos electrónicos y las armas blancas secuestradas en el domicilio de los imputados, se encuentran a disposición de la Justicia.

ENTRE MISTICISMO Y LA POLÍTICA

Los peritajes a los teléfonos secuestrados, segúntrascendió de fuentes judiciales, han revelado una faceta siniestra del control que ejercían sobre las víctimas. Entre los mensajes recuperados, se leen advertencias que mezclan el misticismo con la amenaza política: “Tu contrato no lo firmó un administrativo, lo firmó la energía de la Orden. Si traicionás al Maestro, no solo perdés el sueldo, perdés tu protección en este mundo y en el que viene.”Otro mensaje enviado a una joven que intentó ausentarse de una “ceremonia” en una oficina del Senado decía: “La sangre que ofreciste ya no te pertenece. Si no te presentás esta noche, el fuego que pisaste te va a encontrar en tu casa. El Senado es nuestro, acá nadie te va a escuchar gritar”.

La implicancia política creen que es casi total: la Justicia intenta determinar cómo es posible que, durante años, se desviaran presuntamente fondos públicos para financiar una estructura donde las empleadas, denuncian, estarían obligadas a entregar el 70% de su salario como “ofrenda” y a someterse a abusos sexuales bajo la excusa de “limpiezas espirituales”.

Se investiga si la estructura de “La Capitana” servía como un escudo de impunidad para que Rodríguez y Silva Muñoz actuaran dentro del palacio legislativo. El caso ha generado un fuerte cruce de acusaciones entre el oficialismo y la oposición bonaerense, exigiendo la apertura de los registros de contratación y la revisión de todos los contratos vinculados a la agrupación K.

En las próximas semanas serían llamados a indagatoria otros tres empleados del Senado que aparecen mencionados en los chats como presuntos colaboradores directos en la logística de los traslados de las víctimas.

