Detuvieron a dos mujeres por el ataque al joven que perdió una pierna en La Plata

La Justicia ordenó la detención de dos jóvenes de 19 y 20 años acusadas de participar en el violento ataque ocurrido en La Plata, que dejó como saldo a un hombre de 24 años con una pierna amputada debido a la gravedad de las heridas sufridas.
Las detenidas habían sido aprehendidas el mismo día del hecho, pero recuperaron la libertad horas después. Sin embargo, con el avance de la investigación y la incorporación de nuevas pruebas, la Fiscalía de Menores solicitó allanamientos y ordenó nuevamente su detención, medida que se concretó este miércoles.
Según fuentes policiales, una de las jóvenes fue detenida en su domicilio de la zona de 522 entre 157 y 158, mientras que la otra fue localizada y aprehendida horas más tarde en una estación de servicio de Los Hornos.
El ataque ocurrió durante la madrugada del domingo, alrededor de las 6, en inmediaciones de las calles 142 y 57. De acuerdo a la reconstrucción del hecho, la víctima —un joven de nacionalidad uruguaya— fue atacada en grupo por al menos cuatro personas, entre ellas las dos mujeres detenidas y dos adolescentes de 16 años, quienes habrían utilizado armas blancas.
El joven recibió múltiples heridas cortantes, algunas de extrema gravedad. Tras ser asistido por vecinos, fue trasladado a la UPA de Los Hornos y luego derivado al Hospital San Juan de Dios, donde fue intervenido quirúrgicamente de urgencia. Luego se confirmó la amputación de una de sus piernas. Permanece internado, estable pero intubado.
La causa está caratulada como lesiones gravísimas y es investigada por el Fuero de Responsabilidad Juvenil N°3, con intervención de la UFI N°7 de La Plata. En paralelo, los dos adolescentes involucrados permanecen a disposición de la Justicia en el marco de la investigación.
Tras conocerse la evolución del estado de salud de la víctima, familiares y vecinos realizaron protestas con cortes de calle y quema de neumáticos para exigir justicia y un cambio en la calificación legal del caso.
