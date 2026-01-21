Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Un regalo que cruza fronteras: EL DIA, más cerca de los platenses en el exterior

Policiales

Detuvieron a dos mujeres por el ataque al joven que perdió una pierna en La Plata

Detuvieron a dos mujeres por el ataque al joven que perdió una pierna en La Plata
21 de Enero de 2026 | 18:57

Escuchar esta nota

La Justicia ordenó la detención de dos jóvenes de 19 y 20 años acusadas de participar en el violento ataque ocurrido en La Plata, que dejó como saldo a un hombre de 24 años con una pierna amputada debido a la gravedad de las heridas sufridas.

Las detenidas habían sido aprehendidas el mismo día del hecho, pero recuperaron la libertad horas después. Sin embargo, con el avance de la investigación y la incorporación de nuevas pruebas, la Fiscalía de Menores solicitó allanamientos y ordenó nuevamente su detención, medida que se concretó este miércoles.

Según fuentes policiales, una de las jóvenes fue detenida en su domicilio de la zona de 522 entre 157 y 158, mientras que la otra fue localizada y aprehendida horas más tarde en una estación de servicio de Los Hornos.

LEA TAMBIÉN

El joven apuñalado en Los Hornos perdió una pierna: marcha y enojo

El ataque ocurrió durante la madrugada del domingo, alrededor de las 6, en inmediaciones de las calles 142 y 57. De acuerdo a la reconstrucción del hecho, la víctima —un joven de nacionalidad uruguaya— fue atacada en grupo por al menos cuatro personas, entre ellas las dos mujeres detenidas y dos adolescentes de 16 años, quienes habrían utilizado armas blancas.

El joven recibió múltiples heridas cortantes, algunas de extrema gravedad. Tras ser asistido por vecinos, fue trasladado a la UPA de Los Hornos y luego derivado al Hospital San Juan de Dios, donde fue intervenido quirúrgicamente de urgencia. Luego se confirmó la amputación de una de sus piernas. Permanece internado, estable pero intubado.

La causa está caratulada como lesiones gravísimas y es investigada por el Fuero de Responsabilidad Juvenil N°3, con intervención de la UFI N°7 de La Plata. En paralelo, los dos adolescentes involucrados permanecen a disposición de la Justicia en el marco de la investigación.

Tras conocerse la evolución del estado de salud de la víctima, familiares y vecinos realizaron protestas con cortes de calle y quema de neumáticos para exigir justicia y un cambio en la calificación legal del caso.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

AFA: Quién es Adrián González Charvay, el juez que investigará la mansión de Pilar

Miércoles con máxima de 30º en La Plata: cómo sigue el tiempo durante la semana

La Plata bajo fuego: incendios, evacuaciones y temor extremo

Supergripe H3N2: confirmaron la primera muerte en el país y se duplicaron los casos

Ulises Jaitt publicó un mensaje donde su hermana Natacha exponía las andanzas de Luciano Castro

“Prometo dar lo mejor”: cómo será el regreso de Tinelli

Mauricio Macri habló sobre su separación de Juliana Awada y dejó la puerta abierta: "No hay divorcio en el horizonte"

¿Adiós a los vehículos motorizados en las playas de la costa atlántica bonaerense?
+ Leidas

Cierra un histórico almacén de La Plata que estuvo abierto durante 70 años

El reconocido hincha de Gimnasia y sobrino del Loco Fierro murió tras ser atacado por avispas

VIDEO.- La marcha de trabajadores del Astillero frente a Gobernación terminó en corridas

¿Adiós a los vehículos motorizados en las playas de la costa atlántica bonaerense?

¿Marcha atrás?: la Liga Profesional define si habrá o no amnistía

Hay bronca por la designación del árbitro Arasa

La reacción de Carrió: “Pacto del Gobierno con Massa”

Juez rechazó millonaria reparación económica
Últimas noticias de Policiales

VIDEO. Audaz robo en una estación de servicio de La Plata: en pocos segundos "le robaron a todos"

El escándalo en el Senado: amplían las imputaciones contra los dirigentes detenidos por abusos

Un incendio en la Isla Santiago arrasó con una casa

Mantuvo cautiva a su ex pareja en La Plata: ella logró escapar y a él lo detuvieron
La Ciudad
Fotos y video.- Un barrio platense movilizado para despedir a un almacén que funcionó 70 años
Se abrieron los sobres de la licitación del transporte público para los próximos 12 años en La Plata
Frentistas de una cuadra de La Plata reclama por una enorme pérdida de agua
Bache y hundimiento del asfalto en el centro platense
En una amplia zona de City Bell puede faltar agua por tareas de mantenimiento
Deportes
VIDEO. Se filtró el nuevo coche que usará Alpine durante la temporada 2026: cuándo será presentado
Gimnasia entrenó en el Bosque: el equipo que se perfila para el debut ante Racing
Expectativa en el Pincha: los clubes pidieron amnistía y ahora define el Tribunal de Disciplina
De ser joya de Estudiantes y vendido al Manchester City a ser refuerzo de Colón: Darío Sarmiento es Sabalero
El platense Tomás Etcheverry logró un sólido triunfo y avanzó en el Abierto de Australia
Espectáculos
Wanda Nara reveló detalles de sus charlas con Mauro Icardi: “Le digo ‘soltá, ya fue’”
“Averigüen”: Marcela Tauro furiosa con Laura Ubfal luego de sus dichos contra Infama
Taylor Swift, la más joven en ingresar al Salón de la Fama de los compositores
Sarah Borrell habría sido echada de su trabajo tras el amorío con Luciano Castro
"Quiero un bebé": la inesperada confesión de Wanda Nara a Maxi López que sorprendió a todos
Información General
Se celebra este 21 de enero el Día Internacional del Abrazo: un acto de afecto con beneficios para la salud
¿Adiós a los vehículos motorizados en las playas de la costa atlántica bonaerense?
Supergripe H3N2: confirmaron la primera muerte en el país y se duplicaron los casos
Caída en el turismo: cien mil autos menos a la Costa
Hallan un colmillo fósil de un metro y medio de largo en la costa de Miramar

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla