Milagro Sala debe seguir en La Plata por su salud

Milagro Sala, exdirigente de la organización Tupac Amaru en Jujuy y que recientemente superó un cuadro depresivo, deberá seguir cumpliendo arresto domiciliario en nuestra ciudad por cuestiones de salud, según fuentes judiciales.
De todos modos, se informó que deberá seguir con un tratamiento ambulatorio por esa situación psiquiátrica.
Cabe recordar, tal como informó este diario, antes de este episodio, el juez de Ejecución Penal de La Plata, Juan José Ruiz, se constituyó en la vivienda de Milagro Sala, para informarle de su estado al juez natural del proceso, en el que Sala se encuentra cumpliendo una pena de prisión por administración fraudulenta.
En ese sentido, se indicó que Ruiz hizo saber que, en función de los informes médicos obrantes en el expediente y, el tratamiento que la detenida lleva adelante en el hospital Italiano local, “la señora Sala debe continuar cumpliendo la prisión domiciliaria en la provincia de Buenos Aires, a fin de salvaguardar el derecho a la salud”.
Sala, trascendió, se aloja en una vivienda situada en la localidad de Villa Elvira.
