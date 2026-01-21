Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Un regalo que cruza fronteras: EL DIA, más cerca de los platenses en el exterior

Información General

La Tierra tendrá temporalmente una "segunda luna", confirmó la NASA: de qué se trata y cuánto durará

La Tierra tendrá temporalmente una "segunda luna", confirmó la NASA: de qué se trata y cuánto durará
21 de Enero de 2026 | 20:43

La NASA confirmó que un pequeño asteroide acompaña actualmente a la Tierra en su recorrido alrededor del Sol, un hecho que despertó curiosidad en todo el mundo. Aunque en redes y medios se lo presenta como una “segunda luna”, los científicos aclaran que no se trata de un satélite natural.

El objeto en cuestión se llama “2025 PN7” y fue identificado por astrónomos hace algunos años. Tiene un tamaño reducido, de entre 18 y 36 metros de diámetro, y no representa ningún riesgo para el planeta. Su presencia cercana se mantendría, según los cálculos, hasta alrededor del año 2083.

La confusión surge por la forma en la que se mueve en el espacio. Este asteroide sigue una órbita alrededor del Sol muy parecida a la de la Tierra, lo que hace que, desde ciertos ángulos, parezca que “viaja” junto a nuestro planeta durante largos períodos.

Sin embargo, los especialistas explican que “2025 PN7” no gira directamente alrededor de la Tierra. Forma parte de un grupo de cuerpos conocidos como cuasi-satélites, que no quedan atrapados por la gravedad terrestre como sí ocurre con la Luna.

Además, su distancia varía considerablemente e, incluso en su punto más cercano, se encuentra a millones de kilómetros, muy lejos de los 384.400 kilómetros que separan en promedio a la Tierra de su satélite principal.

Desde la NASA remarcan que, aunque no sea una segunda luna real, este fenómeno es clave para estudiar el entorno espacial cercano y comprender mejor cómo interactúan los objetos próximos a nuestro planeta dentro del sistema solar.

 

