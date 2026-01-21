Icardi desmintió a Wanda Nara y ella pegó fuerte: “Imagino que Eugenia no se drogará delante de mis hijas”

Wanda Nara intentó mantener la paz con Mauro Icardi, sobre quién salió a decir que mantenían una buena relación por sus hijas. A poco de terminar el partido entre el Galatasaray y Real Madrid, con la China Suárez y sus hijos en cancha, el deportista llamó mentirosa a la madre de sus hijas y ésta salió al cruce.

Todo comenzó esta tarde cuando la conductora de Masterchef celebró poder mantener un trato cordial con los dos padres de sus hijos, Mauro Icardi y Maxi López. Además, aseguró que se encontraba soltera y que disfrutaba de su libertad y sus hijos.

Esto hizo estallar a Icardi, quién parece que no tuvo tiempo ni de salir del estadio para responder a su ex pareja. Luego de sostener que era una vil mentira que hablaban, sostuvo que “nunca jamás será mi familia” y “es solo la madre de mis hijas”.

Sus palabras le dieron a Wanda Nara la oportunidad de revelar la verdad. A través de capturas de pantalla, la empresaria mostró que, efectivamente, mantiene un diálogo cordial con el padre de sus hijas e incluso le envía fotos de las niñas para mantener contacto.

Entre los mensajes que se pudieron leer, la conductora argentina le indica al deportista que “la única prioridad son las nenas”. A su vez, una frase que no pasó desapercibida tiene que ver con las supuestas adicciones de la China Suárez: “Me imagino que Eugenia no se drogará delante de mis hijas. No confío en ella, confío en el papá que elegí”.

En otro de los pasajes, Icardi le manda "Feliz año" y responde con un "Me muero. Ya conozco tus discusiones. Las extraño", cuando la madre de sus hijas le comenta que estaba de novia con Martín Migueles. Una vez más, Wanda Nara respalda sus declaraciones a la prensa con pruebas en sus redes sociales.