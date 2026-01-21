Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Un regalo que cruza fronteras: EL DIA, más cerca de los platenses en el exterior

Información General

Supergripe H3N2: confirman la primera muerte en Argentina

Supergripe H3N2: confirman la primera muerte en Argentina
21 de Enero de 2026 | 07:34

Escuchar esta nota

La provincia de Mendoza se convirtió en el epicentro de una noticia que enciende las alarmas sanitarias en el país al registrarse la primera muerte en Argentina vinculada a la denominada "supergripe" H3N2. La víctima, un hombre de 74 años que residía en España desde hacía cuatro décadas, había regresado a su tierra natal en diciembre pasado con el objetivo de compartir las fiestas de fin de año con su familia. Sin embargo, lo que debía ser un reencuentro se transformó en una larga batalla hospitalaria de más de un mes, luego de que el paciente manifestara síntomas compatibles con el virus apenas desembarcado en suelo mendocino.

El turista permaneció internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Carrillo de Las Heras, donde los especialistas confirmaron que portaba la variante de influenza que actualmente predomina en el hemisferio norte. A pesar de que el hombre contaba con el esquema de vacunación antigripal completo, un factor que en teoría debería haber suavizado el impacto del virus, su estado de salud se encontraba severamente condicionado por patologías previas. Su condición de fumador y un diagnóstico crónico de EPOC fueron los desencadenantes que impidieron una evolución favorable, derivando finalmente en su deceso durante la mañana de este martes.

Desde la dirección del hospital y el Ministerio de Salud local explicaron que las muestras enviadas al Instituto Malbrán ratificaron que se trataba del subclado K, una cepa de alta transmisibilidad que ha mantenido en vilo a las autoridades sanitarias globales durante la última temporada invernal europea. Durante todo el proceso de internación, el paciente estuvo acompañado por su círculo íntimo, quienes también fueron sometidos a rigurosos testeos para descartar una propagación del virus entre sus allegados, dado el potencial de contagio que presenta esta variante.

A nivel epidemiológico, el caso de Mendoza se inserta en un contexto nacional donde ya se han identificado cerca de una treintena de casos de H3N2 distribuidos en catorce jurisdicciones distintas. Si bien la mayoría de los afectados son personas con antecedentes de viajes recientes al exterior, la preocupación radica en la velocidad de propagación. No obstante, las autoridades médicas insisten en llevar tranquilidad a la población aclarando que, aunque es un virus que se propaga con facilidad, no presenta una gravedad clínica superior a otras variantes, siempre y cuando no existan comorbilidades de base que compliquen el cuadro, como ocurrió en este primer fallecimiento.

Frente a este escenario, expertos como el infectólogo Hugo Pizzi subrayan que la prevención es la herramienta más eficaz para evitar que la situación escale. La recomendación principal es no esperar a la llegada de los primeros fríos para acudir a los centros de vacunación, sugiriendo que finales de febrero y marzo son los meses ideales para recibir la dosis anual. Esta anticipación es crucial para que el sistema inmunológico desarrolle los anticuerpos necesarios. Asimismo, los médicos recalcan que la sintomatología —caracterizada por fiebre, tos, cansancio y dolor de garganta— debe ser vigilada de cerca, manteniendo las conductas de higiene y cuidado personal que la sociedad ya ha incorporado en los últimos años para mitigar riesgos respiratorios.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Controlaron el incendio en el depósito de baños químicos en La Plata: gran operativo y vecinos evacuados

"No podemos dormir" y "no queda una casa sin robar": un barrio de La Plata rendido ante el delito

La China Suárez está que explota: Wanda Nara confirmó que Mauro Icardi le manda mensajes

Hay bronca por la designación del árbitro Arasa

“Bomba sanitaria” en el Río de la Plata: dura advertencia por la planta de pretratamiento cloacal

IPS confirmó cuándo cobran jubilados y pensionados bonaerenses

"Llevate otra y...": en el centro de La Plata se hartaron de los "roba ruedas" y los esperan con carteles

El nuevo esquema de subsidios energéticos: publicaron las condiciones para poder mantenerlos
+ Leidas

Hay bronca por la designación del árbitro Arasa

Caída en el turismo: cien mil autos menos a la Costa

Giro en la causa AFA: nuevo juez y crece la polémica

¿Marcha atrás?: la Liga Profesional define si habrá o no amnistía

La reacción de Carrió: “Pacto del Gobierno con Massa”

El Lobo se prepara con Errecalde en Estancia Chica

Juez rechazó millonaria reparación económica

Para Martínez “hay buenas sensaciones”
Últimas noticias de Información General

Caída en el turismo: cien mil autos menos a la Costa

Hallan un colmillo fósil de un metro y medio de largo en la costa de Miramar

Una avioneta aterrizó de emergencia en la ruta 56

Aterrizaje de emergencia en plena ruta rumbo a la Costa: una avioneta sorprendió a los automovilistas cerca de Pinamar
Deportes
Cuenta con los refuerzos
Para Martínez “hay buenas sensaciones”
El Lobo se prepara con Errecalde en Estancia Chica
Rey Hilfer será el árbitro del debut ante Racing
¿Marcha atrás?: la Liga Profesional define si habrá o no amnistía
Policiales
La Plata bajo fuego: incendios, evacuaciones y temor extremo
“No quedó una casa sin robar”: Villa Elisa, cercado por el delito
Revelan oscuros mensajes en la causa del Senado
La advertencia a ladrones que expone el hartazgo
Golpe al robo de motos: desmantelan un taller
Espectáculos
“Prometo dar lo mejor”: cómo será el regreso de Tinelli
Edición agridulce: comienza el primer festival de Sundance sin Robert Redford
Sube la apuesta Netflix insiste para comprar Warner y ofrece pagar en efectivo
La muerte de Adela Gleijer: adiós a una referente del teatro y la tevé
“No me provoques, apagá la cámara”: la furia de Cecilia Roth con “Intrusos”
La Ciudad
Miércoles con máxima de 30º en La Plata: cómo sigue el tiempo durante la semana
Kioscos en La Plata; en enero se advirtieron ventas a la baja: hasta un 50 % menos
Golpe al bolsillo: frutas y verduras lideran los aumentos del mes
La vida en las aulas de Harvard contada por un joven prodigio
Súper Cartonazo: se renueva la expectativa con un pozo de $ 2.000.000

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla