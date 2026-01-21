Supergripe H3N2: confirman la primera muerte en Argentina

La provincia de Mendoza se convirtió en el epicentro de una noticia que enciende las alarmas sanitarias en el país al registrarse la primera muerte en Argentina vinculada a la denominada "supergripe" H3N2. La víctima, un hombre de 74 años que residía en España desde hacía cuatro décadas, había regresado a su tierra natal en diciembre pasado con el objetivo de compartir las fiestas de fin de año con su familia. Sin embargo, lo que debía ser un reencuentro se transformó en una larga batalla hospitalaria de más de un mes, luego de que el paciente manifestara síntomas compatibles con el virus apenas desembarcado en suelo mendocino.

El turista permaneció internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Carrillo de Las Heras, donde los especialistas confirmaron que portaba la variante de influenza que actualmente predomina en el hemisferio norte. A pesar de que el hombre contaba con el esquema de vacunación antigripal completo, un factor que en teoría debería haber suavizado el impacto del virus, su estado de salud se encontraba severamente condicionado por patologías previas. Su condición de fumador y un diagnóstico crónico de EPOC fueron los desencadenantes que impidieron una evolución favorable, derivando finalmente en su deceso durante la mañana de este martes.

Desde la dirección del hospital y el Ministerio de Salud local explicaron que las muestras enviadas al Instituto Malbrán ratificaron que se trataba del subclado K, una cepa de alta transmisibilidad que ha mantenido en vilo a las autoridades sanitarias globales durante la última temporada invernal europea. Durante todo el proceso de internación, el paciente estuvo acompañado por su círculo íntimo, quienes también fueron sometidos a rigurosos testeos para descartar una propagación del virus entre sus allegados, dado el potencial de contagio que presenta esta variante.

A nivel epidemiológico, el caso de Mendoza se inserta en un contexto nacional donde ya se han identificado cerca de una treintena de casos de H3N2 distribuidos en catorce jurisdicciones distintas. Si bien la mayoría de los afectados son personas con antecedentes de viajes recientes al exterior, la preocupación radica en la velocidad de propagación. No obstante, las autoridades médicas insisten en llevar tranquilidad a la población aclarando que, aunque es un virus que se propaga con facilidad, no presenta una gravedad clínica superior a otras variantes, siempre y cuando no existan comorbilidades de base que compliquen el cuadro, como ocurrió en este primer fallecimiento.

Frente a este escenario, expertos como el infectólogo Hugo Pizzi subrayan que la prevención es la herramienta más eficaz para evitar que la situación escale. La recomendación principal es no esperar a la llegada de los primeros fríos para acudir a los centros de vacunación, sugiriendo que finales de febrero y marzo son los meses ideales para recibir la dosis anual. Esta anticipación es crucial para que el sistema inmunológico desarrolle los anticuerpos necesarios. Asimismo, los médicos recalcan que la sintomatología —caracterizada por fiebre, tos, cansancio y dolor de garganta— debe ser vigilada de cerca, manteniendo las conductas de higiene y cuidado personal que la sociedad ya ha incorporado en los últimos años para mitigar riesgos respiratorios.