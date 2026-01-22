Etcheverry: impuso su jerarquía y sueña a lo grande

Tomás Etcheverry volvió a pisar fuerte en el Abierto de Australia / AP

El tenista de La Plata Tomás Etcheverry consiguió un sólido triunfo ante el británico Arthur Fery para meterse en la tercera ronda del Abierto de Australia, donde se enfrentará con el kazajo Aleksandr Bublik (10°).

Etcheverry, quien actualmente ocupa el puesto número 62 del ranking ATP, se impuso por 7-6(4), 6-1 y 6-3 en un cruce que se extendió durante 2 horas y 44 minutos.

El partido comenzó muy parejo, incluso con Fery consiguiendo un quiebre en el tercer game para tomar una rápida ventaja. SIin embargo, Etcheverry se recuperó rápidamente y en el siguiente turno de saque del británico se puso nuevamente dos iguales.

Luego fue todo muy parejo y el primer set debió definirse en el tie-break, donde Etcheverry impuso condiciones para quedarse con la “muerte súbita” por 7-4.

Ya en el segundo parcial, Tomy se mostró mucho más confiado y pasó por arriba a su rival, a quien derrotó con un sólido 6-1 para empezar a encaminar su victoria.

Finalmente, en el tercer set a Etcheverry le alcanzó con un solo quiebre para conseguir una ventaja que sería definitiva.

Así, el platense se metió en la tercera ronda, donde no la tendrá para nada fácil ante Bublik, quien hace pocas semanas obtuvo el título en el ATP 250 de Hong Kong y trepar al puesto 10 del ranking.

El kazajo, que es uno de los candidatos a llegar hasta las instancias finales, está demostrando un gran nivel, ya que en las ronda previas ganó sus partidos sin ceder sets.

TREMENDO APOYO ARGENTINO

La argentinidad al palo: los hinchas que vieron el triunfo de Tomás Etcheverry convirtieron en una cancha de fútbol el Court 7 del estadio Melbourne Park, donde se disputa el Abierto de Australia.

“Soy argentino, es un sentimiento, no puedo parar...”, tronó desde las gradas y el tenista platense, de 26 años, se puso a saltar y cantar como uno más en el rectángulo de juego.

“El público enloquece. Etcheverry da inicio a la fiesta tras ganar en dos sets”, escribió la cuenta oficial del torneo al anunciar su clasificación a tercera ronda del Grand Slam.

SÓLIDO TRIUNFO DE ALCARAZ

El español y número 1 del mundo, Carlos Alcaraz, superó en sets corridos al alemán Yannick Hanfmann y se metió en la tercera ronda del Abierto de Australia. Alcaraz, quien busca comenzar la temporada con una gran alegría, se impuso por 7-6(4), 6-3 y 6-2, luego de 2 horas y 45 minutos y ahora se medirá ante el francés Corentin Moutet (32°).