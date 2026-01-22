Susto en La Plata: los jugadores de la selección de hockey protagonizaron un vuelco
Susto en La Plata: los jugadores de la selección de hockey protagonizaron un vuelco
Atención: qué cortes de tránsito habrá en La Plata por el rodaje de la nueva miniserie para Netflix
Descabezan la cúpula de Trenes Argentinos: cuatro las salidas en el Gobierno en menos de 24 horas
"A mi hermano le cortaron la pierna despierto, le arruinaron la vida": el drama familiar detrás del brutal caso en La Plata
Anticipan nueva ola de calor en la Región: cuáles serán los días más críticos
¡Estás en casa!: Eros Mancuso ya firmó su contrato con Estudiantes
Un investigador platense participó del estudio que halló la evidencia más antigua del mundo sobre la sífilis
La Tierra tendrá temporalmente una "segunda luna", confirmó la NASA: de qué se trata y cuánto durará
Barrio Aeropuerto: secuestró y golpeó a su pareja y amenazó con matar a su bebé
Los judiciales aceptaron "en disconformidad" la propuesta de aumento salarial de la Provincia
VIDEO.- Basura, olor nauseabundo y contaminación: el abandono del camino negro que atraviesa la Reserva de Punta Lara
El asalto a una casa de colchones en Cno. Centenario: detenidos con antecedentes y un arma policial robada
Bastián, el nene gravemente herido en Pinamar, sufrió lesiones cerebrales y cervicales severas
Hay amnistía y Estudiantes podrá contar con los jugadores que habían sido suspendidos tras el pasillo
Es un artesano de Berisso, hace 20 años que vive entre El Hoyo y Epuyén y perdió todo en el incendio
Cruzadas solidarias en La Plata por los brigadistas que combaten los incendios en la Patagonia: ¿cómo ayudar?
Secuestran más de un centenar de motos en La Plata por distintas irregularidades y alcoholemia positiva
La Plata, Berisso y Ensenada: buscan jóvenes con vocación periodística
Todas las nominaciones a los Premios Oscar 2026: qué pasó con la película argentina "Belén"
En medio de la novela, Marcos Rojo le hizo un guiño al Pincha
Milei anticipó cuándo se eliminarán las bandas cambiarias del dólar
Renunció Paul Starc, titular de la Unidad de Información Financiera: quien lo reemplazará
IPENSA, 60 Años de compromiso y excelencia médica en La Plata
Desechos cloacales en el Río de La Plata: la razón de una ONG para detener el aumento de la tarifa de ABSA
"Es importante para toda la Ciudad": los Leones entrenan en Universitario y mañana partido con entrada gratuita
Una motociclista resultó herida tras un choque con un auto en Ruta 2
El embajador argentino en Francia pidió que corrijan un mapa que mostraba a las Islas Malvinas como británicas
España: la Guardia Civil halló dos cuerpos en el tren Alvia y elevan a 45 los fallecidos por el trágico accidente de Adamuz
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Los médicos del Hospital Provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti” de Mar del Plata confirmaron que, lamentablemente, el pequeño Bastián Jerez tiene “lesiones cerebrales y cervicales severas producto del traumatismo” que sufrió en Pinamar el 12 de enero. El chico continúa con “pronóstico reservado”, internado en la unidad de terapia intensiva del centro de salud.
En el segundo comunicado del día del Ministerio de Salud bonaerense, se informó que “el paciente de 8 años internado en este hospital desde el pasado 15 de enero continúa bajo estricto control médico, pronóstico reservado e internado en la unidad de terapia intensiva”.
Puntualizaron que “en la mañana de hoy, jueves 22 de enero, se le realizaron estudios por resonancia magnética del cerebro y de la columna cervical que confirmaron la presencia de lesiones cerebrales y cervicales severas producto del traumatismo”. Bastián estaba en un UTV a upa de su padre en la zona de la Frontera, en Pinamar, cuando una camioneta Volkswagen Amarok cayó sobre ellos. El nene fue quien se llevó la peor parte. Sus hermanas también se lesionaron pero fueron dadas de alta.
Desde la cartera sanitaria bonaerense se agregó que “se mantiene inmovilización cervical”, y que el chico está “en seguimiento estricto por equipos de neurocirugía, neurología y terapia intensiva”.
“Además se encuentra bajo asistencia respiratoria ventilatoria en plan de traqueostomía para asegurar vía aérea estable. El paciente continúa bajo estricto control médico y pronóstico reservado”, cerraron.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí