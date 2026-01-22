Destrozó la vidriera de un kiosco en 13 y 36

Un episodio de violencia se registró en las últimas horas en un comercio de 13 y 36, cuando un hombre protagonizó disturbios y terminó causando daños en la vidriera de un kiosco, tras exigir alimentos y reaccionar de manera agresiva ante la negativa del personal. El hecho derivó en su aprehensión y en la intervención de la Justicia.

El episodio ocurrió en un local del rubro kiosco conocido como “Lo del Colo”. Según informaron fuentes policiales a este diario, personal que recorría la jurisdicción fue alertado por el sistema de emergencias 911 sobre la presencia de un sujeto que se encontraba alterando el orden y generando disturbios en el comercio.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el individuo había exigido alimentos al empleado del local, adoptando una actitud amenazante y temeraria. Ante la negativa del trabajador, el hombre se ofuscó y, en medio del ataque de furia, provocó la rotura de la vidriera del comercio, generando daños materiales.

Frente a esta situación, los policías procedieron a la aprehensión del agresor, identificado como un hombre de 32 años, desocupado y domiciliado en Ciudadela Sur. El acusado fue trasladado a la seccional policial correspondiente, donde se labraron las actuaciones de rigor. No se registraron personas heridas durante el incidente, aunque el episodio generó preocupación entre vecinos de la zona.