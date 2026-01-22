Todos los descuentos de Cuenta DNI de Banco Provincia para este jueves 22 de enero

El freno a la causa que apuntaba a la AFA por la mansión de Pilar
En La Plata y toda la provincia de Buenos Aires, Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia (BAPRO), renueva hoy una serie de beneficios orientados a aliviar los gastos cotidianos y aprovechar las compras con ahorro.
Las promociones combinan descuentos que se mantienen activos todos los días con otros que aplican en forma puntual, permitiendo a los usuarios planificar sus compras y aprovechar al máximo los reintegros y rebajas disponibles en comercios adheridos.
Principales beneficios para hoy:
🔹 Farmacias y perfumerías: 10 % de descuento los miércoles y jueves en locales adheridos, sin tope de reintegro.
🔹 Ferias y mercados bonaerenses: 40 % de descuento todos los días, con un tope de reintegro semanal de $6.000 por persona.
🔹 Universidades: 40 % de ahorro en comercios adheridos ubicados en establecimientos universitarios, con tope de $6.000 por semana.
🔹 Marcas destacadas del verano: 25 % de descuento permanente, con un tope de reintegro de $10.000 por semana por marca. Esta oferta incluye diversas marcas de gastronomía, heladerías y balnearios que forman parte de la temporada de verano bonaerense.
Además, en algunos supermercados y cadenas de la provincia, como Chango Más, este jueves, viernes y sábado se ofrece un 15 % de descuento sin tope de reintegro y con devolución en el acto.
Los detalles completos de cada beneficio y su vigencia están disponibles en los canales oficiales de Banco Provincia y dentro de la misma aplicación Cuenta DNI, donde los usuarios pueden consultar comercios adheridos y condiciones específicas de las promociones
