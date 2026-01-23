El mal estado del Camino Negro preocupa a los vecinos del lugar

El Camino Negro, que une Villa Elisa con Punta Lara desde la Autopista La Plata–Buenos Aires, atraviesa una situación crítica que preocupa a los vecinos, automovilistas y visitantes del lugar. Se trata de una traza clave para la conectividad de la región y, al mismo tiempo, de un corredor que atraviesa la Reserva Natural de Punta Lara, una de las áreas protegidas más importantes de la provincia de Buenos Aires.

Según denuncian los vecinos, durante todo el recorrido el asfalto presenta malas condiciones. Pozos profundos, sectores completamente destruidos y grandes charcos de agua estancada convierten la circulación en un riesgo permanente. En varios tramos el camino resulta prácticamente intransitable, lo que obliga a los conductores a realizar maniobras peligrosas para esquivar los cráteres que se multiplican sobre la calzada. La situación afecta no solo a automovilistas, sino también a ciclistas y peatones.

Además, apuntan que a la vera del camino se acumulan residuos de todo tipo: bolsas plásticas, restos de basura domiciliaria, desechos quemados y materiales abandonados entre la vegetación.

Vecinos de la zona advierten que la falta de mantenimiento y controles agrava una situación que lleva años sin respuestas. La presencia de basura y agua estancada no solo degrada el paisaje, sino que también favorece la proliferación de insectos y representa un riesgo para la flora y fauna autóctonas que habitan la reserva.