Organizan ayuda local para afectados del sur del país

Mientras el fuego no da tregua en los bosques patagónicos, se organiza la ayuda en La Plata para colaborar con elementos de trabajo esenciales con quienes arriesgan su vida y lo dan todo para sofocar las llamas que arrasan con miles de hectáreas de bosques nativos del sur del país.
El objetivo principal es brindar apoyo logístico y sanitario a las familias que perdieron sus pertenencias, a los brigadistas que combaten el fuego en la primera línea y a los animales afectados por el desastre ambiental.
Quienes deseen colaborar pueden hacerlo hoy para acercar sus donaciones a la sede dispuesta en Avenida 51 N° 1088, entre las calles 16 y 17. El centro de recepción funciona exclusivamente los lunes, miércoles y viernes de 19 a 20:30. Una vez finalizada la campaña, toda la carga será trasladada directamente hacia Epuyén, donde el operativo de distribución quedará a cargo de la Escuela N° 9 y el Cuartel de Bomberos local, para que todo llegue a quienes lo precisan.
