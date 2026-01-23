Cae el principal acusado de matar de un tiro en la cabeza a Cristian Prado

En menos de 24 horas, hubo cuatro renuncias en el Gobierno nacional
La investigación por el asesinato de un joven de 23 años en Villa Elvira dio un paso importante en las últimas horas con la detención del principal sospechoso del homicidio, en un operativo realizado en el marco de una orden judicial de captura. La aprehensión se concretó pocas horas después de que familiares y allegados de la víctima se movilizaran en reclamo de justicia, en medio de una fuerte conmoción barrial por el crimen.
El detenido fue identificado como F.G. (24), quien quedó acusado por el delito de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego. Durante el procedimiento, realizado en dos domicilios de la zona de calles 123 y 605, la Policía incautó dos armas de fuego, entre ellas una pistola calibre 9 milímetros que habría sido utilizada en el ataque, además de municiones y un celular que será peritado.
El caso se remonta al 12 de diciembre pasado, cuando Cristian Gonzalo Prado, de 23 años, fue baleado en la cabeza durante un confuso episodio registrado en inmediaciones de 2 y 80. La víctima había asistido a una reunión informal en una vivienda del barrio, donde se desató una pelea entre grupos con conflictos previos. En ese contexto, se produjo un enfrentamiento armado con el agresor, que se desplazaba en una camioneta, y otro hombre que circulaba en un automóvil, situación en la que un proyectil impactó en la cabeza de Prado cuando intentaba retirarse del lugar.
La detención se produjo luego de que la familia de la víctima realizara una movilización para exigir avances en la causa y justicia por Cristian, una protesta que visibilizó el dolor y la indignación por el crimen. Con la aprehensión del principal sospechoso, el expediente entra ahora en una etapa decisiva, con la expectativa de que se profundicen las pericias.
