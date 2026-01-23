Advertencias médicas en el país por los casos de “súper gripe”

En menos de 24 horas, hubo cuatro renuncias en el Gobierno nacional
El reclamo formulado por especialistas médicos para que la población consulte al sistema de salud y se vacune ante la llamada gripe H3N2, también conocida como “súper gripe”, que causó un primer caso de muerte registrado en Mendoza, se ajusta a las referencias ofrecidas en el último Boletín Epidemiológico nacional, acerca de que en las últimas semanas de 2025 se registró un “ligero incremento de los casos, principalmente a expensas de influenza A, en particular del subtipo A (H3N2)”.
Ante el primer fallecido en el país por la nueva variante de influenza, una conocida médica infectóloga platense reseñó que la persona fallecida en Mendoza, de 74 años de edad, contrajo el virus en el exterior y llevaba más de un mes internada en el Hospital Carrillo de Las Heras, para advertir que era un paciente con comorbilidades, ya que era fumador y tenía EPOC.
“Las condiciones clínicas son similares a la de cualquier gripe. Lo que cambia, es la condición de la persona afectada. En el caso del fallecido, presentaba mayor riesgo por complicaciones previas”, expresó la especialista.
Añadió que este tipo de gripe “no presenta diferencia con el influenza común” y, respecto a la creencia de que la “súper gripe” tendría una fuerza de transmisión mayor, afirmó que “no es algo que hayamos detectado”.
Como se sabe, en fecha reciente la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) “Dr. Carlos G. Malbrán” confirmó la detección de casos de influenza A (H3N2) en Argentina, que correspondieron a dos adolescentes de Santa Cruz y a un niño internado en CABA, todos con padecimientos clínicos previos. Los análisis permitieron clasificar los virus dentro del llamado subclado K, que presentaría cambios genéticos asociados a una mayor transmisibilidad.
Con posterioridad se detectaron nuevos casos en el país; 6 en chicos de 0 a 9 años y 10 en mayores de 60 años. También preocupa la aparición de casos en Asia, Europa y América del Norte, en donde esta variante de la gripe mostraría una capacidad de transmisión superior a la de otras cepas estacionales. En las últimas semanas se registraron primeros contagios en Perú, Bolivia y Chile.
Las fuentes médicas consideraron que la vacunación es la variante principal para combatirla, aún cuando también enfatizaron en la importancia que tiene que las personas con síntomas compatibles consulten con el sistema de salud, muy en especial aquellas personas que integran los grupos de riesgo.
Está claro y así se lo vienen remarcando desde distintas entidades y áreas médicas oficiales, que los niveles de vacunación cayeron bruscamente en nuestro país. Lamentablemente, los programas de inmunización quedaron bajo la lupa de buena parte de la sociedad por las malas experiencias registradas durante la pandemia de Covid-19 y la rigurosa y extensa cuarentena dispuesta.
Durante el tiempo de la pandemia creció el al contagio si se asistía a hospitales o centros de salud y ese sentimiento aún subsiste.
De modo que las autoridades sanitarias debieran salir al cruce de esa errónea percepción, a través del desarrollo de intensas campañas de esclarecimiento para cambiar tal estado de cosas.
