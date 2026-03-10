Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Opinión |Editorial

El reclamo médico por mejores condiciones salariales y laborales

El reclamo médico por mejores condiciones salariales y laborales
10 de Marzo de 2026 | 02:39
Edición impresa

Una vez más el sector médico reclama “mejoras urgentes” para el servicio que prestan, al verse atravesado por una crisis que en los últimos años viene dando elocuentes señales de alarma. Atraso salarial, necesidad de acudir al pluriempleo y falta de profesionales en algunas especialidades volvieron a ser esgrimidas, en este caso por el Colegio de Médicos bonaerense, Distrito I. Esos factores negativos, se dijo, están generando un deterioro creciente en la atención de la salud y alertó por el riesgo de saturación del sistema, especialmente de cara al invierno.

“La situación se agravó porque estamos con recomposiciones que se pactan en paritarias que no alcanzan a cubrir la inflación acumulada a través del tiempo. Nunca tuvimos una recomposición histórica durante la pandemia”, señaló en estos días el presidente de la entidad.

Según detalló, el sueldo de un médico que ingresa al sistema de salud ronda actualmente la suma del $1.300.000, una cifra que, aseguró, se ubica por debajo del costo de la canasta básica. Ese ingreso corresponde a un cargo de 36 horas semanales, que puede cumplirse en sistema de guardias o en planta dentro de hospitales o centros de salud. Sin embargo, el problema no termina ahí: mantener la actividad profesional implica afrontar gastos permanentes que reducen aún más el ingreso real.

“Ese médico, cuando tiene que pagar todo lo que tiene que hacer para mantener su actividad, no le alcanza para vivir”, explicó. Y ante esa realidad, añadió en la nota publicada ayer en este diario, muchos profesionales se ven obligados a multiplicar sus fuentes de trabajo para poder sostenerse económicamente. “El médico tiene que salir a buscar otros trabajos. Hay profesionales que llegan a tener hasta cinco empleos”, expresó.

La consecuencia directa de este escenario ya empieza a notarse en hospitales y clínicas: cada vez es más difícil cubrir las guardias médicas. “Hay guardias que se están cerrando porque no hay médicos para cubrirlas. Los jefes terminan reemplazando vacantes de médicos iniciales”, explicó.

Como premisa conceptual de este tema podría decirse que las condiciones salariales y laborales de los médicos debieran ser dignas de la tarea que realizan. Sin embargo, lo cierto es que la profesión se encuentra, desde hace demasiado tiempo luchando sin cuartel –tanto en la red sanitaria púbica como en la privada- para atender a miles de pacientes y hacerlo en condiciones precarias para un trabajo profesional de semejante importancia.

LE PUEDE INTERESAR

Messi con Trump y una polémica que perdura

LE PUEDE INTERESAR

Problemas nuevos y viejas discusiones

Puede rementarse a lo ocurrido no hace mucho, en tiempos de la pandemia, cuando la población aplaudía a los médicos todas las noches, por su desempeño durante la pandemia de Covid- 19. Pero ya en ese entonces se hacían sentir las condiciones negativas que tenían vigencia para los médicos.

Un reconocido profesional dijo entonces que no alcanzaban los aplausos: “Queremos un reconocimiento en serio para que los médicos dejen de transitar por de miseria y pena que nos están devolviendo como pago”.

Este último reclamo del Colegio de Médicos se suma a muchos otros anteriores. Todo indica que los organismos sanitarios argentinos, sean de la jurisdicción que sean o así que correspondan a administraciones de diversos colores políticos, le ofrezcan al sector médico –que incluye a los enfermeros y auxiliares- condiciones salariales y laborales que resulten acordes a la tarea de excelencia que prestan.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Paro de docentes y auxiliares afectará las clases este lunes en La Plata y Provincia

Golpe comando y entradera en La Plata: ataron a una mujer y escaparon en una camioneta

¿Buscás trabajo? Mirá estas ofertas de empleos en La Plata y la Región

Aumento salarial para la Policía bonaerense: de cuánto es el monto de bolsillo, escalafón por escalafón

Floppy Tesouro internada: qué le pasó a la modelo y un mensaje que generó preocupación

VIDEO. “Sentí que eran motochorros”: qué relató Piparo en el juicio contra su ex

“Hipólito”, el último gigante: el exZoo despidió a uno de sus emblemas
+ Leidas

La nafta subió hasta 7% Pero YPF descarta cimbronazos

Los colegios privados piden subir las cuotas

El gobierno nacional ratificó la reforma de la VTV

Muslera es de Selección: los competidores por el puesto

VIDEO. Convivencia forzada: crecen las quejas vecinales por la “Zona Roja”

Millonarias multas a dos gremios por el último paro

Crisis cloacal en la Región: embargan a la Provincia por inacción

Colapinto: Alpine, tarde para pedir disculpas
Últimas noticias de Opinión

El mensaje de Milei

Messi con Trump y una polémica que perdura

Problemas nuevos y viejas discusiones

Playas bonaerenses en grave riesgo por el avance del mar
Policiales
Una joven clama por su libertad: denuncian un doble castigo en un contexto de violencia de género
Por un ventiluz, delincuentes se colaron en una sede de la ANSES
El colmo: robaron un camión de residuos en Olmos
Conmovida, la abogada presa en Brasil publicó un fuerte descargo
El juicio oral contra el ex de Piparo, en la recta final
Espectáculos
Vuelve “One Piece”: un fenómeno mundial que fue de Japón a Netflix y terminó en las calles
Se pudrió todo: amenazas de guerra entre los streaming
“Misoginia de manual”: Daryl Hannah, furiosa con la serie “Love Story”
“No distingue...”: Moria, sin piedad con Del Boca
El padre de Ian Lucas habló de Anderson
Información General
Crisis cloacal en la Región: embargan a la Provincia por inacción
Estudiantes de la UNLP llegaron a la final del mundial de programación
Más casos de influenza aviar en la Provincia y se activó el protocolo sanitario
A 250 años del libro de Smith “La riqueza de las naciones”
Los números de la suerte del lunes 9 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Deportes
Muslera es de Selección: los competidores por el puesto
Entrena y avanza con la renovación de Cetré
Verón recibió los 51 años con el cariño de Estudiantes
Define Zaniratto: el Pata Castro iría en lugar de Miramón
Cayetano Bolzán, una alternativa que pierde el entrenador por otra lesión muscular

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla