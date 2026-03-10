El reclamo médico por mejores condiciones salariales y laborales

Una vez más el sector médico reclama “mejoras urgentes” para el servicio que prestan, al verse atravesado por una crisis que en los últimos años viene dando elocuentes señales de alarma. Atraso salarial, necesidad de acudir al pluriempleo y falta de profesionales en algunas especialidades volvieron a ser esgrimidas, en este caso por el Colegio de Médicos bonaerense, Distrito I. Esos factores negativos, se dijo, están generando un deterioro creciente en la atención de la salud y alertó por el riesgo de saturación del sistema, especialmente de cara al invierno.

“La situación se agravó porque estamos con recomposiciones que se pactan en paritarias que no alcanzan a cubrir la inflación acumulada a través del tiempo. Nunca tuvimos una recomposición histórica durante la pandemia”, señaló en estos días el presidente de la entidad.

Según detalló, el sueldo de un médico que ingresa al sistema de salud ronda actualmente la suma del $1.300.000, una cifra que, aseguró, se ubica por debajo del costo de la canasta básica. Ese ingreso corresponde a un cargo de 36 horas semanales, que puede cumplirse en sistema de guardias o en planta dentro de hospitales o centros de salud. Sin embargo, el problema no termina ahí: mantener la actividad profesional implica afrontar gastos permanentes que reducen aún más el ingreso real.

“Ese médico, cuando tiene que pagar todo lo que tiene que hacer para mantener su actividad, no le alcanza para vivir”, explicó. Y ante esa realidad, añadió en la nota publicada ayer en este diario, muchos profesionales se ven obligados a multiplicar sus fuentes de trabajo para poder sostenerse económicamente. “El médico tiene que salir a buscar otros trabajos. Hay profesionales que llegan a tener hasta cinco empleos”, expresó.

La consecuencia directa de este escenario ya empieza a notarse en hospitales y clínicas: cada vez es más difícil cubrir las guardias médicas. “Hay guardias que se están cerrando porque no hay médicos para cubrirlas. Los jefes terminan reemplazando vacantes de médicos iniciales”, explicó.

Como premisa conceptual de este tema podría decirse que las condiciones salariales y laborales de los médicos debieran ser dignas de la tarea que realizan. Sin embargo, lo cierto es que la profesión se encuentra, desde hace demasiado tiempo luchando sin cuartel –tanto en la red sanitaria púbica como en la privada- para atender a miles de pacientes y hacerlo en condiciones precarias para un trabajo profesional de semejante importancia.

Puede rementarse a lo ocurrido no hace mucho, en tiempos de la pandemia, cuando la población aplaudía a los médicos todas las noches, por su desempeño durante la pandemia de Covid- 19. Pero ya en ese entonces se hacían sentir las condiciones negativas que tenían vigencia para los médicos.

Un reconocido profesional dijo entonces que no alcanzaban los aplausos: “Queremos un reconocimiento en serio para que los médicos dejen de transitar por de miseria y pena que nos están devolviendo como pago”.

Este último reclamo del Colegio de Médicos se suma a muchos otros anteriores. Todo indica que los organismos sanitarios argentinos, sean de la jurisdicción que sean o así que correspondan a administraciones de diversos colores políticos, le ofrezcan al sector médico –que incluye a los enfermeros y auxiliares- condiciones salariales y laborales que resulten acordes a la tarea de excelencia que prestan.