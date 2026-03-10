Messi con Trump y una polémica que perdura

Ayudado por un reluciente balón de fútbol rosa, Lionel Messi cruzó otra frontera más con su visita a la Casa Blanca. Hasta el jueves, la superestrella mundial del fútbol había sido igual de habilidoso para gambetear defensores en la cancha y a líderes políticos, especialmente a los de natal Argentina. Había dudas sobre si siquiera aparecería junto con el resto de Inter Miami para celebrar su condición de campeones de la MLS en la Casa Blanca.

Mientras el equipo se reunía en la sala, Messi no estaba entre sus filas. En cambio, entró caminando junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el propietario del equipo, Jorge Mas Santos, y más tarde le entregó a Trump el balón adornado con pedrería. Aunque Messi guardó silencio durante todo el acto, su presencia pareció decir mucho para un jugador cuya postura política ha estado en gran medida envuelta en misterio.

Cuando Argentina, capitaneada por Messi, ganó el Mundial en 2022, el astro declinó junto a sus compañeros de la Albiceleste llevar la Copa del Mundo obtenida pocos días antes en Qatar 2022 a la Casa Rosada, el palacio de gobierno en Buenos Aires. El plantel campeón prefirió recorrer las calles ante una multitud de millones de hinchas.

En aquel entonces, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) adujo que se quería evitar que el partido gobernante del peronista Alberto Fernández (2019-2023) se apropiara del triunfo deportivo.

Messi también ha evitado mostrarse en público con el actual presidente ultraliberal Javier Milei, un gran admirador suyo, pese a que a fines del año pasado coincidieron en un foro de negocios en Miami.

Un encuentro con el mandatario podría leerse como un apoyo explícito a los esfuerzos del gobierno por destronar al presidente de AFA, Claudio Tapia, quien enfrenta varias causas judiciales por supuestas irregularidades en el manejo financiero de la entidad y que son impulsadas por el propio gobierno.

Hace un año, la administración del entonces presidente de Estados Unidos, Joe Biden, invitó a Messi para entregarle la Medalla Presidencial de la Libertad, pero no pudo asistir por un conflicto de agenda.

Sorpresa

En Argentina, la visita causó sorpresa e incluso desazón, en particular entre quienes apreciaban al capitán de la selección por no involucrarse en política, un rasgo que lo había distinguido de su predecesor, Diego Maradona.

Algunos fanáticos y periodistas deportivos argentinos prefirieron tomarlo como un gesto que podría traerle réditos deportivos a la Argentina en el Mundial que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. “La 4ta (estrella mundial) es inevitable. Gracias Leo”.

Kirk Bowman, profesor de la Escuela Sam Nunn de Asuntos Internacionales de Georgia Tech que estudia el fútbol y la política en América Latina, no se sorprendió por la visita de Messi.

“En su carrera, él piensa mucho en el largo plazo, tanto como jugador como también como alguien que tiene un equipo muy sólido construyendo riqueza a largo plazo”, comentó Bowman, al señalar sus innumerables inversiones, incluida su participación accionaria en el propio Inter Miami.

“También está muy arraigado en Miami como comunidad, que como comunidad futbolera es mucho más conservadora que otras partes de Estados Unidos”, agregó Bowman.

Messi se mantuvo a un lado de Trump mientras el presidente hacía comentarios sobre Irán, Cuba y Venezuela. Al final, la estrella del fútbol aplaudió un poco. Los seguidores de Messi lo han defendido diciendo que no domina el inglés, una percepción que, según Bowman, funciona como “una capa adicional de protección de marca”.

Messi no brindó declaraciones sobre la visita. Javier Mascherano, el técnico de Inter Miami, respondió a una pregunta el viernes.

“Pensé que íbamos a hablar de fútbol, pero supongo que no tengo suerte. Es prácticamente una tradición visitar la Casa Blanca por ser el equipo campeón. Era algo que estaba concertado desde hacía mucho tiempo y coincidía con nuestro partido en Washington”, dijo Mascherano.

Señaló que el equipo pasó un par de horas en la Casa Blanca y que el “el contacto con Trump fue básicamente lo que se vio por televisión, no mucho más que eso”.

La comparación con Diego

La imagen de Messi con Trump llevó a muchos fanáticos a reivindicar la postura anti-estadounidense del difunto Diego Maradona, el otro gran ídolo futbolístico de Argentina.

El capitán del seleccionado campeón del mundo en 1986 militó activamente a favor de líderes de izquierda como Fidel Castro y Hugo Chávez. Y hasta llevaba tatuado en uno de sus brazos una imagen icónica del guerrillero Che Guevara.

El activismo político de Maradona tuvo su punto más alto en 2005, cuando participó de un acto junto a Chávez contra el ALCA en simultáneo a una cumbre de líderes sudamericanos con el entonces presidente estadounidense George W. Bush para cerrar ese acuerdo comercial en la ciudad de Mar del Plata. “AL-CARAJO”, arengó entonces Maradona, abrazado con el presidente venezolano.

Messi, en cambio, se ha mantenido en gran medida en silencio sobre asuntos en los distintos países en los que ha vivido, ya sea Argentina, España, Francia o Estados Unidos. Su carrera en el Barcelona, desde la adolescencia hasta su salida en 2021, coincidió con un periodo políticamente cargado en España, cuando el movimiento separatista de Cataluña amenazó seriamente con separar la región del noreste del resto del país. Messi, sin embargo, evitó cualquier declaración política a favor o en contra del impulso independentista, que en su punto más álgido dividió en dos a los 5 millones de votantes de Cataluña.

Supo con destreza cómo preservar su estatus de ídolo entre los aficionados divididos del Barça, limitándose a marcar goles y ganar títulos. Se le pudo oír corear “Visca Barça y visca Catalunya!” (”¡Viva el Barça y viva Cataluña!”) mientras celebraba un título, pero el grito era bastante estándar entre los jugadores y en gran medida carecía de connotaciones políticas.

Por lo demás, no hablaba el catalán local, pero solo tuvo cosas buenas que decir sobre la ciudad a la que se mudó cuando tenía 13 años. En una entrevista con el canal catalán Tv3 en 2024, Messi dijo que sus “hijos son catalanes” y que “siento que soy de Barcelona”.

Algunos indicios de ciertas inclinaciones políticas aparecieron en entrevistas de 2011 y 2020 con La Garganta Poderosa, una revista argentina de izquierda. En la primera entrevista, Messi habló positivamente de Guevara y, en la segunda, en medio de la pandemia de coronavirus, calificó la desigualdad como uno de los problemas más apremiantes de la sociedad.

En general, sin embargo, es poco probable que Messi se adentre más en la política, dijo Bowman.

“No creo que se sienta realmente cómodo siendo político, pero no le incomoda que lo utilicen en política siempre que el beneficio neto sea positivo”, manifestó.

Bowman señaló el contrato comercial de Messi con la junta de turismo de Arabia Saudí y las acusaciones de “sportswashing” que han seguido. También comparó el enfoque de Messi con la típica “cláusula de desprestigio” del reino.

“Creo que a Messi se le ve de la misma manera”, dijo Bowman. “Participará en cosas siempre que no manchen la Marca Messi“.

AP