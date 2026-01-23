Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Un regalo que cruza fronteras: EL DIA, más cerca de los platenses en el exterior

Deportes |Televisa espn premium y transmite fm la redonda 100.3

Debuta Estudiantes: el campeón inicia el Apertura

Con amnistía para todos y el plantel casi completo, el Pincha hace su estreno ante Independiente desde las 20, en Avellaneda. El polémico Nazareno Arasa, el árbitro

Debuta Estudiantes: el campeón inicia el Apertura

llegó la hora del debut en el apertura, visita a independiente en avellaneda desde las 20 / @edelp

23 de Enero de 2026 | 02:42
Edición impresa

Estudiantes pone primera en la Zona A del Torneo Apertura esta noche desde las 20, ante Independiente en el Estadio Libertadores de América, con el arbitraje de Nazareno Arasa, secundado desde el VAR por Salomé Di Iorio. Además, televisa ESPN Premium y transmite el equipo de la Supertransmi a través de FM La Redonda 100.3

La espera terminó, y la pelota volvió a rodar en la máxima categoría del fútbol argentino. Tras un estreno de año más que positivo para el Pincha, con el demoledor 4-0 en Copa Argentina frente a Ituzaingó, los dirigidos técnicamente por Eduardo Domínguez buscan repetir esa actuación en el Infierno de Avellaneda.

Además de comenzar la semana con el pie derecho tras la victoria en el sur del Gran Buenos Aires, el DT recibió la excelente noticia de la amnistía (ver en página 2) por parte de la Asociación del Fútbol Argentino, para todos aquellos futbolistas que fueron sancionados el año pasado. De esta forma, el Barba podrá contar para esta noche con piezas claves en la estructura inicial del equipo desde su arquero Fernando Muslera, hasta los mediocampistas Ezequiel Piovi y Cristian Medina.

Tras la confirmación de esta medida en el boletín oficial, el técnico albirrojo pudo definir el once titular. Si bien no dio indicios de los jugadores que serán de la partida, no se vislumbran demasiados cambios respecto a la base que viene utilizando en los partidos de alta índole.

Por su parte, este perdón de la casa madre, también benefició a Independiente, ya que para este partido ante el León puede contar con Ignacio Malcorra y Rodrigo Fernández Cedrés.

Con lo que respecta al debut de Estudiantes y el posible once titular, Domínguez utilizaría lo mejor que tiene a disposición, donde además, podría contar con Cristian Medina nuevamente desde la partida. El volante quedó marginado el lunes, por la incertidumbre acerca de su futuro, el cual, puede seguir siendo en City Bell.

LE PUEDE INTERESAR

El Lobo tiene equipo para recibir a Racing

LE PUEDE INTERESAR

Boca: con un 9 improvisado, Úbeda define el equipo

En cuanto a la zona defensiva, Eric Meza y Gastón Benedetti continuarían siendo los carrileros. Mientras que la dupla de centrales estaría compuesta por Leandro González Pirez y Santiago Núñez.

Unos metros más adelante, en la línea media, los socios: Santiago Ascacibar y Ezequiel Piovi serían los responsables de la contención del juego en la rotonda. En tanto que el oriundo de Moreno volvería a atarse los cordones desde el inicio.

A la vez, en el ataque, volvería a optar por un delantero centro como Guido Carrillo, en la referencia del área, y con dos alas ofensivas: el colombiano Edwin Cetré y el joven de Chascomús Joaquín Tobio Burgos. Este último viene de ser titular en la goleada ante el León del Oeste.

Con las piezas clave a disposición, el DT pondrá un equipo con lo mejor que tiene

Con esta estructura, Estudiantes se prepara para hacerle frente al Rojo de Avellaneda en el estreno del campeonato local. A sabiendas de que el partido de la segunda fecha ante Boca en el Estadio UNO está cerca, el DT no teme y sabe de lo importante que es iniciar el certamen con una victoria.

Por su lado, Independiente comenzó el año de manera invicta, con triunfos ante Alianza Lima (2-1), Everton (5-2) y Montevideo Wanderers (2-0), todos de carácter amistoso. Los dirigidos por Gustavo Quinteros llevan más tiempo de preparación y descanso, debido a que no accedieron a los playoff del Clausura 2025.

Por otra parte, el Diablo también tuvo actividad en el mercado de pases. Sumó las incorporaciones de Nacho Malcorra y Santiago Arías. Además de contar con los regresos de sus respectivos préstamos de Juan Manuel Fedorco, Javier Ruiz, Joel González, Kevin López. Mientras que sufrió las bajas de Federico Vera, Felipe Loyola y Pablo Galdames.

Siguiendo esta línea de las dos nuevas caras, solamente el ex Rosario Central fue convocado por el DT. Además, entre los nombres que componen la nómina de defensores, se destaca la presencia de Barros Ayala. El juvenil, que viene pidiendo pista y es considerado una de las caras nuevas del proceso, tendrá su primera oportunidad de concentrar con el plantel profesional en un partido oficial bajo el mando de Quinteros.

El Rojo quiere comenzar el campeonato de la mejor forma, para dejar atrás el pésimo segundo semestre que tuvo en 2025, donde no logró clasificar a ninguna copa internacional para este calendario.

Con las cosas dadas de esta manera, al igual que Domínguez, Quintero larga lo mejor a la cancha para hacer valer la localía y comenzar el fin de semana de la mejor manera. Esta noche desde las 20, Independiente y Estudiantes se miden en Avellaneda, por la primera fecha del Apertura, en un partido cargado de historia.

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

La amnistía le vino como anillo al dedo al Pincha

El León busca un central y posa los ojos en un jugador del Inter de Milán

Mancuso puso el gancho y se sumó a Estudiantes

Los convocados de Domínguez con las incorporaciones en lista
Multimedia

Fútbol Infantil

Turf – Programas y Resultados

Loterías y quinielas

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Atención: qué cortes de tránsito habrá en La Plata por el rodaje de la nueva miniserie para Netflix

La Plata: se conoció el video de la salvaje agresión que terminó con un joven amputado

La Tierra tendrá temporalmente una "segunda luna", confirmó la NASA: de qué se trata y cuánto durará

Un investigador platense participó del estudio que halló la evidencia más antigua del mundo sobre la sífilis

Hay amnistía y Estudiantes podrá contar con los jugadores que habían sido suspendidos tras el pasillo

Susto en La Plata: los jugadores de la selección de hockey protagonizaron un vuelco

Anticipan nueva ola de calor en la Región: cuáles serán los días más críticos

Gimnasia cambia la voz del estadio tras una década
+ Leidas

VIDEO. Un licuado de recuerdos: Vía Láctea, la esquina que marcó una época en La Plata

Alquileres para universitarios: más consultas y apuesta a febrero

Debuta Estudiantes: el campeón inicia el Apertura

En menos de 24 horas, hubo cuatro renuncias en el Gobierno nacional

El Lobo tiene equipo para recibir a Racing

El León busca un central y posa los ojos en un jugador del Inter de Milán

La amnistía le vino como anillo al dedo al Pincha

Sin acuerdo, la paritaria de UTA pasó a un cuarto intermedio hasta el martes
Últimas noticias de Deportes

El Lobo tiene equipo para recibir a Racing

Boca: con un 9 improvisado, Úbeda define el equipo

Gallardo con dos dudas para el debut ante Barracas

San Lorenzo comienza a transitar por el largo camino del Apertura
Policiales
VIDEO. Inimputables, bajo custodia: feroz ataque en manada en Los Hornos
Yanina Correa: misterio a un mes de su desaparición
Denuncian por abuso a un ex jugador de Boca
Bastián sigue grave y hay preocupación: “Oremos”
Cae el principal acusado de matar de un tiro en la cabeza a Cristian Prado
La Ciudad
Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos para este viernes 23 de enero que incluye carnicerías 
Sigue la pesadilla por los problemas con el agua y los cortes de energía
VIDEO. Un licuado de recuerdos: Vía Láctea, la esquina que marcó una época en La Plata
Corte y confusión: circulan en contramano para esquivar la obra
Alerta en los colegios privados por aumento salarial
Política y Economía
Dólar y China Milei, en defensa de sus políticas
En menos de 24 horas, hubo cuatro renuncias en el Gobierno nacional
Un informe asegura que más de la mitad de las rutas nacionales que pasan por la Provincia están en mal estado
Nueva denuncia desde el Gobierno contra la AFA por “facturas truchas”
Un padrón “no oficial” y cuenta regresiva en el PJ
Espectáculos
Reacción de Maxi López por la tensión entre Wanda Nara y Mauro Icardi
Chau Megadeth: la banda se despide con un disco nuevo y también en la pantalla grande
Los nominados a los Oscar: “Pecadores”, récord y “Belén”, afuera
La travesía musical de una familia rusa en La Plata
“Wandagate” recargado: chats filtrados y fuertes reclamos entre Nara e Icardi

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla