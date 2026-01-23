Debuta Estudiantes: el campeón inicia el Apertura

llegó la hora del debut en el apertura, visita a independiente en avellaneda desde las 20 / @edelp

Estudiantes pone primera en la Zona A del Torneo Apertura esta noche desde las 20, ante Independiente en el Estadio Libertadores de América, con el arbitraje de Nazareno Arasa, secundado desde el VAR por Salomé Di Iorio. Además, televisa ESPN Premium y transmite el equipo de la Supertransmi a través de FM La Redonda 100.3

La espera terminó, y la pelota volvió a rodar en la máxima categoría del fútbol argentino. Tras un estreno de año más que positivo para el Pincha, con el demoledor 4-0 en Copa Argentina frente a Ituzaingó, los dirigidos técnicamente por Eduardo Domínguez buscan repetir esa actuación en el Infierno de Avellaneda.

Además de comenzar la semana con el pie derecho tras la victoria en el sur del Gran Buenos Aires, el DT recibió la excelente noticia de la amnistía (ver en página 2) por parte de la Asociación del Fútbol Argentino, para todos aquellos futbolistas que fueron sancionados el año pasado. De esta forma, el Barba podrá contar para esta noche con piezas claves en la estructura inicial del equipo desde su arquero Fernando Muslera, hasta los mediocampistas Ezequiel Piovi y Cristian Medina.

Tras la confirmación de esta medida en el boletín oficial, el técnico albirrojo pudo definir el once titular. Si bien no dio indicios de los jugadores que serán de la partida, no se vislumbran demasiados cambios respecto a la base que viene utilizando en los partidos de alta índole.

Por su parte, este perdón de la casa madre, también benefició a Independiente, ya que para este partido ante el León puede contar con Ignacio Malcorra y Rodrigo Fernández Cedrés.

Con lo que respecta al debut de Estudiantes y el posible once titular, Domínguez utilizaría lo mejor que tiene a disposición, donde además, podría contar con Cristian Medina nuevamente desde la partida. El volante quedó marginado el lunes, por la incertidumbre acerca de su futuro, el cual, puede seguir siendo en City Bell.

En cuanto a la zona defensiva, Eric Meza y Gastón Benedetti continuarían siendo los carrileros. Mientras que la dupla de centrales estaría compuesta por Leandro González Pirez y Santiago Núñez.

Unos metros más adelante, en la línea media, los socios: Santiago Ascacibar y Ezequiel Piovi serían los responsables de la contención del juego en la rotonda. En tanto que el oriundo de Moreno volvería a atarse los cordones desde el inicio.

A la vez, en el ataque, volvería a optar por un delantero centro como Guido Carrillo, en la referencia del área, y con dos alas ofensivas: el colombiano Edwin Cetré y el joven de Chascomús Joaquín Tobio Burgos. Este último viene de ser titular en la goleada ante el León del Oeste.

Con las piezas clave a disposición, el DT pondrá un equipo con lo mejor que tiene

Con esta estructura, Estudiantes se prepara para hacerle frente al Rojo de Avellaneda en el estreno del campeonato local. A sabiendas de que el partido de la segunda fecha ante Boca en el Estadio UNO está cerca, el DT no teme y sabe de lo importante que es iniciar el certamen con una victoria.

Por su lado, Independiente comenzó el año de manera invicta, con triunfos ante Alianza Lima (2-1), Everton (5-2) y Montevideo Wanderers (2-0), todos de carácter amistoso. Los dirigidos por Gustavo Quinteros llevan más tiempo de preparación y descanso, debido a que no accedieron a los playoff del Clausura 2025.

Por otra parte, el Diablo también tuvo actividad en el mercado de pases. Sumó las incorporaciones de Nacho Malcorra y Santiago Arías. Además de contar con los regresos de sus respectivos préstamos de Juan Manuel Fedorco, Javier Ruiz, Joel González, Kevin López. Mientras que sufrió las bajas de Federico Vera, Felipe Loyola y Pablo Galdames.

Siguiendo esta línea de las dos nuevas caras, solamente el ex Rosario Central fue convocado por el DT. Además, entre los nombres que componen la nómina de defensores, se destaca la presencia de Barros Ayala. El juvenil, que viene pidiendo pista y es considerado una de las caras nuevas del proceso, tendrá su primera oportunidad de concentrar con el plantel profesional en un partido oficial bajo el mando de Quinteros.

El Rojo quiere comenzar el campeonato de la mejor forma, para dejar atrás el pésimo segundo semestre que tuvo en 2025, donde no logró clasificar a ninguna copa internacional para este calendario.

Con las cosas dadas de esta manera, al igual que Domínguez, Quintero larga lo mejor a la cancha para hacer valer la localía y comenzar el fin de semana de la mejor manera. Esta noche desde las 20, Independiente y Estudiantes se miden en Avellaneda, por la primera fecha del Apertura, en un partido cargado de historia.