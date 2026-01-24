Otra vez los moretones y las dudas: qué pasa con la salud de Trump

Varias fotografías que circularon en las últimas horas, en las que se observan nuevos moretones en una de las manos de Donald Trump, volvieron a generar especulaciones sobre la salud del presidente estadounidense. Las imágenes fueron tomadas durante su participación en el Foro Económico Mundial de Davos y se viralizaron rápidamente en redes sociales.

Trump, de 79 años, restó importancia al episodio y aseguró que el hematoma se debió a un golpe casual. “Me golpeé con la mesa”, dijo a periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One. “Si toman aspirina para cuidar el corazón, sepan que pueden aparecer pequeños moretones”, agregó.

Las explicaciones oficiales no fueron uniformes. En un primer momento, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, atribuyó los hematomas a la gran cantidad de apretones de mano que suele dar el mandatario. “El presidente Trump es un hombre de la gente y estrecha más manos que cualquier otro presidente en la historia”, afirmó al diario The Telegraph.

Sin embargo, tras las declaraciones del propio Trump, la portavoz ofreció una nueva versión. Según indicó en un comunicado, durante un acto de la llamada “Junta de Paz” en Davos, el presidente “se golpeó la mano con la esquina de la mesa de firmas, lo que le provocó un hematoma”.

Un antecedente que se repite

No es la primera vez que se observan hematomas en las manos de Trump desde su regreso al poder. En reiteradas apariciones públicas, los moretones fueron visibles, especialmente en la mano derecha, que el presidente suele cubrir con vendajes o maquillaje.

Desde la Casa Blanca explicaron en otras oportunidades que estas marcas pueden estar relacionadas tanto con los apretones de mano frecuentes como con el consumo regular de aspirinas, un medicamento que puede favorecer la aparición de hematomas.

Las dudas sobre el estado físico del presidente se ven amplificadas por su edad: con 79 años, Trump es la persona de mayor edad en asumir la presidencia de Estados Unidos. Además de los moretones, en los últimos meses también se lo vio con hinchazón en las piernas y, en algunos actos públicos, pareció quedarse dormido brevemente.

En julio, el gobierno informó que Trump fue diagnosticado con insuficiencia venosa crónica, una afección benigna y común que puede provocar acumulación de sangre en las piernas, hinchazón, calambres y cambios en la piel. Según se indicó oficialmente, la condición puede tratarse con medicación o procedimientos específicos.

El médico de la Casa Blanca, Sean Barbabella, afirmó en diciembre que el sistema cardiovascular del presidente “muestra una salud excelente”, tras una resonancia magnética realizada en octubre.

Aspirinas, moretones y maquillaje

El propio Trump ha reconocido que consume dosis elevadas de aspirina desde hace más de dos décadas. En una entrevista reciente con The Wall Street Journal, detalló que toma 325 miligramos diarios, una cantidad superior a la que suelen recomendar los médicos.

“Mis doctores preferirían que tome la dosis más baja, pero yo tomo la más alta y eso provoca la aparición de moretones”, explicó. Por ese motivo, admitió que en ocasiones recurre al maquillaje para cubrir las marcas. “Es fácil de aplicar, se pone en 10 segundos”, dijo.

Mientras el presidente insiste en que su salud es óptima, las imágenes de los moretones vuelven periódicamente a instalar el debate, alimentado por explicaciones oficiales cambiantes y por la atención permanente que despierta el estado físico del hombre más poderoso del mundo.