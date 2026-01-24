Trump es visto como un “enemigo de Europa”

Boom del huevo, cruje El Peligro: la capital provincial del sector enfrenta una crisis de crecimiento
El 51 por ciento de las personas encuestadas en siete países de la Unión Europea consideró al presidente estadounidense, Donald Trump, “un enemigo de Europa”, según un sondeo publicado por la revista francesa de geopolítica El Grand Continent.
La encuesta a 1.000 personas en cada uno de los siete países -Francia, Bélgica, Alemania, Italia, España, Dinamarca y Polonia- tuvo lugar después que Trump expresara su voluntad de tomar el control de Groenlandia. Un 51% consideró a Trump un “enemigo de Europa” frente a un 8% que lo consideró un “amigo”.
Dinarmarca, un aliado histórico de Washington en Europa, es sin embargo el país con un mayor número de encuestados que ven a Trump como un enemigo (58%), al mismo nivel que España y por delante de Bélgica (56%), Francia (55%), Alemania (53%) e Italia (52%).
Sobre la operación militar estadounidense que llevó en enero a la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, un 63% de los encuestados la considera “ilegal” por violar la soberanía nacional e internacional, frente a un 25% que la considera “legítima”.
En este contexto internacional cada vez más tenso, un 73% de los encuestados piensa que la UE debería garantizar su propia defensa en el futuro sin contar con el apoyo de Estados Unidos, frente a un 22% que ve todavía posible contar con Washington.
Estados Unidos, primera potencia militar y dotada de la bomba atómica, es el principal miembro de la OTAN, alianza militar transatlántica a la que pertenecen todos los países de las personas encuestadas.
Durante décadas, los países europeos han reducido su gasto en Defensa y se encuentran ahora en una situación de marcada dependencia de Washington, que desde hace años exige que Europa asuma en mayor medida su propia protección.
