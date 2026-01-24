Una por una, las calles cortadas en pleno centro de La Plata por el rodaje de una serie de Netflix

Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

24 de Enero de 2026 | 07:39

El centro de La Plata ya comenzó a sentir desde anoche el impacto del rodaje de una ambiciosa producción para Netflix, que desde este viernes genera importantes modificaciones en la circulación vehicular y en la rutina de vecinos y comerciantes de la zona.

Según informaron fuentes municipales a EL DÍA, durante todo el sábado y el domingo permanecerán cerradas al tránsito varias intersecciones clave del casco urbano. Entre los puntos afectados se encuentran 6 y 51, 5 y 50, diagonal 80 y 5, 49 y 7, 51 y 5 y 48 y 5, lo que obligará a desviar recorridos habituales en pleno centro platense.

El esquema de cortes no se limitará al fin de semana. Las autoridades confirmaron que las restricciones continuarán hasta el lunes 2 de febrero, con cierres que se irán adaptando según las necesidades de cada jornada de filmación. En ese período, habrá interrupciones en esquinas estratégicas como 5 y 51, diagonal 80 y 49, 7 y 47 y 6 y 51, entre otras.

Desde el Municipio también advirtieron que está prohibido estacionar en las calles afectadas y recomendaron a los conductores circular con extrema precaución o, directamente, evitar la zona céntrica para reducir demoras y complicaciones.

En paralelo, vecinos de la zona manifestaron su malestar por algunas medidas implementadas durante el operativo. En particular, denunciaron que en las esquinas de calle 49, 6 y 7 fueron anulados con vallas espacios de estacionamiento exclusivo para personas con discapacidad, lo que generó reclamos por la falta de alternativas accesibles.

Un operativo de alto impacto

El despliegue previsto para el rodaje será notorio. El operativo incluye la circulación de vehículos militares, que formarán parte de las escenas de acción de la serie. Desde la organización y las autoridades aclararon que se trata de utilería y vehículos utilizados con fines estrictamente ficcionales, y pidieron tranquilidad a la población ante la magnitud del montaje.

La producción contempla escenas de alto impacto, con explosiones controladas, autos prendidos fuego y secuencias que recrean enfrentamientos, todo bajo protocolos de seguridad estrictos y supervisión permanente.

La filmación comenzará formalmente este viernes al mediodía y se extenderá durante unas 25 jornadas, teniendo como epicentro el Pasaje Dardo Rocha, aunque también se utilizarán distintos puntos del casco urbano para recrear los escenarios que exige la historia.

Un impulso para la ciudad

La magnitud del proyecto se refleja en la cantidad de personas involucradas: más de 200 técnicos y cerca de 500 extras participarán del rodaje, muchos de ellos trabajadores, artistas y profesionales locales.

En ese marco, el director del Pasaje Dardo Rocha, Cristian Scarpetta, destacó el valor que tiene la llegada de una producción de estas características para La Plata. “Es una gran oportunidad para la ciudad por lo que genera en términos de economía, trabajo y consolidación como polo de producción audiovisual”, afirmó.

Según explicó, el impacto se sentirá no solo en el ámbito cultural, sino también en la hotelería, la gastronomía y el transporte, especialmente en una época de baja actividad estacional. Scarpetta también subrayó que estos proyectos son posibles gracias a la recuperación y puesta en valor de los espacios públicos, y remarcó que el Pasaje Dardo Rocha y las plazas del centro hoy están en condiciones de recibir producciones de gran escala.

Finalmente, llevó tranquilidad a los vecinos frente al impacto visual del rodaje: “Habrá algunas explosiones y autos prendidos fuego, pero todo está controlado y coordinado para que no se asusten”, aseguró, y reiteró que se cumplirán estrictas medidas de seguridad durante cada una de las escenas.

LA PLATA, SET DE EL FUTURO ES NUESTRO

La trama de la miniserie se desarrolla en un mundo distópico donde una coalición de países sudamericanos intenta contrarrestar el hambre y la violencia. La aparición de un líder religioso pondrá en crisis la ya inestable situación y quedará en manos de un exdetective la posibilidad de salvar lo que queda del mundo.

Para llevar esta historia a la pantalla, el rodaje contará con una producción que involucrará a más de 200 técnicos y a casi 500 extras convocados a través del sindicato SUTEP (Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público y Afines de la República Argentina).

La productora a cargo de la serie es K&S Films, que ha consolidado su prestigio internacional con películas como Relatos Salvajes, El Clan y La Odisea de los Giles, y series como El Reino, División Palermo y El Eternauta, entre otras.

