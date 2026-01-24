Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos

El destape playero de Daniela Celis en Pinamar y la reacción sexual de "La Tora" Villar

24 de Enero de 2026 | 14:45

La temporada de verano en la Costa Atlántica tiene una nueva protagonista viral. Daniela Celis, popularmente conocida como "Pestañela", encendió las redes sociales este sábado con una producción de fotos desde las playas de Pinamar que no pasó desapercibida. La influencer decidió realizar un "destape" playero apostando a la tendencia más audaz de la temporada.

La ex participante de Gran Hermano lució una microbikini ultra cavada que resalta su figura, combinando la sensualidad de la moldería minimalista con el glamour que la caracteriza. Fiel a su estilo, el outfit de playa no estuvo completo sin sus marcas registradas: una importante cantidad de accesorios de diseño —collares y brazaletes de Fari Collezione— y sus infaltables pestañas postizas XL, detalle que ella misma destacó en su publicación: "Unas buenas pestañas no pueden faltar".

"Que las cosas fluyan"
Bajo la lente de la fotógrafa Mila PH, Celis compartió las imágenes saliendo del agua con una reflexión sobre su presente: "Me metí al mar. Que las cosas fluyan, y nada influya. Porque en esta vida esperas lo que no pasa y pasa lo que no esperas. Relajá y disfrutá", escribió en su cuenta de Instagram, donde acumula millones de seguidores.

Lluvia de elogios de las "Hermanitas"

El posteo provocó una reacción inmediata de sus ex compañeras de reality y figuras del espectáculo. Lucila "La Tora" Villar fue una de las más efusivas con un comentario sin filtro: "Dios amiga, haceme mierda". Por su parte, Julieta Poggio se sumó con un "Diosa mal", mientras que Melody Luz expresó su incredulidad ante las imágenes con un "No puede ser".

El productor y analista de redes Fede Bongiorno sentenció el impacto de la publicación catalogándola como "La más linda", consolidando a Celis como una de las figuras del verano 2026.

Agenda del fin de semana: teatro, música, cine y baile para disfrutar en la La Plata

