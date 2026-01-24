Violento episodio en City Bell: chocó un auto estacionado, golpeó al dueño y terminó detenido

Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Súper Cartonazo por $2.000.000: los números de este sábado 24 y también los del viernes 23 de enero

Policiales

24 de Enero de 2026 | 12:41

Un hecho de extrema violencia se registró en la localidad de City Bell, donde un hombre de 47 años fue aprehendido tras protagonizar un siniestro vial, agredir al propietario del vehículo afectado y resistirse al accionar policial.

El episodio ocurrió en la intersección de Camino Centenario y calle 473, durante un operativo de interceptación vehicular llevado adelante por personal de la Comisaría Décima de City Bell, con apoyo de efectivos de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) y agentes de Tránsito Municipal.

Según informaron fuentes oficiales a EL DÍA, un Renault Fuego colisionó contra un Volkswagen Gol Trend que se encontraba correctamente estacionado. Tras el impacto, el conductor del Renault descendió del vehículo y atacó físicamente al dueño del rodado dañado, lo que motivó la inmediata intervención policial.

Al ser identificado, el agresor adoptó una actitud hostil, se negó a brindar sus datos personales y rechazó someterse al test de alcoholemia, por lo que fue aprehendido en el lugar. El acusado reside en la localidad de Pipinas, partido de Punta Indio.

En tanto, la víctima, un hombre de 36 años domiciliado en Gorina, sufrió lesiones de carácter leve producto de la agresión.

El vehículo del imputado fue secuestrado y trasladado al Polo de Seguridad ubicado en 21 y 527, donde se labró la infracción correspondiente. La causa quedó en manos de la UFI N° 11 de La Plata, a cargo del fiscal Álvaro Garganta, que dispuso iniciar actuaciones por los delitos de Daño, Resistencia a la Autoridad y Lesiones Leves.

