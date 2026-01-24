Violento episodio en City Bell: chocó un auto estacionado, golpeó al dueño y terminó detenido

VIDEO.-Asalto millonario en La Plata: motochorros robaron más de $25 millones a un camionero
VIDEO.-Asalto millonario en La Plata: motochorros robaron más de $25 millones a un camionero
El Pincha, al ritmo del mercado de pases: acuerdo por Tomás Palacios, gana fuerza lo de Marcos Rojo y el emotivo gesto de Ascacibar
Una por una, las calles cortadas en pleno centro de La Plata por el rodaje de una serie de Netflix
Día Internacional de la Educación: la historia de la maestra platense que estuvo entre las 10 mejores del mundo
Tren Roca interrumpido: el ramal La Plata circula con limitaciones tras un accidente
Boom del huevo, cruje El Peligro: la capital provincial del sector enfrenta una crisis de crecimiento
Un sector del Centro estuvo sin luz este sábado por la inundación de una cámara subterránea
La ola de calor arranca con alerta amarilla y cielo nublado: ¿a cuánto va a llegar la máxima este sábado en La Plata?
En plena ola de calor, por qué ANMAT prohibió un desinfectante para piletas
Crece la comunidad brasileña en la Región: de venir a estudiar a formar una vida
EEUU: por la tormenta invernal cancelan más de 8 mil vuelos y no descartan cortes eléctricos y colapso de carreteras
Súper Cartonazo por $2.000.000: los números de este sábado 24 y también los del viernes 23 de enero
VIDEO. Explosiones, autos en llamas y 500 extras: habrá cortes en el Centro
A modo de reajuste, choferes reiteran el pedido de unificar la tarifa de los taxis
“¿Y dónde está Gaby?”: la sorpresa que Sabatini le dio a un actor platense
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
Peligrosa presencia de vehículos de motor en playas y médanos
El Presidente viaja a Mardel y se suma al Tour de la Gratitud
Alerta en Berisso por cianobacterias: precauciones y recomendaciones en las playas locales
El PJ, todavía sin padrón oficial y un nuevo amague de ir a interna
Guiño de Kicillof a una cumbre gremial llamada por Barrionuevo
La AFA bajo la lupa: los millones que se habrían gastado con facturas falsas
Excombatientes de La Plata denunciaron a Milei por sus dichos sobre Malvinas
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Un hecho de extrema violencia se registró en la localidad de City Bell, donde un hombre de 47 años fue aprehendido tras protagonizar un siniestro vial, agredir al propietario del vehículo afectado y resistirse al accionar policial.
El episodio ocurrió en la intersección de Camino Centenario y calle 473, durante un operativo de interceptación vehicular llevado adelante por personal de la Comisaría Décima de City Bell, con apoyo de efectivos de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) y agentes de Tránsito Municipal.
Según informaron fuentes oficiales a EL DÍA, un Renault Fuego colisionó contra un Volkswagen Gol Trend que se encontraba correctamente estacionado. Tras el impacto, el conductor del Renault descendió del vehículo y atacó físicamente al dueño del rodado dañado, lo que motivó la inmediata intervención policial.
Al ser identificado, el agresor adoptó una actitud hostil, se negó a brindar sus datos personales y rechazó someterse al test de alcoholemia, por lo que fue aprehendido en el lugar. El acusado reside en la localidad de Pipinas, partido de Punta Indio.
En tanto, la víctima, un hombre de 36 años domiciliado en Gorina, sufrió lesiones de carácter leve producto de la agresión.
El vehículo del imputado fue secuestrado y trasladado al Polo de Seguridad ubicado en 21 y 527, donde se labró la infracción correspondiente. La causa quedó en manos de la UFI N° 11 de La Plata, a cargo del fiscal Álvaro Garganta, que dispuso iniciar actuaciones por los delitos de Daño, Resistencia a la Autoridad y Lesiones Leves.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí