El Pincha, al ritmo del mercado de pases: acuerdo por Tomás Palacios, gana fuerza lo de Marcos Rojo y el emotivo gesto de Ascacibar

Tras el debut en la Copa Argentina y el Torneo Apertura de la Liga Profesional, el mercado de pases en Estudiantes está lejos de cerrarse. En las últimas horas, hubo avances significativos por el defensor central Tomás Palacios, perteneciente al Inter de Italia. En paralelo, el posible regreso de Marcos Rojo sigue firme, especialmente luego de que fuera apartado del plantel de Racing que esta tarde visitará a Gimnasia en el Bosque.

Según confirmó EL DÍA, el "Pincha" tiene cerrada en un 99% la llegada de Palacios, gracias a una oferta que satisface a la entidad italiana. Las condiciones serían un préstamo por un año con opción de compra. De esta manera, solo restarían detalles para que el zaguero arribe a La Plata, firme su contrato y se sume al grupo.

Palacios, un zurdo de 22 años surgido de las inferiores de Talleres de Córdoba, interesa en City Bell desde hace semanas, en el marco de la búsqueda de un jugador para reforzar ese sector de la defensa. El futbolista, que tiene contrato con el Nerazzurri hasta mediados de 2029, ve con buenos ojos regresar al país para sumar rodaje, dado que desde su llegada a Italia en 2024 solo disputó tres partidos oficiales. Cabe recordar que, en la última temporada, el oriundo de General Pico jugó a préstamo en el Monza.

Antes de su experiencia europea, Palacios mostró su mejor versión en Independiente Rivadavia de Mendoza. Allí disputó 16 partidos que bastaron para despertar el interés del Inter, club que adquirió sus servicios por 6 millones de euros.

Al Rojo vivo

Por otro lado, la vuelta de Marcos Rojo parece inminente. El defensor, que ayer publicó una historia en Instagram con la camiseta de Estudiantes recordando su etapa en las inferiores, no formará parte de la delegación de Racing para el clásico ante Gimnasia.

La decisión fue adoptada por el entrenador de la "Academia", Gustavo Costas, y se vincula directamente con las negociaciones que se mantienen para su probable desembarco en el conjunto albirrojo. Con el arribo de Palacios casi definido y la chance de Rojo al caer, Estudiantes potenciaría su defensa con el torneo local ya en marcha y la mirada puesta en el futuro debut en la Copa Libertadores.

¿Se van?

Mientras el Pincha avanza con los refuerzos, por la otra puerta, la de salida, es posible que vea emigrar a dos de sus defensores para dar lugar a las llegadas. Uno es Ramiro Funez Mori, de escasos partidos desde que llegó al club. El otro es Facundo Rodríguez, por quien el Pincha abonó 1,2 millones de dólares. En ese sentido se estaría evaluando un nuevo destino para el futbolista que llegó a mediados de 2024.

Ascacibar y un momento que dio de qué hablar

Ayer, tras el empate con Independiente en la visita al Libertadores de América, Santiago Ascacibar, se mostró un emocionado y se fundió en un sentido abrazo con Brenda Bianchi, la pareja del DT de Estudiantes.

El momento de emoción del volante, que antes de irse del campo de juego contó que era el cumpleaños de su hijo, se produjo en medio de los rumores por el interés de Boca. En ese marco, muchos interpretaron el gesto como una posible despedida. Pero por el momento, ni del lado del Xeneize ni del Pincha hubo novedades respecto a una salida del "rusito". No obstante, su salida del Pincha no deja de ser una posibilidad latente.