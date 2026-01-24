Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por $2.000.000: los números de este sábado 24 y también los del viernes 23 de enero

Deportes

El Pincha, al ritmo del mercado de pases: acuerdo por Tomás Palacios, gana fuerza lo de Marcos Rojo y el emotivo gesto de Ascacibar

El Pincha, al ritmo del mercado de pases: acuerdo por Tomás Palacios, gana fuerza lo de Marcos Rojo y el emotivo gesto de Ascacibar
24 de Enero de 2026 | 12:06

Escuchar esta nota

Tras el debut en la Copa Argentina y el Torneo Apertura de la Liga Profesional, el mercado de pases en Estudiantes está lejos de cerrarse. En las últimas horas, hubo avances significativos por el defensor central Tomás Palacios, perteneciente al Inter de Italia. En paralelo, el posible regreso de Marcos Rojo sigue firme, especialmente luego de que fuera apartado del plantel de Racing que esta tarde visitará a Gimnasia en el Bosque.

Según confirmó EL DÍA, el "Pincha" tiene cerrada en un 99% la llegada de Palacios, gracias a una oferta que satisface a la entidad italiana. Las condiciones serían un préstamo por un año con opción de compra. De esta manera, solo restarían detalles para que el zaguero arribe a La Plata, firme su contrato y se sume al grupo.

Palacios, un zurdo de 22 años surgido de las inferiores de Talleres de Córdoba, interesa en City Bell desde hace semanas, en el marco de la búsqueda de un jugador para reforzar ese sector de la defensa. El futbolista, que tiene contrato con el Nerazzurri hasta mediados de 2029, ve con buenos ojos regresar al país para sumar rodaje, dado que desde su llegada a Italia en 2024 solo disputó tres partidos oficiales. Cabe recordar que, en la última temporada, el oriundo de General Pico jugó a préstamo en el Monza.

Antes de su experiencia europea, Palacios mostró su mejor versión en Independiente Rivadavia de Mendoza. Allí disputó 16 partidos que bastaron para despertar el interés del Inter, club que adquirió sus servicios por 6 millones de euros.

Al Rojo vivo  

Por otro lado, la vuelta de Marcos Rojo parece inminente. El defensor, que ayer publicó una historia en Instagram con la camiseta de Estudiantes recordando su etapa en las inferiores, no formará parte de la delegación de Racing para el clásico ante Gimnasia.

La decisión fue adoptada por el entrenador de la "Academia", Gustavo Costas, y se vincula directamente con las negociaciones que se mantienen para su probable desembarco en el conjunto albirrojo. Con el arribo de Palacios casi definido y la chance de Rojo al caer, Estudiantes potenciaría su defensa con el torneo local ya en marcha y la mirada puesta en el futuro debut en la Copa Libertadores.

LE PUEDE INTERESAR

La agenda deportiva de este sábado: partidos, horario y TV

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. Estudiantes: el campeón reaccionó a tiempo

¿Se van?

Mientras el Pincha avanza con los refuerzos, por la otra puerta, la de salida, es posible que vea emigrar a dos de sus defensores para dar lugar a las llegadas. Uno es Ramiro Funez Mori, de escasos partidos desde que llegó al club. El otro es Facundo Rodríguez, por quien el Pincha abonó 1,2 millones de dólares. En ese sentido se estaría evaluando un nuevo destino para el futbolista que llegó a mediados de 2024.

Ascacibar y un momento que dio de qué hablar

Ayer, tras el empate con Independiente en la visita al Libertadores de América, Santiago Ascacibar, se mostró un emocionado y se fundió en un sentido abrazo con Brenda Bianchi, la pareja del DT de Estudiantes.

El momento de emoción del volante, que antes de irse del campo de juego contó que era el cumpleaños de su hijo, se produjo en medio de los rumores por el interés de Boca. En ese marco, muchos interpretaron el gesto como una posible despedida. Pero por el momento, ni del lado del Xeneize ni del Pincha hubo novedades respecto a una salida del "rusito". No obstante, su salida del Pincha no deja de ser una posibilidad latente.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Ahora sí, Marcos Rojo más cerca del Pincha

En medio de la novela, Marcos Rojo le hizo un guiño al Pincha

Santiago Ascacibar, en el radar de Boca: la oferta que propone el Xeneize para llevarse al capitán Pincha

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Atención: qué cortes de tránsito habrá en La Plata por el rodaje de la nueva miniserie para Netflix

La Plata: se conoció el video de la salvaje agresión que terminó con un joven amputado

La Tierra tendrá temporalmente una "segunda luna", confirmó la NASA: de qué se trata y cuánto durará

Un investigador platense participó del estudio que halló la evidencia más antigua del mundo sobre la sífilis

Hay amnistía y Estudiantes podrá contar con los jugadores que habían sido suspendidos tras el pasillo

Susto en La Plata: los jugadores de la selección de hockey protagonizaron un vuelco

Anticipan nueva ola de calor en la Región: cuáles serán los días más críticos

Gimnasia cambia la voz del estadio tras una década
+ Leidas

VIDEO. Estudiantes: el campeón reaccionó a tiempo

Ahora sí, Marcos Rojo más cerca del Pincha

La ola de calor en La Plata: cuáles serán los días más sofocantes y cómo cuidar la salud y los electros del hogar

Boom del huevo, cruje El Peligro: la capital provincial del sector enfrenta una crisis de crecimiento

Ilusiones renovadas: el Lobo debuta ante Racing

Una por una, las calles cortadas en pleno centro de La Plata por el rodaje de una serie de Netflix

Boca a fondo por el Ruso con una oferta tentadora

Uno por uno
Últimas noticias de Deportes

La agenda deportiva de este sábado: partidos, horario y TV

VIDEO. Estudiantes: el campeón reaccionó a tiempo

“No estuvimos sueltos en el primer tiempo”

Boca a fondo por el Ruso con una oferta tentadora
Política y Economía
Casi US$300 millones: las compras del Central en la semana
El Presidente viaja a Mardel y se suma al Tour de la Gratitud
El PJ, todavía sin padrón oficial y un nuevo amague de ir a interna
Guiño de Kicillof a una cumbre gremial llamada por Barrionuevo
La AFA bajo la lupa: los millones que se habrían gastado con facturas falsas
Espectáculos
Valentino: adiós al último gran diseñador italiano
“¿Y dónde está Gaby?”: la sorpresa que Sabatini le dio a un actor platense
Archivaron la causa contra Julio Iglesias
Martitegui cruzó a Icardi por “MasterChina”: “Es el show de Wanda”
Tras su cruce con Wanda, Icardi recibió la peor noticia sobre su carrera
Policiales
Violento episodio en City Bell: chocó un auto estacionado, golpeó al dueño y terminó detenido
VIDEO.-Asalto millonario en La Plata: motochorros robaron más de $25 millones a un camionero
Zona Norte bajo asedio: más robos y vecinos que ya no denuncian
Qué investiga la Justicia en la comisaría Octava
VIDEO. Caos en la avenida 122 tras un choque múltiple que terminó con heridos
La Ciudad
Tren Roca interrumpido: el ramal La Plata circula con limitaciones tras un accidente
Día Internacional de la Educación: la historia de la maestra platense que estuvo entre las 10 mejores del mundo
En el comienzo de la ola de calor, sin luz en un sector del centro platense: acusan inundación de una cámara
La ola de calor en La Plata: cuáles serán los días más sofocantes y cómo cuidar la salud y los electros del hogar
Una por una, las calles cortadas en pleno centro de La Plata por el rodaje de una serie de Netflix

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla