Tren Roca interrumpido: el ramal La Plata circula con limitaciones tras un accidente

24 de Enero de 2026 | 12:07

El Tren Roca registra este mediodía un servicio interrumpido y limitado en el ramal La Plata a raíz de un accidente ferroviario, según informó la cuenta oficial de Trenes Argentinos.

De acuerdo al último parte difundido a las 11.58, el ramal funciona de manera restringida entre Plaza Constitución y Berazategui, y entre Villa Elisa y La Plata, debido a una colisión con una persona en el paso a nivel de la calle 39, en la localidad de Plátanos.

La situación generó demoras y cancelaciones en la traza, afectando a miles de usuarios que se trasladan diariamente entre la Ciudad de Buenos Aires y el Gran La Plata. Por el momento, no se brindaron precisiones oficiales sobre el estado de la persona involucrada en el siniestro.

Desde Trenes Argentinos indicaron que el servicio se normalizará una vez finalizadas las tareas de rigor en la zona del accidente y recomendaron a los pasajeros consultar el estado del servicio antes de viajar y prever medios de transporte alternativos.

Se aguardan nuevas actualizaciones oficiales en las próximas horas.

