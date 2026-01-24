Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

VIDEO. Pelea entre churreros terminó en batalla campal en Villa Gesell: hay detenidos

24 de Enero de 2026 | 19:12

Una violenta pelea entre vendedores de churros se desató en la tarde de este sábado en la zona de Paseo 105 y Circunvalación, generando momentos de extrema tensión entre vecinos y transeúntes. El enfrentamiento, que quedó registrado en varios videos viralizados en redes sociales, habría tenido como trasfondo una disputa territorial por los puntos de venta.

Según se pudo establecer, en la pelea participaron al menos unas 20 personas, que se enfrentaron a piedrazos y palazos en plena vía pública. La violencia del episodio obligó a una rápida intervención policial para evitar que la situación se agravara.

Como consecuencia de los incidentes, al menos una persona resultó herida y debió ser trasladada a un centro de salud para recibir atención médica. En tanto, al menos tres patrulleros acudieron al lugar para dispersar a los involucrados y restablecer el orden.

Fuentes oficiales confirmaron que, hasta el momento, se registraron dos detenciones vinculadas a la pelea, mientras avanza la investigación para determinar las responsabilidades y el origen exacto del conflicto.

El hecho generó preocupación entre los vecinos del barrio, que observaron con temor el violento episodio ocurrido en una zona habitualmente transitada durante los fines de semana.

