Espectáculos

Polino reveló que mandó a Wanda Nara a bañarse: “Vino sucia”

Polino reveló que mandó a Wanda Nara a bañarse: "Vino sucia"
24 de Enero de 2026 | 14:43

Luego de que resurgiera en redes sociales la polémica por el supuesto “mal olor” de la China Suárez —un rumor que Wanda Nara instaló en 2021 durante el estallido del Wanda Gate, a partir de presuntos comentarios de Mauro Icardi tras su encuentro en París—, las redes sociales volvieron a encenderse con material de archivo.

En las últimas horas se viralizó un video vintage en el que Marcelo Polino hacía referencia a la higiene de la actriz. El fragmento corresponde a su participación en el programa Viva la Tarde, que se emitía por C5N entre 2014 y 2016, con la conducción de Nicolás Magaldi.

En aquel ciclo, el periodista relató una mala experiencia profesional que habría tenido con la China Suárez durante una temporada teatral en Carlos Paz. “Yo la vi en teatro, se chocaba a los bailarines, se caía de los trucos, iba sucia al teatro”, lanzó Polino al aire.

Pero el comentario no quedó allí. El panelista fue aún más explícito al recordar un cruce personal con la actriz: “Un día me la encontré en la puerta del teatro, yo estaba parado con Daniel Comba, y le dije ‘querida, lavate los pies para venir al teatro’. Venía en ojotas, venía del río y era la primera figura de la revista”, sostuvo.

Según relató, el episodio habría ocurrido en el Teatro Candilejas de Carlos Paz, durante una de las temporadas en las que Suárez encabezaba el elenco.

El video, que tiene casi una década de antigüedad, volvió a circular masivamente en redes en medio del renovado enfrentamiento mediático entre Wanda Nara y la China Suárez, reavivando una polémica que parecía superada pero que sigue generando repercusiones.

