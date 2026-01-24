Sube la temperatura y crecen los reclamos por falta de agua y luz este sábado en La Plata
Sube la temperatura y crecen los reclamos por falta de agua y luz este sábado en La Plata
Finalmente, apareció el padrón para la interna en el PJ bonaerense, aunque la pelea sigue en la Justicia
VIDEO.- Asalto millonario en La Plata: motochorros robaron más de $25 millones a un camionero
El Pincha, al ritmo del mercado de pases: acuerdo por Tomás Palacios, el tema Rojo y el emotivo gesto de Ascacibar
EN FOTOS | La costa del Río de la Plata, el refugio en la Región ante la ola de calor
Así avanza el armado para el inicio de la grabación de la serie de Netflix en pleno centro de La Plata
Gimnasia, con ilusiones renovadas, debuta ante Racing: formaciones, hora y TV
Tras el accidente, el tren Roca reanuda su recorrido a La Plata
Bombazo: Evangelina Anderson estaría iniciando un romance con un cantante de cumbia
Agenda del fin de semana: teatro, música, cine y baile para disfrutar en la La Plata
Día Internacional de la Educación: la historia de la maestra platense que estuvo entre las 10 mejores del mundo
Murió un intendente en La Pampa: se soltó un hidráulico de de un camión y provocó una tragedia en una ruta
La ola de calor arranca con alerta amarilla y cielo nublado: ¿a cuánto va a llegar la máxima este sábado en La Plata?
Violento episodio en City Bell: chocó un auto estacionado, golpeó al dueño y terminó detenido
El destape playero de Daniela Celis en Pinamar y la reacción sexual de "La Tora" Villar
Polino reveló que mandó a Wanda Nara a bañarse: “Vino sucia”
Boom del huevo, cruje El Peligro: la capital provincial del sector enfrenta una crisis de crecimiento
En plena ola de calor, por qué ANMAT prohibió un desinfectante para piletas
Crece la comunidad brasileña en la Región: de venir a estudiar a formar una vida
EEUU: por la tormenta invernal cancelan más de 8 mil vuelos y no descartan cortes eléctricos y colapso de carreteras
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
Cuenta DNI ahora permite comprar, vender y transferir dólares
Súper Cartonazo por $2.000.000: los números de este sábado 24 y también los del viernes 23 de enero
VIDEO. Explosiones, autos en llamas y 500 extras: habrá cortes en el Centro
A modo de reajuste, choferes reiteran el pedido de unificar la tarifa de los taxis
“¿Y dónde está Gaby?”: la sorpresa que Sabatini le dio a un actor platense
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Luego de que resurgiera en redes sociales la polémica por el supuesto “mal olor” de la China Suárez —un rumor que Wanda Nara instaló en 2021 durante el estallido del Wanda Gate, a partir de presuntos comentarios de Mauro Icardi tras su encuentro en París—, las redes sociales volvieron a encenderse con material de archivo.
En las últimas horas se viralizó un video vintage en el que Marcelo Polino hacía referencia a la higiene de la actriz. El fragmento corresponde a su participación en el programa Viva la Tarde, que se emitía por C5N entre 2014 y 2016, con la conducción de Nicolás Magaldi.
En aquel ciclo, el periodista relató una mala experiencia profesional que habría tenido con la China Suárez durante una temporada teatral en Carlos Paz. “Yo la vi en teatro, se chocaba a los bailarines, se caía de los trucos, iba sucia al teatro”, lanzó Polino al aire.
Pero el comentario no quedó allí. El panelista fue aún más explícito al recordar un cruce personal con la actriz: “Un día me la encontré en la puerta del teatro, yo estaba parado con Daniel Comba, y le dije ‘querida, lavate los pies para venir al teatro’. Venía en ojotas, venía del río y era la primera figura de la revista”, sostuvo.
Según relató, el episodio habría ocurrido en el Teatro Candilejas de Carlos Paz, durante una de las temporadas en las que Suárez encabezaba el elenco.
El video, que tiene casi una década de antigüedad, volvió a circular masivamente en redes en medio del renovado enfrentamiento mediático entre Wanda Nara y la China Suárez, reavivando una polémica que parecía superada pero que sigue generando repercusiones.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí