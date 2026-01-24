La ola de calor arranca con alerta amarilla y cielo nublado: ¿a cuánto va a llegar la máxima este sábado en La Plata?

Este sábado comenzó en La Plata y alrededores la ola de calor que se instalará al menos hasta el próximo jueves. Para este sábado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció cielo parcialmente nublado a mayormente nublado hacia la tarde y temperatura mínima de 21ºC y máxima de 33ºC.

En este marco de calor, el organismo emitió para hoy una alerta amarilla por temperaturas elevadas.

El nivel amarillo implica "efecto leve a moderado en la salud". En esa línea se advirtió por temperaturas que "pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas".

El tiempo para los próximos días

El domingo se espera mínima de 23ºC y máxima de 33ºC, con cielo parcialmente nublado y vientos leves.

En tanto que el lunes se presentará con marcado ascenso de la temperatura, con mínima de 26ºC y máxima de 36ºC.