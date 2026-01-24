Un potrillo fue atropellado por un tren de cargas en La Plata

EN FOTOS | El centro de La Plata transformado por el rodaje de una serie de Netflix
EN FOTOS | El centro de La Plata transformado por el rodaje de una serie de Netflix
Finalmente, apareció el padrón para la interna en el PJ bonaerense, aunque la pelea sigue en la Justicia
Sube la temperatura y crecen los reclamos por falta de agua y luz este sábado en La Plata
EN FOTOS | La costa del Río de la Plata, el refugio en la Región ante la ola de calor
Gimnasia, con ilusiones renovadas, debuta ante Racing: formaciones, hora y TV
VIDEO.- Asalto millonario en La Plata: motochorros robaron más de $25 millones a un camionero
El Pincha, al ritmo del mercado de pases: acuerdo por Tomás Palacios, el tema Rojo y el emotivo gesto de Ascacibar
“Temo por mi vida”: la frase de un argentino en la cárcel en Venezuela
Empleos en La Plata: consultá gratis las búsquedas laborales publicadas en EL DIA
Tras el accidente, el tren Roca reanuda su recorrido a La Plata
Bombazo: Evangelina Anderson estaría iniciando un romance con un cantante de cumbia
Agenda del fin de semana: teatro, música, cine y baile para disfrutar en la La Plata
Día Internacional de la Educación: la historia de la maestra platense que estuvo entre las 10 mejores del mundo
Murió un intendente en La Pampa: se soltó un hidráulico de de un camión y provocó una tragedia en una ruta
La ola de calor arranca con alerta amarilla y cielo nublado: ¿a cuánto va a llegar la máxima este sábado en La Plata?
Violento episodio en City Bell: chocó un auto estacionado, golpeó al dueño y terminó detenido
El destape playero de Daniela Celis en Pinamar y la reacción sexual de "La Tora" Villar
Polino reveló que mandó a Wanda Nara a bañarse: “Vino sucia”
EEUU: por la tormenta invernal cancelan más de 8 mil vuelos y no descartan cortes eléctricos y colapso de carreteras
En plena ola de calor, por qué ANMAT prohibió un desinfectante para piletas
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
Cuenta DNI ahora permite comprar, vender y transferir dólares
Crece la comunidad brasileña en la Región: de venir a estudiar a formar una vida
Boom del huevo, cruje El Peligro: la capital provincial del sector enfrenta una crisis de crecimiento
Súper Cartonazo por $2.000.000: los números de este sábado 24 y también los del viernes 23 de enero
VIDEO. Explosiones, autos en llamas y 500 extras: habrá cortes en el Centro
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Un potrillo resultó gravemente herido este martes tras ser atropellado por una formación ferroviaria de cargas en la ciudad de La Plata. El hecho ocurrió en el paso a nivel de calle 120 y 41, sobre las vías del tren.
Según informaron fuentes policiales, el animal se encontraba suelto y sin custodia, circulando por la vía pública, cuando fue embestido por el tren que se desplazaba en ese momento por el sector. La formación no logró detener su marcha y continuó su recorrido para evitar la obstrucción del tránsito ferroviario y posibles incidentes con vecinos de la zona.
Como consecuencia del impacto, el equino sufrió lesiones de gravedad y quedó inmovilizado en el lugar. Personal del Comando Patrulla aseguró la escena y dio aviso a los propietarios del animal, quienes se hicieron presentes poco después. Además, se gestionó la intervención de un veterinario para asistir al potrillo.
Desde la Policía se informó que no hubo personas lesionadas y que el único afectado fue el animal involucrado en el incidente. El hecho quedó documentado por la Comisaría 2ª de La Plata y no se descarta ampliar la información en caso de nuevas novedades.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí