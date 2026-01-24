Un potrillo fue atropellado por un tren de cargas en La Plata

Un potrillo resultó gravemente herido este martes tras ser atropellado por una formación ferroviaria de cargas en la ciudad de La Plata. El hecho ocurrió en el paso a nivel de calle 120 y 41, sobre las vías del tren.

Según informaron fuentes policiales, el animal se encontraba suelto y sin custodia, circulando por la vía pública, cuando fue embestido por el tren que se desplazaba en ese momento por el sector. La formación no logró detener su marcha y continuó su recorrido para evitar la obstrucción del tránsito ferroviario y posibles incidentes con vecinos de la zona.

Como consecuencia del impacto, el equino sufrió lesiones de gravedad y quedó inmovilizado en el lugar. Personal del Comando Patrulla aseguró la escena y dio aviso a los propietarios del animal, quienes se hicieron presentes poco después. Además, se gestionó la intervención de un veterinario para asistir al potrillo.

Desde la Policía se informó que no hubo personas lesionadas y que el único afectado fue el animal involucrado en el incidente. El hecho quedó documentado por la Comisaría 2ª de La Plata y no se descarta ampliar la información en caso de nuevas novedades.