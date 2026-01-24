Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

EN FOTOS | La costa del Río de la Plata, el refugio en la Región ante la ola de calor

Fotos: Demián Alday

24 de Enero de 2026 | 15:09

Escuchar esta nota

Las playas de Punta Lara registraron este sábado una muy buena concurrencia, en una jornada marcada por el intenso calor y temperaturas que superaron los 30 grados.

Como ocurre habitualmente los fines de semana —y más aún con este tipo de condiciones climáticas— el tránsito en Diagonal 74 se vio recargado, con algunas demoras en el ingreso a la zona ribereña. Muchas familias eligieron ese sector del río como refugio ante el agobio provocado por las altas temperaturas.

Durante la mañana y hasta pasado el mediodía, la marea alta redujo la extensión de playa disponible, lo que llevó a que sombrillas y reposeras se instalaran casi sobre la orilla del agua, una postal repetida a lo largo de la costa.

En tanto, la Región continuaba este sábado bajo alerta amarilla por temperaturas extremas. Desde los organismos de salud se advirtió sobre los riesgos que el calor puede tener, especialmente para los grupos más vulnerables, como bebés y niños pequeños, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas.

Multimedia

Demian Alday/El Día

Demian Alday/El Día

Demian Alday/El Día

Demian Alday/El Día

