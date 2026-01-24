Sube la temperatura y crecen los reclamos por falta de agua y luz este sábado en La Plata
Finalmente, apareció el padrón para la interna en el PJ bonaerense, aunque la pelea sigue en la Justicia
VIDEO.- Asalto millonario en La Plata: motochorros robaron más de $25 millones a un camionero
El Pincha, al ritmo del mercado de pases: acuerdo por Tomás Palacios, el tema Rojo y el emotivo gesto de Ascacibar
EN FOTOS | La costa del Río de la Plata, el refugio en la Región ante la ola de calor
Así avanza el armado para el inicio de la grabación de la serie de Netflix en pleno centro de La Plata
Gimnasia, con ilusiones renovadas, debuta ante Racing: formaciones, hora y TV
Tras el accidente, el tren Roca reanuda su recorrido a La Plata
Bombazo: Evangelina Anderson estaría iniciando un romance con un cantante de cumbia
Agenda del fin de semana: teatro, música, cine y baile para disfrutar en la La Plata
Día Internacional de la Educación: la historia de la maestra platense que estuvo entre las 10 mejores del mundo
Murió un intendente en La Pampa: se soltó un hidráulico de de un camión y provocó una tragedia en una ruta
La ola de calor arranca con alerta amarilla y cielo nublado: ¿a cuánto va a llegar la máxima este sábado en La Plata?
Violento episodio en City Bell: chocó un auto estacionado, golpeó al dueño y terminó detenido
El destape playero de Daniela Celis en Pinamar y la reacción sexual de "La Tora" Villar
Polino reveló que mandó a Wanda Nara a bañarse: “Vino sucia”
Boom del huevo, cruje El Peligro: la capital provincial del sector enfrenta una crisis de crecimiento
En plena ola de calor, por qué ANMAT prohibió un desinfectante para piletas
Crece la comunidad brasileña en la Región: de venir a estudiar a formar una vida
EEUU: por la tormenta invernal cancelan más de 8 mil vuelos y no descartan cortes eléctricos y colapso de carreteras
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
Cuenta DNI ahora permite comprar, vender y transferir dólares
Súper Cartonazo por $2.000.000: los números de este sábado 24 y también los del viernes 23 de enero
VIDEO. Explosiones, autos en llamas y 500 extras: habrá cortes en el Centro
A modo de reajuste, choferes reiteran el pedido de unificar la tarifa de los taxis
“¿Y dónde está Gaby?”: la sorpresa que Sabatini le dio a un actor platense
■ HOY
MÚSICA
Daniel Chappet y Nacho Stoppani.- A las 21 en Miraflores, 8 Nº 1330, una propuesta musical que se mueve entre el candombe, el folclore, el tango y los aires del Brasil, con el piano de Stoppani y la armónica cromática de Chappet. Gratis.
Festi Pura.- A las 21 en Pura Vida, diagonal 78 entre 8 y 61, con @lautaro.lml y @abedul.musica. Gratis.
Never sleep solidario.- A la medianoche en Pura Vida, diagonal 78 entre 8 y 61, con @trachsler.arg, @sp0r3x, @im.cordoba, @thrinax_ y @__maruntttt. Además, stands a cargo de @avecesbardeo, @bancame.un.blast y @felipe.bernardo.ramallo. Entrada: alimentos no perecederos, ropa o un juguete.
Mr Collins, tributo a Phil Collins + Genesis.- A las 21.30 en el playón de Meridiano V, 17 y 71. Gratis.
Trío Oriental.- A las 21 en diagonal 93 Nº 52, City Bell, a cargo de Fattoruso/ Maza / Miodownik.
Ciclo un verano.- A las 21 en Guajira, 49 entre 4 y 5, con @carmensanchezviamonte (set acústico), @sofiacardich y @vickypuga_.
Milonga de la Plaza: edición verano.- De 21 a 1 en el Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas, 19 y 51. Musicaliza la TDJ invitada: Paula Morales. Organizan: Fernando Napoliello, Kike Rilo, Roge Díaz y Martín Pérez León. A la gorra.
Jam de jazz.- A las 21 en La Bicicletería, 40 y 117. Abren: Joky Satragni en batería, Emiliano López en piano, Victoria Loaiza en guitarra y Felipe Gómez en contrabajo. Y después emieza la jam. Gratis: no te olvides de llevar tu instrumento.
Néstor Gómez + Lara Fichera.- A las 19 en el playón de 17 y 71. A la gorra.
Jam de blues LP.- A las 20 en Tom Craft Beer, diagonal 74 Nº 1586. Gratis: no olvides de llevar tu instrumento.
Ricardo Parisi.- A las 21 en La Vermucería, 16 y 65. Melódicos y bailables.
Roda de Samba.- A las 21 en Casabar City Bell. Celebrando el primer aniversario, habrá música en vinilo con Acha DJ y cocina de Cantilo al medio.
Fiesta de todos los tiempos.- A las 21 en La Ferretería, 57 entre 11 y 12, cena y baile a cargo del DJ Pablo Paoli.
Factory Freak.- A las 24 en Ciudad de Gatos, 17 y 71, con Mabel, Franco Galán y Dr. Low.
TEATRO
Humorísimas.- A las 22.30 en Buena Vista, 51 entre 18 y 19, espectáculo de humor y transformismo. Moria Casán, Susana Giménez, Lía Crucet y otros personajes que desfilan por el escenario.
CINE
Sonic 2 .- A las 19 y en la plaza Juan Manuel de Rosas de 424 y 222, El Peligro. Gratis. En el marco del ciclo Cine en los barrios.
LITERARIAS
El arte de contar cuentos.- De 11 a 13 en el Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas, 19 y 51, a cargo de Claudio Ledesma. Un taller para explorar la palabra dicha, la voz, el cuerpo y la presencia, y descubrir cómo la narración oral se vuelve experiencia compartida. Cupos limitados. Inscripciones +54 9 11 5825 4210 / claudiocuentos@gmail.com
ACTIVIDADES
Cultura en el Río en Ensenada.- Desde las 18 en el Mirador Néstor Kirchner, Cno. Alte. Brown y diagonal 74. Habrá: clase de salsa con Aldi y Javi de Fuego Latino; Bachata con Yanel y Aldi; Tambores Tintos; Dúo Lazos; Stylo Cumbia y Damaris. Además, food trucks y feria de artesanos. Gratis.
Walking Tour.- A las 18 con salida desde el Eje Fundacional: duración dos horas. Se desarrollará desde Plaza Moreno hasta Plaza San Martín, e incluye relatos que forman parte del imaginario platense. A lo largo del circuito, titulado “Mitos y Leyendas”, se abordarán historias vinculadas a la Piedra Fundacional, los túneles secretos y el simbolismo masónico, además de leyendas tradicionales, como la Casa de los 40 días y la Bruja de Tolosa. Gratis.
Museo del Automóvil y ramos generales.- De 15 a 19 en 1 entre 34 y 35.
Feria del playón.- Desde las 18 en 17 y 71. Feria de artesanos y emprendedores. Una feria de barrio, de arte, de trabajo, de diseño. Gratis.
■ MAÑANA
MÚSICA
Travesía musical: un viaje en piano y violín de Rusia a Argentina.- A las 21 en diagonal 93 n 52, City Bell, a cargo de la familia Semikin, Monasypova y Semikin: padres e hijo al escenario.
Solo Spinetta.- A las 19 en el playón de 17 y 71. Temas de Spinetta. A la gorra.
Amy Love.- A las 20.30 en el playón de 17 y 71. Temas de Amy Winehouse, con Pilar Salinas en voz, Omar Gomez en bajo, Emy Pérez Diez en piano y Julián Formica en batería. A la gorra.
CINE
La noche sin mí.- A las 20.30 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de María Laura Berch y Laura Chiambrando. Gratis.
Minúsculo 2.- A las 20 en Biblioteca Popular Mafalda y Libertad, diagonal 145 y 414 Bis, Arturo Segui. Gratis. En el marco del ciclo de cine caminante.
ACTIVIDADES
Walking Tour: Ciudad soñada.- A las 18.30 desde la Piedra Fundacional de Plaza Moreno y avanza hacia Plaza San Martín, atravesando sitios icónicos como la Catedral, el Teatro Argentino, el Palacio de la Legislatura, el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha y la Casa de Gobierno. Gratis.
Museo del Automóvil y ramos generales.- De 15 a 19 en 1 entre 34 y 35.
Cultura en el Río en Ensenada.- Desde las 18 en el Mirador Néstor Kirchner, Cno. Alte. Brown y diagonal 74. Habrá: Guerreras K-Pop (infantil); Comparsa fantasía; Milene Dibene; Metroblues; Llevatelo 87; Nico Nievas. Además, food trucks y feria de artesanos. Gratis.
