Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Espectáculos

Agenda del fin de semana: teatro, música, cine y baile para disfrutar en la La Plata

Agenda del fin de semana: teatro, música, cine y baile para disfrutar en la La Plata

jam de blues

24 de Enero de 2026 | 13:00

■ HOY

MÚSICA

Daniel Chappet y Nacho Stoppani.- A las 21 en Miraflores, 8 Nº 1330, una propuesta musical que se mueve entre el candombe, el folclore, el tango y los aires del Brasil, con el piano de Stoppani y la armónica cromática de Chappet. Gratis.

LE PUEDE INTERESAR

Valentino: adiós al último gran diseñador italiano

LE PUEDE INTERESAR

“¿Y dónde está Gaby?”: la sorpresa que Sabatini le dio a un actor platense

Festi Pura.- A las 21 en Pura Vida, diagonal 78 entre 8 y 61, con @lautaro.lml y @abedul.musica. Gratis.

Never sleep solidario.- A la medianoche en Pura Vida, diagonal 78 entre 8 y 61, con @trachsler.arg, @sp0r3x, @im.cordoba, @thrinax_ y @__maruntttt. Además, stands a cargo de @avecesbardeo, @bancame.un.blast y @felipe.bernardo.ramallo. Entrada: alimentos no perecederos, ropa o un juguete.

Mr Collins, tributo a Phil Collins + Genesis.- A las 21.30 en el playón de Meridiano V, 17 y 71. Gratis.

Trío Oriental.- A las 21 en diagonal 93 Nº 52, City Bell, a cargo de Fattoruso/ Maza / Miodownik.

Ciclo un verano.- A las 21 en Guajira, 49 entre 4 y 5, con @carmensanchezviamonte (set acústico), @sofiacardich y @vickypuga_.

Milonga de la Plaza: edición verano.- De 21 a 1 en el Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas, 19 y 51. Musicaliza la TDJ invitada: Paula Morales. Organizan: Fernando Napoliello, Kike Rilo, Roge Díaz y Martín Pérez León. A la gorra.

Jam de jazz.- A las 21 en La Bicicletería, 40 y 117. Abren: Joky Satragni en batería, Emiliano López en piano, Victoria Loaiza en guitarra y Felipe Gómez en contrabajo. Y después emieza la jam. Gratis: no te olvides de llevar tu instrumento.

Néstor Gómez + Lara Fichera.- A las 19 en el playón de 17 y 71. A la gorra.

Jam de blues LP.- A las 20 en Tom Craft Beer, diagonal 74 Nº 1586. Gratis: no olvides de llevar tu instrumento.

Ricardo Parisi.- A las 21 en La Vermucería, 16 y 65. Melódicos y bailables.

Roda de Samba.- A las 21 en Casabar City Bell. Celebrando el primer aniversario, habrá música en vinilo con Acha DJ y cocina de Cantilo al medio.

Fiesta de todos los tiempos.- A las 21 en La Ferretería, 57 entre 11 y 12, cena y baile a cargo del DJ Pablo Paoli.

Factory Freak.- A las 24 en Ciudad de Gatos, 17 y 71, con Mabel, Franco Galán y Dr. Low.

TEATRO

Humorísimas.- A las 22.30 en Buena Vista, 51 entre 18 y 19, espectáculo de humor y transformismo. Moria Casán, Susana Giménez, Lía Crucet y otros personajes que desfilan por el escenario.

CINE

Sonic 2 .- A las 19 y en la plaza Juan Manuel de Rosas de 424 y 222, El Peligro. Gratis. En el marco del ciclo Cine en los barrios.

LITERARIAS

El arte de contar cuentos.- De 11 a 13 en el Centro Cultural y de la Memoria Islas Malvinas, 19 y 51, a cargo de Claudio Ledesma. Un taller para explorar la palabra dicha, la voz, el cuerpo y la presencia, y descubrir cómo la narración oral se vuelve experiencia compartida. Cupos limitados. Inscripciones +54 9 11 5825 4210 / claudiocuentos@gmail.com

ACTIVIDADES

Cultura en el Río en Ensenada.- Desde las 18 en el Mirador Néstor Kirchner, Cno. Alte. Brown y diagonal 74. Habrá: clase de salsa con Aldi y Javi de Fuego Latino; Bachata con Yanel y Aldi; Tambores Tintos; Dúo Lazos; Stylo Cumbia y Damaris. Además, food trucks y feria de artesanos. Gratis.

Walking Tour.- A las 18 con salida desde el Eje Fundacional: duración dos horas. Se desarrollará desde Plaza Moreno hasta Plaza San Martín, e incluye relatos que forman parte del imaginario platense. A lo largo del circuito, titulado “Mitos y Leyendas”, se abordarán historias vinculadas a la Piedra Fundacional, los túneles secretos y el simbolismo masónico, además de leyendas tradicionales, como la Casa de los 40 días y la Bruja de Tolosa. Gratis.

Museo del Automóvil y ramos generales.- De 15 a 19 en 1 entre 34 y 35.

Feria del playón.- Desde las 18 en 17 y 71. Feria de artesanos y emprendedores. Una feria de barrio, de arte, de trabajo, de diseño. Gratis.

 

■ MAÑANA

MÚSICA

Travesía musical: un viaje en piano y violín de Rusia a Argentina.- A las 21 en diagonal 93 n 52, City Bell, a cargo de la familia Semikin, Monasypova y Semikin: padres e hijo al escenario.

Solo Spinetta.- A las 19 en el playón de 17 y 71. Temas de Spinetta. A la gorra.

Amy Love.- A las 20.30 en el playón de 17 y 71. Temas de Amy Winehouse, con Pilar Salinas en voz, Omar Gomez en bajo, Emy Pérez Diez en piano y Julián Formica en batería. A la gorra.

CINE

La noche sin mí.- A las 20.30 en el Centro Cultural Islas Malvinas, 19 y 51, de María Laura Berch y Laura Chiambrando. Gratis.

Minúsculo 2.- A las 20 en Biblioteca Popular Mafalda y Libertad, diagonal 145 y 414 Bis, Arturo Segui. Gratis. En el marco del ciclo de cine caminante.

ACTIVIDADES

Walking Tour: Ciudad soñada.- A las 18.30 desde la Piedra Fundacional de Plaza Moreno y avanza hacia Plaza San Martín, atravesando sitios icónicos como la Catedral, el Teatro Argentino, el Palacio de la Legislatura, el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha y la Casa de Gobierno. Gratis.

Museo del Automóvil y ramos generales.- De 15 a 19 en 1 entre 34 y 35.

Cultura en el Río en Ensenada.- Desde las 18 en el Mirador Néstor Kirchner, Cno. Alte. Brown y diagonal 74. Habrá: Guerreras K-Pop (infantil); Comparsa fantasía; Milene Dibene; Metroblues; Llevatelo 87; Nico Nievas. Además, food trucks y feria de artesanos. Gratis.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Guía de cines

Agenda del fin de semana: teatro, música, cine y baile para disfrutar en la La Plata

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Atención: qué cortes de tránsito habrá en La Plata por el rodaje de la nueva miniserie para Netflix

La Plata: se conoció el video de la salvaje agresión que terminó con un joven amputado

La Tierra tendrá temporalmente una "segunda luna", confirmó la NASA: de qué se trata y cuánto durará

Un investigador platense participó del estudio que halló la evidencia más antigua del mundo sobre la sífilis

Hay amnistía y Estudiantes podrá contar con los jugadores que habían sido suspendidos tras el pasillo

Susto en La Plata: los jugadores de la selección de hockey protagonizaron un vuelco

Anticipan nueva ola de calor en la Región: cuáles serán los días más críticos

Gimnasia cambia la voz del estadio tras una década
+ Leidas

VIDEO. Estudiantes: el campeón reaccionó a tiempo

Gimnasia, con ilusiones renovadas, debuta ante Racing: formaciones, hora y TV

Ahora sí, Marcos Rojo más cerca del Pincha

Una por una, las calles cortadas en pleno centro de La Plata por el rodaje de una serie de Netflix

Boom del huevo, cruje El Peligro: la capital provincial del sector enfrenta una crisis de crecimiento

La ola de calor en La Plata: cuáles serán los días más sofocantes y cómo cuidar la salud y los electros del hogar

Boca a fondo por Ascacibar con una oferta tentadora

Uno por uno: el boletín de calificaciones de Estudiantes vs Independiente
Últimas noticias de Espectáculos

El destape playero de Daniela Celis en Pinamar y la reacción sexual de "La Tora" Villar

Polino reveló que mandó a Wanda Nara a bañarse: “Vino sucia”

Bombazo: Evangelina Anderson estaría iniciando un romance con un cantante de cumbia

Valentino: adiós al último gran diseñador italiano
La Ciudad
EN FOTOS | La costa del Río de la Plata, el refugio en la Región ante la ola de calor
Cuenta DNI ahora permite comprar, vender y transferir dólares
Así avanza el armado para el inicio de la grabación de la serie de Netflix en pleno centro de La Plata
Tras el accidente, el tren Roca reanuda su recorrido a La Plata
Día Internacional de la Educación: la historia de la maestra platense que estuvo entre las 10 mejores del mundo
Deportes
Gimnasia, con ilusiones renovadas, debuta ante Racing: formaciones, hora y TV
El Pincha, al ritmo del mercado de pases: acuerdo por Tomás Palacios, el tema Rojo y el emotivo gesto de Ascacibar
La agenda deportiva de este sábado: partidos, horario y TV
VIDEO. Estudiantes: el campeón reaccionó a tiempo
Domínguez: “No estuvimos sueltos en el primer tiempo”
Información General
En plena ola de calor, por qué ANMAT prohibió un desinfectante para piletas
Los números de la suerte del sábado 24 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Cuáles son los hospitales de PAMI disponibles para los beneficiarios que residen en la Provincia
Tatuajes solares: la moda que deja marcas para siempre
Hantavirus: confirman otra muerte y ya son 5 los decesos en la Provincia
Policiales
Murió un intendente en La Pampa: se soltó un hidráulico de de un camión y provocó una tragedia en una ruta
Violento episodio en City Bell: chocó un auto estacionado, golpeó al dueño y terminó detenido
VIDEO.- Asalto millonario en La Plata: motochorros robaron más de $25 millones a un camionero
Zona Norte bajo asedio: más robos y vecinos que ya no denuncian
Qué investiga la Justicia en la comisaría Octava

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla