El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, ratificó que el oficialismo avanzará con la baja de la edad de imputabilidad como parte de la reforma integral del Código Penal que promueve la administración de Javier Milei.

Al referirse al crimen de Jeremías Monzón, asesinado a puñaladas por menores de edad, Menem sostuvo que la decisión responde a “un mandato claro” expresado por la ciudadanía en las urnas y reafirmó la política de “tolerancia cero” frente al delito que impulsa el Gobierno.

“Los argentinos nos dieron un mandato claro: enfrentar los temas de fondo con decisión”, afirmó el titular de la Cámara baja, al justificar la inclusión de la iniciativa en la agenda legislativa de La Libertad Avanza.

A través de un mensaje publicado en la red social X, Menem aseguró que la reforma apunta a garantizar el principio de que “el que las hace, las paga”, uno de los ejes centrales del discurso oficial en materia de seguridad.

Según el dirigente riojano, la iniciativa no admite “medias tintas” y busca una transformación del sistema penal juvenil para adecuarlo a las demandas actuales de la sociedad.

“En 2026 vamos a avanzar con la baja de la edad de imputabilidad en la reforma del Código Penal. Tenemos clara nuestra posición”, señaló, anticipando que el proyecto será uno de los principales temas de debate en el Congreso.

En la misma línea, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, volvió a reclamar el inicio del tratamiento legislativo de la reforma del régimen penal juvenil, que incluye la reducción de la edad de imputabilidad.

La exministra de Seguridad aseguró que “este año los espero a todos para tratar la Ley Penal Juvenil en el Congreso: o acompañás a las víctimas y a sus familias y evitás nuevas víctimas, o sostenés una posición pro-delincuentes”, expresó.

Bullrich cuestionó con dureza el actual régimen penal juvenil y sostuvo que existen numerosos casos de robos violentos y homicidios cometidos por menores que permanecen en libertad.

“¿Hacen falta cuántos casos más? Robos violentos, homicidios y hasta un chico de 15 años torturado y asesinado con 20 apuñaladas, todos con los responsables menores libres e impunes”, advirtió.

La senadora afirmó que el objetivo de la reforma es terminar con lo que definió como un sistema que “protege delincuentes y abandona a las víctimas”, y remarcó que el oficialismo busca equiparar la legislación argentina con la de países vecinos.

“Vamos al mismo estándar que rige en la región: responsabilidad penal temprana, jueces especializados y penas diferenciadas. Se les terminó la impunidad por edad”, concluyó.