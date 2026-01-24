Fuerte choque y una mujer herida en La Plata

Un fuerte accidente de tránsito se registró este viernes en la intersección de calles 32 y 142, en la ciudad de La Plata. Como consecuencia del impacto, una mujer de 55 años sufrió lesiones y debió ser trasladada a un centro de salud.

Según informaron fuentes policiales, por causas que aún se investigan colisionaron un automóvil Volkswagen Gol Power de color gris y un Peugeot 308 negro, ambos conducidos por hombres de 28 años. El impacto se produjo en plena esquina y motivó un llamado al 911 que derivó en la intervención del personal policial.

Producto del choque resultó lesionada una mujer que viajaba como acompañante en uno de los vehículos. La víctima, de 55 años, fue trasladada al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, donde fue asistida por traumatismos en la rodilla derecha y en la cabeza. Afortunadamente, se encuentra fuera de peligro.

Ambos automóviles fueron secuestrados de manera preventiva y en el lugar se solicitó la intervención de peritos para determinar la mecánica del siniestro. La causa fue caratulada como “lesiones culposas” y quedó en manos de la UFI N°12 del Departamento Judicial La Plata.