Súper Cartonazo por $2.000.000: los números de este sábado 24 y también los del viernes 23 de enero

Policiales

VIDEO. Asalto millonario en La Plata: motochorros robaron más de $25 millones a un camionero que estaba por salir de viaje

24 de Enero de 2026 | 10:18

Escuchar esta nota

Un camionero fue víctima de un robo millonario durante la noche del viernes en la localidad platense de Ángel Etcheverry, cuando motochorros lo interceptaron, lo amenazaron con armas y le sustrajeron una importante suma de dinero que estaba destinada a productores de verdura de la región.

El hecho ocurrió pasadas las 23.30, en inmediaciones de calle 231 entre 44 y 45, justo cuando la víctima se preparaba para iniciar un viaje rumbo a la ciudad de Mar del Plata. Según pudo reconstruir, los delincuentes actuaron con precisión y fueron directamente a buscar el efectivo.

En una entrevista exclusiva con EL DÍA, Rolando, el camionero asaltado, relató los momentos de extrema tensión que vivió: El hecho fue ayer pasadas las once y media de la noche cuando estaba acomodándome para salir de viaje a Mar del Plata. Me apareció una moto de frente, me pidieron plata, se ve que son personas que conocen mis movimientos y sabían que tenía un dinero”, aseguró.

Siempre según su testimonio, uno de los delincuentes se subió al camión y lo intimidó de manera directa: “Uno se subió, me dijo ‘dame la plata que te estás llevando’, me amenazaron con armas y se llevaron el efectivo”. Llamativamente, los asaltantes no le robaron objetos personales como el celular o una tablet que llevaba consigo. “Fueron directo al bolso de la plata”, remarcó.

Con el correr de las horas, el monto sustraído fue tomando dimensión. “Tenía muchos sobres, pero recién me informaron que en uno había 18 millones de pesos. Los otros sobres eran más chicos, pero había otros 7 u 8 millones más entre efectivo y cheques”, detalló Rolando durante la mañana del sábado.

El camionero no dudó en señalar que se trató de un golpe planificado: Se ve que me venían vigilando. Me pegaron cachetadas en la cabeza, no eran tan agresivos. Esto fue una entrega total, porque el dinero era de los productores de verdura que tenía que entregar en Mar del Plata”, sostuvo.

Tras el asalto, permaneció hasta las cuatro de la madrugada realizando la denuncia policial y ahora colabora con la investigación: “Estoy buscando más cámaras porque vinieron desde el puente de Ruta 2 y para mí son gente que me conoce”, concluyó.

La denuncia fue radicada en la Comisaría Decimoquinta de Lisandro Olmos, con jurisdicción en la zona. La causa quedó en manos de la Justicia, mientras los autores del hecho continúan prófugos y son intensamente buscados.

Ola de robos en Etcheverry: “Molestan a los que trabajan y a los delincuentes nada”

El violento asalto al camionero reavivó el hartazgo de vecinos y comerciantes de la zona oeste platense, quienes aseguran que los hechos de inseguridad se repiten sin respuestas concretas.

“Molestan a los que trabajan y a los delincuentes nada”, expresaron con bronca habitantes de Etcheverry, quienes advierten que los motochorros actúan con total impunidad, especialmente durante la noche y la madrugada.

En ese sentido, recordaron que hace algunas semanas se registró otro robo bajo la misma modalidad, cuando motochorros atacaron en avenida 44 entre 230 y 231, un punto cercano al lugar del último asalto millonario.

La reiteración de episodios similares vuelve a poner en agenda el reclamo por mayor presencia policial y controles preventivos, en una zona donde trabajadores y comerciantes aseguran sentirse cada vez más expuestos frente al delito.

 

 

