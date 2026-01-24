Operativos en La Plata: secuestraron más de 30 motos

En fotos y video.- Soldados y vehículos militares: el centro de La Plata, transformado por el rodaje de una serie de Netflix
En fotos y video.- Soldados y vehículos militares: el centro de La Plata, transformado por el rodaje de una serie de Netflix
Gimnasia, con ilusiones renovadas, debuta ante Racing: formaciones, hora y TV
Finalmente, apareció el padrón para la interna en el PJ bonaerense, aunque la pelea sigue en la Justicia
Cetré con destino a Brasil: Estudiantes negocia los términos de la venta de una de sus figuras
Sube la temperatura y crecen los reclamos por falta de agua y luz este sábado en La Plata
EN FOTOS | La costa del Río de la Plata, el refugio en la Región ante la ola de calor
VIDEO.- Asalto millonario en La Plata: motochorros robaron más de $25 millones a un camionero
“Temo por mi vida”: la frase de un argentino en la cárcel en Venezuela
Empleos en La Plata: consultá gratis las búsquedas laborales publicadas en EL DIA
Un potrillo fue atropellado por un tren de cargas en La Plata
El oficialismo insiste con la idea de bajar la edad de imputabilidad
Tras el accidente, el tren Roca reanuda su recorrido a La Plata
Bombazo: Evangelina Anderson estaría iniciando un romance con un cantante de cumbia
Agenda del fin de semana: teatro, música, cine y baile para disfrutar en la La Plata
Día Internacional de la Educación: la historia de la maestra platense que estuvo entre las 10 mejores del mundo
Murió un intendente en La Pampa: se soltó un hidráulico de de un camión y provocó una tragedia en una ruta
La ola de calor arranca con alerta amarilla y cielo nublado: ¿a cuánto va a llegar la máxima este sábado en La Plata?
Violento episodio en City Bell: chocó un auto estacionado, golpeó al dueño y terminó detenido
El destape playero de Daniela Celis en Pinamar y la reacción sexual de "La Tora" Villar
Polino reveló que mandó a Wanda Nara a bañarse: “Vino sucia”
River le gana 1 a 0 a Barracas Central con gol de Gonzalo Montiel
EEUU: por la tormenta invernal cancelan más de 8 mil vuelos y no descartan cortes eléctricos y colapso de carreteras
En plena ola de calor, por qué ANMAT prohibió un desinfectante para piletas
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
Cuenta DNI ahora permite comprar, vender y transferir dólares
Crece la comunidad brasileña en la Región: de venir a estudiar a formar una vida
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Durante la madrugada de este sábado 24 de enero, la Secretaría de Seguridad de La Plata llevó adelante un importante operativo de control vehicular en la zona de Camino Centenario y calle Cantilo, con el objetivo de prevenir infracciones y reforzar la seguridad vial.
Como resultado del procedimiento, fueron secuestradas más de 33 motocicletas y dos automóviles. Además, varios conductores dieron positivo en los controles de alcoholemia y se labraron numerosas actas por falta de documentación obligatoria.
En el marco del operativo, una persona fue detenida por resistencia a la autoridad, luego de intentar obstaculizar el accionar del personal de seguridad que participaba del control.
Desde el Municipio informaron que este tipo de operativos continuará desarrollándose en distintos puntos de la ciudad, como parte de una estrategia integral destinada a reducir conductas de riesgo, mejorar la circulación y garantizar mayor seguridad tanto para conductores como para peatones.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí