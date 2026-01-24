Operativos en La Plata: secuestraron más de 30 motos

Durante la madrugada de este sábado 24 de enero, la Secretaría de Seguridad de La Plata llevó adelante un importante operativo de control vehicular en la zona de Camino Centenario y calle Cantilo, con el objetivo de prevenir infracciones y reforzar la seguridad vial.

Como resultado del procedimiento, fueron secuestradas más de 33 motocicletas y dos automóviles. Además, varios conductores dieron positivo en los controles de alcoholemia y se labraron numerosas actas por falta de documentación obligatoria.

En el marco del operativo, una persona fue detenida por resistencia a la autoridad, luego de intentar obstaculizar el accionar del personal de seguridad que participaba del control.

Desde el Municipio informaron que este tipo de operativos continuará desarrollándose en distintos puntos de la ciudad, como parte de una estrategia integral destinada a reducir conductas de riesgo, mejorar la circulación y garantizar mayor seguridad tanto para conductores como para peatones.