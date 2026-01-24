Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo |Por qué se conoce ahora y cuál es su situación

“Temo por mi vida”: la frase de un argentino en la cárcel en Venezuela

“Temo por mi vida”: la frase de un argentino en la cárcel en Venezuela

Un fragmento del video de Giuliani que se conoció ahora / cap. video

24 de Enero de 2026 | 17:24

Escuchar esta nota

“Hago este video porque temo por mi vida”. Con esa frase comienza el testimonio de Germán Darío Giuliani, el abogado argentino detenido en Venezuela, en un video que se conoció ahora y que habría sido grabado pocos días después de su arresto. En las imágenes, Giuliani se muestra visiblemente desmejorado, en un ambiente oscuro, y expresa su temor por su integridad física.

El video no es actual, pero su difusión reavivó el reclamo por la situación de los argentinos detenidos por el régimen de Nicolás Maduro. Giuliani permanece privado de su libertad desde mayo del año pasado y, según la información disponible, se encuentra alojado en el Centro Penitenciario Yare II.

 

 

Las acusaciones y el descargo

LE PUEDE INTERESAR

EEUU: por la tormenta invernal cancelan más de 8 mil vuelos y no descartan cortes eléctricos y colapso de carreteras

LE PUEDE INTERESAR

Cara a cara por la paz: Ucrania, Rusia y EE UU definen

Las autoridades venezolanas acusan a Giuliani de delitos como “terrorismo, narcotráfico y mercenarismo”. En el video, el abogado rechaza de manera tajante esas imputaciones y asegura no tener vinculación con actividades políticas ni violentas.

“Soy argentino, padre de familia, tengo tres hijos. No soy ningún terrorista ni hablo de temas de política”, afirma en el mensaje, donde también denuncia que llevaba más de una semana incomunicado y sin información sobre su situación procesal. “Siento que acá no tengo ningún derecho y que hacen lo que quieren conmigo”, agrega.

En otro tramo del video, Giuliani apela de manera directa a la diplomacia argentina y a los organismos internacionales de derechos humanos. “Ningún ciudadano del mundo se merece que le pase lo que me está pasando a mí”, sostiene, y pide que su caso se haga público para evitar que situaciones similares se repitan con otras personas.

La difusión del material fue realizada por el canal TN y confirmada por su esposa, Virginia Rivero, quien señaló que las imágenes fueron grabadas aproximadamente una semana después de la detención.

El reclamo de la familia

Rivero explicó que el video llegó a través de una cuenta de Instagram creada por las hermanas del abogado, denominada Justicia para Giuliani, en un contexto en el que, según afirmó, ciudadanos venezolanos comenzaron a animarse a denunciar casos similares.

Días atrás, Rivero participó de un reclamo en la Nunciatura Apostólica, en el barrio porteño de Recoleta, junto a familiares de otros argentinos detenidos en Venezuela. Allí pidió la intervención del Vaticano y de otras autoridades internacionales para lograr la liberación de los presos políticos.

“El reclamo sigue intacto. Este es un momento en el que hay que presionar y nos tienen que escuchar”, aseguró.

Según relató Rivero, Giuliani estuvo siete meses detenido en un pequeño comando en Caracas, en una celda con condiciones precarias, hasta que fue trasladado el 21 de diciembre. Recién el 16 de enero pudo realizar una llamada telefónica de apenas dos minutos, en la que informó que se encontraba en Yare II, en una celda compartida con otros presos políticos extranjeros.

La familia sostiene que Giuliani llegó a Venezuela el 5 de abril de 2025 por motivos laborales y comerciales, y afirma que su detención se produjo en un contexto de creciente hostigamiento, que incluía controles constantes de documentación y del teléfono celular. Según denunciaron, incluso le exigían identificarse para realizar compras, en un clima de sospecha que antecedió a su arresto.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Atención: qué cortes de tránsito habrá en La Plata por el rodaje de la nueva miniserie para Netflix

La Plata: se conoció el video de la salvaje agresión que terminó con un joven amputado

La Tierra tendrá temporalmente una "segunda luna", confirmó la NASA: de qué se trata y cuánto durará

Un investigador platense participó del estudio que halló la evidencia más antigua del mundo sobre la sífilis

Hay amnistía y Estudiantes podrá contar con los jugadores que habían sido suspendidos tras el pasillo

Susto en La Plata: los jugadores de la selección de hockey protagonizaron un vuelco

Anticipan nueva ola de calor en la Región: cuáles serán los días más críticos

Gimnasia cambia la voz del estadio tras una década
+ Leidas

VIDEO. Estudiantes: el campeón reaccionó a tiempo

Gimnasia, con ilusiones renovadas, debuta ante Racing: formaciones, hora y TV

Ahora sí, Marcos Rojo más cerca del Pincha

Una por una, las calles cortadas en pleno centro de La Plata por el rodaje de una serie de Netflix

Boom del huevo, cruje El Peligro: la capital provincial del sector enfrenta una crisis de crecimiento

El Pincha, al ritmo del mercado de pases: acuerdo por Tomás Palacios, el tema Rojo y el emotivo gesto de Ascacibar

La ola de calor en La Plata: cuáles serán los días más sofocantes y cómo cuidar la salud y los electros del hogar

Boca a fondo por Ascacibar con una oferta tentadora
Últimas noticias de El Mundo

EEUU: por la tormenta invernal cancelan más de 8 mil vuelos y no descartan cortes eléctricos y colapso de carreteras

Cara a cara por la paz: Ucrania, Rusia y EE UU definen

La obsesión por Groenlandia que une a nazis, soviéticos y a Trump

Acuerdo Mercosur–UE: tire y afloje en medio de intereses contrapuestos
Deportes
River empata sin goles ante Barracas Central
Gimnasia, con ilusiones renovadas, debuta ante Racing: formaciones, hora y TV
El Pincha, al ritmo del mercado de pases: acuerdo por Tomás Palacios, el tema Rojo y el emotivo gesto de Ascacibar
La agenda deportiva de este sábado: partidos, horario y TV
VIDEO. Estudiantes: el campeón reaccionó a tiempo
Policiales
Murió un intendente en La Pampa: se soltó un hidráulico de de un camión y provocó una tragedia en una ruta
Violento episodio en City Bell: chocó un auto estacionado, golpeó al dueño y terminó detenido
VIDEO.- Asalto millonario en La Plata: motochorros robaron más de $25 millones a un camionero
Zona Norte bajo asedio: más robos y vecinos que ya no denuncian
Qué investiga la Justicia en la comisaría Octava
Información General
En plena ola de calor, por qué ANMAT prohibió un desinfectante para piletas
Los números de la suerte del sábado 24 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Cuáles son los hospitales de PAMI disponibles para los beneficiarios que residen en la Provincia
Tatuajes solares: la moda que deja marcas para siempre
Hantavirus: confirman otra muerte y ya son 5 los decesos en la Provincia

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla