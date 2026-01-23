Llega la ola de calor a La Plata: cuáles serán los días más sofocantes y cómo cuidar la salud y los electrodomésticos

Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

23 de Enero de 2026 | 12:47

La ola de calor que se observa en el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) llegará este sábado a La Plata para instalarse como mínimo hasta le próximo jueves. Los valores que proporciona el organismo oficial, ya permiten ver cuáles serán los días mas sofocantes. En tanto, los organismos oficiales dan consejos para evitar sobresaltos en términos de salud y de protección de los artefactos del hogar.

El lunes será a priori el pico de temperaturas elevadas con marcas de hasta 36ºC y una mínima que no bajará de los 26ºC. A su vez el sábado, el domingo y el martes el termómetro se elevará hasta los 33ºC grados y registrará mínimas en torno a los 22ºC. Mientras que miércoles y jueves las temperaturas que se registrarán oscilarán entre 23ºC y 32ºC.

Cuidar la salud

Para proteger la salud frente a las altas temperaturas persistentes, la Secretaría de Salud de la Comuna enfatiza la importancia de mantener una hidratación constante y adaptar las rutinas diarias para mitigar los riesgos del clima extremo. La clave principal reside en el consumo preventivo de agua segura, idealmente entre dos y tres litros diarios o jugos naturales, sin esperar a sentir sed, ya que este mecanismo de alerta suele ser tardío, especialmente durante el ejercicio. En este sentido, es fundamental evitar las bebidas alcohólicas, las infusiones calientes y los líquidos con alto contenido de azúcar, que pueden interferir con los procesos naturales de hidratación del cuerpo.

Respecto a la exposición ambiental, se desaconseja terminantemente permanecer bajo el sol entre las 10:00 y las 16:00. Si la salida es inevitable, resulta indispensable el uso de protector solar junto con elementos de sombra como gorras o sombreros. Estas precauciones deben extremarse en los grupos más vulnerables, como adultos mayores y personas enfermas, mientras que en el caso de los lactantes se sugiere ofrecer el pecho con mayor frecuencia, mantenerlos en espacios ventilados y utilizar ropa holgada y liviana. Bajo ninguna circunstancia se debe dejar a niños o bebés dentro de vehículos estacionados o cerrados, reforzando el cuidado mediante baños frecuentes para regular su temperatura corporal.

Finalmente, la alimentación y la actividad física también requieren ajustes estratégicos. Se recomienda priorizar el consumo de alimentos frescos, como frutas y verduras, que aportan agua y nutrientes esenciales. Al realizar deporte, es preferible optar por gimnasios con buena ventilación o ambientes con clima controlado, evitando el uso de indumentaria que aumente excesivamente la sudoración. Seguir estas pautas de comportamiento ayuda a que el organismo gestione mejor el calor y previene cuadros graves como el agotamiento o el golpe de calor.

El consumo de energía y los electros en el hogar

Por su parte, Edelap recomendó a los usuarios del Gran La Plata adoptar una serie de medidas con respecto al uso de la electricidad, tales como: 

Priorizar el uso del ventilador: es la opción más económica y saludable, con un impacto de consumo significativamente menor que otros sistemas de refrigeración.

Climatización en  24 grados: si utiliza aire acondicionado, se recomienda mantenerlo en esta temperatura. Cada grado por debajo de esa cifra incrementa el consumo de manera exponencial.

Mantenimiento de equipos: limpiar los filtros del aire acondicionado de forma regular permite que el equipo trabaje con menor esfuerzo, reduciendo hasta un 10% el consumo eléctrico.

Gestión de la luz y ventilación natural: aprovechar las horas más frescas (mañana temprano o noche) para ventilar la casa. Durante las horas de mayor radiación solar, se sugiere mantener cortinas y persianas cerradas para evitar que el calor ingrese al hogar.

Uso eficiente de la cocina: evitar el uso del horno y las hornallas en los momentos de mayor calor, ya que elevan la temperatura interna de la vivienda.
 

