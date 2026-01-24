Estudiantes: el campeón reaccionó a tiempo

abenitez♦eldia.com

En el Libertadores de América, Estudiantes empató 1-1 con Independiente en su debut en la Zona A del Torneo Apertura. Tras un primer tiempo que no fue bueno, cambió la cara en el complemento e hizo méritos para llevarse algo más. Luciano Cabral y Fabricio Pérez marcaron los goles, mientras que Santiago Montiel vio la roja en el local. El miércoles, al León se le viene Boca en UNO.

Estudiantes salió dormido en los primeros minutos, donde Independiente tuvo la pelota y mayor intensidad. Lo ahogó en la salida, siempre atacando por el sector derecho a través de Montiel y las subidas de Godoy. El propio ex lateral del Pincha tuvo la primera clara que controló de gran manera Muslera.

Sin embargo, el Pincha salió de esa presión después de los primeros 10 minutos y empezó a generar algunos circuitos de juego en el mediocampo, con la movilidad de Medina y el pase limpio de Neves. Pero le costó generar peligro ante una defensa que estuvo atenta y que anticipó las búsquedas de Farías y Pérez.

La primera aproximación de Estudiantes se dio en el minuto 18, con un córner que Núñez llegó a peinar y en la que le soplaron la pelota a González Pirez.

Sin embargo, el juego no fluyó y no encontró la fluidez que lo caracteriza al Pincha. Y El Rojo, volvió a generar peligro con otro desborde por el lado de Benedetti: Lomónaco habilitó a Abaldo, quien luego de una bicicleta, generó una buena atajada de Muslera luego de un remate que se metía en el palo izquierdo.

El encuentro fue chato después de la media hora de juego, donde ambos se prestaron la pelota. Medina intentó ser el conductor de su equipo, pero le costó encontrar un socio. Y en un ataque aislado, el Pincha tuvo la más clara del primer tiempo: tras un buen centro de Benedetti, Carrillo definió en soledad con un derechazo, pero Rey respondió de gran manera.

Fue una de las pocas veces que Estudiantes tuvo espacios y pudo llegar con superioridad numérica. El tramo final fue una marea de imprecisiones, algo natural por tratarse del primer partido del campeonato. Sin embargo, Estudiantes siempre sintió una amenaza a los desbordes de Montiel y Abaldo. Y a los 45 minutos, se durmió y sufrió el primer tanto de la noche: luego de un lateral-centro de Godoy, Ávalos la peinó y en completa soledad, Luciano Cabral definió el 1-0. Increíble la desatención del fondo del Pincha, quien dejó en completa soledad al enganche, que no perdonó. Sin dudas, un golpe impensado que le hizo replantear su plan de juego rumbo a los vestuarios. Para colmo, tuvo que hacer cambio de arquero ya que Muslera sintió una molestia.

Fabricio Pérez logró el gol del empate a los 14 segundos del segundo tiempo. Todo un récord

La charla en el vestuario le hizo clic a los jugadores del Pincha, que salieron con otra intensidad y actitud. Y en solo catorce segundos, encontró el empate: Ascacibar de la tocó a Medina, quien con un sutil pase, dejo en completa a soledad a Fabricio Pérez, quien definió de gran manera el 1-1.

El tanto agrandó al Pincha, que empezó a meter al Rojo contra su arco. Y para colmo, a los 4 minutos, el local de quedó con 10 por una insólita expulsión de Montiel, quien reaccionó mal en una disputa y le propinó un golpe de puño a González Pirez.

El Pincha encontró mayores espacios con el jugador de más y hasta el mediocampo tuvo mayor movilidad, con un Medina activo y con un Carrillo picoteando. Meza creció al igual que Benedetti, quienes se mostraron siempre como opción de pase durante los ataques.

Estudiantes fue quien estuvo más cerca en los primeros 20 minutos, ante un Independiente que entró en nerviosismo y que sintió el murmullo de su gente, por momentos. Luego de una buena jugada colectiva, el Pincha se perdió el segundo de manera increíble: Carrillo le dejo servida de taco la pelota a Meza, quien envío un furioso remate cerca del palo derecho de Rey.

Domínguez apostó por el ingreso de Cetré (¿se va en este mercado?) y el regreso de Mancuso, para tener mayor desequilibrio. Sin embargo, el Pincha fue perdiendo la frescura inicial y le costó generar huecos, ante un Independiente que se cerró mejor.

Sin embargo, Estudiantes fue el que más cerca estuvo, con un Medina que no se cansó de correr y de ser el conductor del equipo. Inclusive provocó una buena jugada individual, que terminó con un remate que pasó cerca del travesaño.

Estudiantes lo intento ganar con varios centros, por lo que el Barba apostó al ingreso del juvenil Domínguez. Sin embargo y más allá de los desbordes, le costó inquietar en el tramo final. Independiente buscó, en algunos pasajes, generar peligro con buenas combinaciones por las bandas, pero la defensa del Pincha se mostró segura. Y en los minutos finales, el León casi lo gana de pelota parada: Cetré lanzó un buen córner y Núñez cabeceó cerquita del palo izquierdo de Rey. Más allá de contar con uno más en gran parte del segundo tiempo, Estudiantes no pudo llevarse los tres puntos, pero tuvo más merecimientos para llevarse el triunfo de Avellaneda. A la espera de lo que suceda con los futuros de Ascacibar y Cetré, el Pincha no tendrá descanso y a partir de hoy, se enfocará en el partido con Boca del miércoles.

Tercer grito Fabricio Pérez, que logró el gol del empate pata Estudiantes a los 14 segundos del complemento, llegó a su tercera conquista con la camiseta albirroja. Anteriormente le había convertido a Independiente Rivadavia y a Sarmiento de La Banda, por la Copa Argentina.

Ocho sin perder Con el empate de anoche, el Pincha extendió a ocho partidos sin derrotas, que incluye además el reciente triunfo por Copa Argentina.

El informe de Andrés Benitez Nella tras el empate del Pincha en Avellaneda