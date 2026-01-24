Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Súper Cartonazo por $2.000.000: mañana con EL DIA los números del viernes 23 y sábado 24 de enero

Deportes |Libre de racing

El Ciclón enviará una oferta por Vietto

El Ciclón enviará una oferta por Vietto

luciano vietto

24 de Enero de 2026 | 02:46
Edición impresa

San Lorenzo avanzará con una oferta formal para intentar cerrar la llegada del delantero Luciano Vietto y dar un golpe en el mercado de pases tras levantar las inhibiciones.

En las próximas horas, la dirigencia enviará la propuesta oficial por el delantero de 32 años, que quedó libre tras finalizar su vínculo con Racing.

La decisión marca el primer paso concreto del club para evaluar la predisposición real del futbolista y conocer si las condiciones económicas pueden adecuarse a la delicada situación financiera.

En Boedo entienden que esta instancia será determinante para saber si la negociación puede avanzar o si el interés quedará solo en una intención.

San Lorenzo ya mantuvo reuniones con el entorno del jugador y tiene lista la oferta que será enviada vía mail, y a partir de ese contacto formal se abrirá la etapa decisiva de las charlas, con la posibilidad de una aceptación directa, una contraoferta, la búsqueda de un punto intermedio o, en su defecto, un rechazo.

Vietto quedó en condición de libre el 31 de diciembre, luego de que Racing decidiera no renovar su contrato, y la determinación estuvo vinculada a su elevado salario y a la falta de continuidad provocada por distintas lesiones musculares.

Pese a ese contexto, el atacante sigue siendo considerado un nombre atractivo por su experiencia, su recorrido internacional y su capacidad ofensiva, atributos que el cuerpo técnico que encabeza Damián Ayude pretende sumar a un plantel joven que necesita jerarquía.

El entrenador valora especialmente su perfil y buscará un contacto directo para manifestarle el interés y conocer su situación actual, aunque existe preocupación por el poco rodaje reciente.

El principal obstáculo sigue siendo lo económico, ya que en San Lorenzo saben que se trata de un futbolista con una trayectoria importante y que el presupuesto es acotado, por lo que no están dispuestos a excederse.

 

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd.

