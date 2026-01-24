Lanús desnudó las falencias de San Lorenzo

Boom del huevo, cruje El Peligro: la capital provincial del sector enfrenta una crisis de crecimiento
En un partidazo y tras un final electrizante, se impuso por 3-2 en el Nuevo Gasómetro, en un estreno que fue a punro gol
Lanús le ganó ayer por 3-2 a San Lorenzo, en el Nuevo Gasómetro, que marcó el debut de ambos equipos en el Torneo Apertura, y que tuvo un apasionante final.
Los autores de los goles del “Granate” fueron Rodrigo Castillo (ex Gimnasia), Carlos Izquierdoz y Marcelino Moreno, mientras que Alexis Cuello se despachó con un doblete, el primero de penal.
San Lorenzo comenzó mejor el partido, aprovechando varias desatenciones tanto del mediocampo como de la defensa de Lanús. Sin embargo, el “Ciclón” pagó muy cara la falta de eficacia, ya que a los 24 minutos abrió el marcador Castillo, quien recibió un muy buen pase filtrado del lateral Tomás Guidara para luego eludir con mucha categoría al arquero Orlando Gill y definir solo frente al arco.
Solo unos minutos después, cuando el cronómetro marcaba la media hora de juego, el “Granate” estiró la ventaja a través de Izquierdoz, quien se impuso en las alturas y conectó un potente cabezazo tras una muy buena ejecución de tiro de esquina del mediocampista ofensivo Marcelino Moreno.
En el inicio del complemento, San Lorenzo se volvió a meter en partido, ya que el árbitro Pablo Dóvalo cobró penal por una mano de Izquierdoz que el delantero Alexis Cuello transformó en gol.
Pese a los constantes ataques de San Lorenzo, que estuvo muy cerca de llegar a la igualdad, Lanús volvió a estirar la ventaja 28 minutos, cuando Moreno definió con categoría tras una buena asistencia del lateral Tomás Guidara.
Sobre el final todo se emparejó, ya que a los 85 Cuello volvió a descontar con un remate cruzado y el “Ciclón” estuvo a punto de conseguir la igualdad.
